退職金が3000万円の場合、翌年の住民税・所得税はいくら引かれる？シミュレーション付きで解説

退職金にかかる税金の仕組みとは？

退職金は、毎月の給与や賞与とは異なり、「退職所得」という特別な所得区分で課税されます。退職所得の大きな特徴は次の2点です。



・退職所得控除が非常に大きい

・控除後の金額の“2分の1”だけが課税対象になる（※勤続5年以下の役員等を除き）

この仕組みのおかげで、同じ3000万円でも給与として受け取る場合と比べると、税負担は大幅に軽くなります。



退職所得控除はいくらになる？

退職所得控除の金額は勤続年数によって決まります。



【勤続20年まで】

40万円 × 勤続年数（80万円未満の場合は80万円）

【勤続20年を超える場合】

800万円 ＋ 70万円 ×（勤続年数－20年）

【例】勤続35年の場合】

800万円 ＋ 70万円 × 15年

＝ 1850万円

長年勤務してきた人ほど、控除額が非常に大きくなるのが特徴です。



退職金3000万円の課税所得を計算してみよう

それでは、実際に税金計算をしてみます。



・退職金3000万円

・退職所得控除1850万円

・控除後の金額1150万円

・課税退職所得1150万円 ÷ 2 ＝ 575万円（※300万円超の場合）

この「575万円」に対して、所得税と住民税がかかります。



所得税はいくらかかる？

575万円は、所得税の税率表では「20％」の区分に該当します。

＜所得税＞

575万円 × 20％ － 42万7500円＝ 約72万2500円

さらに、所得税には復興特別所得税（所得税額の2.1％）が上乗せされます。

・復興特別所得税約1万5000円

所得税の合計 約74万円



住民税はいくらかかる？

退職所得にかかる住民税は、原則として一律10％です。

575万円 × 10％＝ 約57万5000円

原則として、この住民税は退職金支給時に「特別徴収」されるため、翌年にまとめて請求されないケースが一般的です。



税金はいくら引かれ、手取りはいくら？

ここまでをまとめると、

・所得税約74万円

・住民税約57万円

税金合計 約131万円

■手取り額の目安

3000万円 － 131万円 ＝ 約2869万円

「3000万円もらっても半分以上税金で消える」ということはなく、実際には9割以上が手元に残る計算になります。



翌年の住民税は高くならない？

退職後に多くの人が心配するのが、「翌年の住民税が急に高くなるのでは？ 」という点です。

結論として、退職所得は翌年の住民税には原則として反映されません。そのため、退職後に収入がなければ、翌年の住民税は大きく下がる、あるいは非課税になるケースもあります。



退職所得の申告書は必ず提出する

退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。これを提出しないと、一律20.42％という高い税率で源泉徴収されてしまいます。

あとから確定申告で取り戻すことはできますが、資金繰りや手間を考えると、必ず提出しておくべき重要書類です。



退職金3000万円でも税金は意外と少ない

退職金3000万円を勤続35年で受け取った場合、

・税金は約131万円

・手取りは約2870万円

・翌年の住民税への影響はほぼなし

と、税制上かなり有利な扱いを受けられます。

退職後の生活設計や資産運用を考えるうえでも、退職金の税金を正しく理解することは非常に重要です。退職金を受け取る前にシミュレーションを行い、安心して次の人生設計を進めましょう。



