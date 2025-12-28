退職金が3000万円の場合、翌年の住民税・所得税はいくら引かれる？シミュレーション付きで解説

写真拡大 (全2枚)

会社を退職する際に受け取る退職金は、多くの人にとって人生最大級の収入です。中でも「退職金3000万円」と聞くと、「税金でかなり引かれてしまうのではないか」「翌年の住民税が高額になるのでは？」と不安に感じる方も多いでしょう。 しかし結論から言うと、退職金は税制上かなり優遇されており、思っているほど税金はかかりません。 本記事では、退職金が3000万円だった場合に、所得税・住民税はいくらかかるのかを具体的なシミュレーションを交えてわかりやすく解説します。あわせて、翌年の住民税への影響や注意点も詳しく見ていきましょう。

退職金にかかる税金の仕組みとは？

退職金は、毎月の給与や賞与とは異なり、「退職所得」という特別な所得区分で課税されます。退職所得の大きな特徴は次の2点です。
 

・退職所得控除が非常に大きい
・控除後の金額の“2分の1”だけが課税対象になる（※勤続5年以下の役員等を除き）

この仕組みのおかげで、同じ3000万円でも給与として受け取る場合と比べると、税負担は大幅に軽くなります。

退職所得控除はいくらになる？

退職所得控除の金額は勤続年数によって決まります。
 

【勤続20年まで】
40万円 × 勤続年数（80万円未満の場合は80万円）
【勤続20年を超える場合】
800万円 ＋ 70万円 ×（勤続年数－20年）
【例】勤続35年の場合】
800万円 ＋ 70万円 × 15年
＝ 1850万円

長年勤務してきた人ほど、控除額が非常に大きくなるのが特徴です。

退職金3000万円の課税所得を計算してみよう

それでは、実際に税金計算をしてみます。
 

・退職金3000万円
・退職所得控除1850万円
・控除後の金額1150万円
・課税退職所得1150万円 ÷ 2 ＝ 575万円（※300万円超の場合）

この「575万円」に対して、所得税と住民税がかかります。

所得税はいくらかかる？

575万円は、所得税の税率表では「20％」の区分に該当します。
＜所得税＞
575万円 × 20％ － 42万7500円＝ 約72万2500円
さらに、所得税には復興特別所得税（所得税額の2.1％）が上乗せされます。
・復興特別所得税約1万5000円
所得税の合計　約74万円
 

住民税はいくらかかる？

退職所得にかかる住民税は、原則として一律10％です。
575万円 × 10％＝ 約57万5000円
原則として、この住民税は退職金支給時に「特別徴収」されるため、翌年にまとめて請求されないケースが一般的です。

税金はいくら引かれ、手取りはいくら？

ここまでをまとめると、
・所得税約74万円
・住民税約57万円
税金合計　約131万円
■手取り額の目安
3000万円 － 131万円 ＝ 約2869万円
「3000万円もらっても半分以上税金で消える」ということはなく、実際には9割以上が手元に残る計算になります。

翌年の住民税は高くならない？

退職後に多くの人が心配するのが、「翌年の住民税が急に高くなるのでは？ 」という点です。
結論として、退職所得は翌年の住民税には原則として反映されません。そのため、退職後に収入がなければ、翌年の住民税は大きく下がる、あるいは非課税になるケースもあります。

退職所得の申告書は必ず提出する

退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。これを提出しないと、一律20.42％という高い税率で源泉徴収されてしまいます。
あとから確定申告で取り戻すことはできますが、資金繰りや手間を考えると、必ず提出しておくべき重要書類です。

退職金3000万円でも税金は意外と少ない

退職金3000万円を勤続35年で受け取った場合、

・税金は約131万円
・手取りは約2870万円
・翌年の住民税への影響はほぼなし

と、税制上かなり有利な扱いを受けられます。
退職後の生活設計や資産運用を考えるうえでも、退職金の税金を正しく理解することは非常に重要です。退職金を受け取る前にシミュレーションを行い、安心して次の人生設計を進めましょう。
 

出典

国税庁　No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー