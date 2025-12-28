¤Ê¤¼»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡©¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü½»¤·¤¿Ê¿Ìî·¼°ìÏº¤¬ÄÖ¤ë¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡×
º£Ç¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤¿Ê¿Ìî·¼°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¤´¼«¿È¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤òº¬ËÜ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÂÚºßµ¡×¤¬¡¢¡Ö·²Áü¡×2025Ç¯12·î¹æ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÆ³Æþ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÂÚºßµ¡×Âè°ì²ó¤òÆÃÊÌ¤ËWeb¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
What brought you here? ¤È¤¤¤¦Ìä¤¤
ºÇ¶á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¡£´·ÍÑÅª¤ÊÉ½¸½¤È¤·¤Æ¡¢What brought you here?¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¤³¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢´º¤¨¤ÆÄ¾ÌõÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£What is the purpose of your stay here?¤È¤¤¤¦¡¢¶õ¹Á¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¤Ç¿Ö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÌÜÅª¡×¤òÄ¾ÀÜÌä¤¦Ê¸¾Ï¤è¤ê¤âÆ°Åª¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÍýÍ³¤È¼çÂÎ¤È¤¬Êñ³çÅª¤Ë¡¢Ì©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤È³°¹ñ¸ì¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¡¢Î¾¸À¸ì¤Ë¿¼¤¯ÄÌ¤¸¤ë¤Û¤É¤Ë¸ì¸»¤ä¸ì»ï¤Ø¤ÎÍý²ò¤âÁý¤·¡¢ÅöÁ³¡¢¸À¸ì³ØÅª¤Ë¹âÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°Æ³°¡¢Ãæµé¼ÔÅª¤Ê¶Ã¤¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤Ë¤âÎî´¶¤¬½É¤ë¡£Ê¸³Ø¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£
ÅÏÊÆ¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÅ¾¶Ð¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¡¢´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±°Ê¾å¤Î²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âµ¤·Ú¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¾¯¤·¡¢²ó¤êÆ»¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æó½½Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢»ä¤Ï°ìÇ¯´Ö¡¢¥Ñ¥ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þÃÎ¤ê¤¢¤Ã¤¿Ç¯Ä¹¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢Å´Æ»·ÐÍ³¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢²¿¤«¤è¤Û¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢ÅÏÊ©¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¡£
Æó¡»°ìÆóÇ¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¸³Ø¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Ë¤â¡¢»ä¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµì¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¶¦Æ±ÂÎ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¡¢¤Þ¤¿ÆÈÎ©¤ò½ä¤Ã¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤¬Ë¬¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Åç¡×¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ë¤âÆüËÜ¸ì¤Î°ÆÆâ¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢ÄãÄ´¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£½Ð¹ñÁ°¡¢»ä¤Ï²¿¿Í¤«¤ÎÍ§¿Í¤Ë¡¢º£ÅÙ¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ï¤¡¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¿´é¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏºÇ½é¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹·Ï½»Ì±¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÂèÆóÀ¤Âå¡¢Âè»°À¤Âå¡¢¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅþÃå¸å¡¢²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¼½¤¯Âè°ìÀ¤Âå¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÍè¤¿¡¢½½¿ôÇ¯Á°¤ËÍè¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
º£¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÎÁ´½»Ì±¤Î¤¦¤Á¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·Ï¤ÏÆó¸Þ¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Û¤É¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÏÅöÁ³¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜÅÚ¤«¤éÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ë¥É¥·¥å¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì¶åÀ¤µª¤Ë°Ü½»¤·¤¿¿Í¡¹¤Î»ÒÂ¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆó½½À¤µª°Ê¹ß¤ÎÂè°ìÀ¤Âå¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢»Í¡»¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤«¤éÏ»¡»¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÚºß»þ¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î»ä¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤Ä¤¤¡¢²¿¸Î¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ë½»¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÈè¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¥´¡¼¥®¥ã¥óÅª¤Ê¡¢Û£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î·ÚÎ¨¤µ¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°Ü½»¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê»ö¾ð
ÂÚºßÃæ¡¢»ä¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤È¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿»ö¾ð¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜÅÚ¤òÎ¥¤ì¤ÆÍè¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Î°Ü½»¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢µ¤¤ò¸¯¤¦¼ÁÌä¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢ËÜÅÚ¤Ç°åÎÅ¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ËÍè¤¿°å»Õ¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Â¾Êý¡¢¥«¥ë¥É¥·¥å¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤ÎºÝ¤Ë¡¢À¯¼£ÈÈ¤È¤·¤ÆÅçÎ®¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»ÒÂ¹¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÏÆþ¿¢¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤è¤ê¤â¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¿¿µ¶¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ö½Å¤Ë¤âÊ£»¨¤ÊÊ¸Ì®¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¤æ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤ÊÆ°µ¡¤Ç°Ü½»¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ó¤Ê°ïÏÃ¤¬ÊÐ¸«¤ò¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢½»¤à¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤òÈ¼¤¦·èÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤¬ÂÑ¤¨Æñ¤¤¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤Ê»ö¾ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ÅöÁ³¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ï¡¢ÆñÌ±¤äË´Ì¿¼Ô¤À¤í¤¦¡£¥á¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¹æ¤ÇËÌÊÆ¤ËÆþ¿¢¤·¤¿¥Ô¥ë¥°¥ê¥à¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¥º¤Ë¤»¤è¡¢¹ñ¶µ²ñ¤«¤é¤ÎÃÆ°µ¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òÎ¥¤ì¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¿¢Ì±ÃÏ²½¤¬¹ÎÄê¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤ÊÆ°µ¡¤Ë¤»¤è¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤ÊÆ°µ¡¤Ë¤»¤è¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·Ï½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤¬ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï½»¤ßÂ³¤±¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤ÎÉ³ÂÓ¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¤½¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿µì¿¢Ì±ÃÏ¤ÇÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë¾ì½ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÆüËÜ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¸½Âå¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ°Ü½»¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹Àè½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆîÊý¤Ç°ÑÇ¤Åý¼£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åç¡¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢²Í¶õ¤ÎÅç¤ò°ì¤ÄÙÏ¤¨¤Æ¡¢Àï¸å¤âÄ¹¤¯ÆüËÜ¸ì¤Î¼Ò²ñ¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¾®Àâ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬º£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ö½Å¤â¡Ö¤â¤·¡×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¿©¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ò²ð¤·¤Æ¿¨¤ì¤¿¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹
¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Î³¤³°À¸³è¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤³¤ì°ÊÁ°¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»²¾ÈÀè¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¿ïÊ¬¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë½»¤ó¤À»þ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢²¿¸Î¡¢¥Ñ¥ê¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢ÂçÂÎ¡¢¾®Àâ²È¤é¤·¤¯Ã±½ã¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸²½¸òÎ®»È¤È¤¤¤¦Ê¸²½Ä£¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ëÇÉ¸¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹Ô¤Àè¤ò¼«Ê¬¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï´û¤Ë¡ØÆü¿ª¡Ù¤ä¡ØÁòÁ÷¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤âÎ¹¹Ô¤ä¼èºà¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¤Ë³«´ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸²½¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤¾¯Ç¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ¶å½£¤ÎÅÄ¼Ë°é¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Þ¤º¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÏ»Ç¯À¸¤Î»þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¶µ¼¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¼Â²È¤Î¶á½ê¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Ê³È¯¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¨¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤òÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤¿¤ë½ê°Ê¤À¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÆù¤Ç¤µ¤¨¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¢Âð¸å¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢Êì¤¬Êò¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¹¥È¥íÉ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÅö»þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ç¡¢¤¢¤ì¤â¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÍ¾ÇÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤À¤È°Õ¼±¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎºÇ¸å¤Î½½Ç¯¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¿êÂà¤ò¾¯Ç¯»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿À¤Âå¤À¤¬¡¢Åö»þ¡¢¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÎóÅÁ¡Ù¤È¤¤¤¦³á¸¶°ìµ³¸¶ºî¤ÎÀ¹Âç¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òº®¤¼¹þ¤ó¤ÀÅÁµÅª¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¤Î´¬¤Ç¡¢Èà¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢·Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É·Ï¤é¤·¤¯¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´é¤Ä¤¤Ç¤¢¤ë¡£
°ø¤ß¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ë¥·¥â¥Õ¡Ë¤¬¡¢´û¤ËµðÂÎ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢Åö»þ¡¢¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ù¥±¥Ã¥È¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ë¡¢¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â»×¤ï¤º¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¡¢´°Á´¤Ê噓¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤âµÓ¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤Î·»Äï¤Ç¤¢¤ë¡£
£È£Â£Ï¤¬Æó¡»°ìÈ¬Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î°ïÏÃ¤òºîÃæ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¤ÇÈà¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤Î²È¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤éÆó¥¥í¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÈà¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÅÌÊâ¤ÇÅÐ²¼¹»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ð¥¹¼«ÂÎ¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥±¥Ã¥È¤¬¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤é¤·¤¯¡¢¤¿¤À¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÅÐ²¼¹»Ãæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ë¾è¤»¡¢³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤ËÎÉ¤¤ÏÃ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÎ¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦Èø¤Ò¤ì¤òÂ¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¼«¿È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ç²è¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤È¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥±¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥ë¥¦¥£¥¹¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î£Ä£Ö£Ä²½¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÅµ±ÇÁüÃæ¤Î¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î°ïÏÃ¤ò¥¢¥ó¥É¥ì¤«¤éÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Ä¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢àÅÁÀâá¤¬¹¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡¢µõ¼Â¤Ê¤¤¸ò¤¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¼çÂê²½¤·¤¿µÜÆâÍª²ð»á¤Î¡ØÈ¾ÃÏ²¼¡Ù¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼Â¤ËÍÍ¡¹¤ÊàÅÁÀâá¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥±¥Ã¥È¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î°ïÏÃ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²þÊÑ¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë噓¤È¤¤¤¦°Ê¾å¤Ë¡¢Èà¤Î¿ÈÂÎ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡¢ÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤¿Á±°Õ¤Ø¤Î´êË¾¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¤¬¡¢¤¢¤ÎµðÂÎ¤Î¸Î¤Ë¡¢¾è¤êÊª¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿ÏÃ¤Ï¿§¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èô¹Ôµ¡¤Î¾è¹ß¸ý¤ËÀÜ¤·¤¿¡¢Á°¤¬¹¤¯¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÂÀÊ¤Ç¡¢ÆóÀÊÊ¬¤ò°ì¿Í¤ÇÀê¤á¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµç¶þ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¡¢»ä¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ºÂÀÊ¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤«¤éÂç¤¤¯¿©¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂÎ¤Ï¡¢Â¾¤Î¾èµÒ¤ÈÈæ¤·¤ÆÌÜ¤òâÕ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ð¥¹¤Ç¤âÅÅ¼Ö¤Ç¤â¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤â¡¢ÉÔ¼«Í³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Èà¤¬¡¢¥Ù¥±¥Ã¥È¤¬ÃÏ¸µ¤Î»Ò¶¡°ìÈÌ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÀÚ¤ò¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¿ÆÀÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¤·¤«¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ð¥¹¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¡¢Ø¼±£¤Î¾ð¤òºÅ¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤ò¡¢Èà¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¾ï¤ËÀ¤´Ö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃøÌ¾¤Ê·àºî²È¤È¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Îµ²±¤Ë¡¢¸åÇ¯¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¿»þ¤Îº¢¤«¤é¤«¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¥Ù¥±¥Ã¥È¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»ä¤È¥¢¥á¥ê¥«
¤µ¤¹¤¬¤Ë´×ÏÃµÙÂê¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÏÃ¤¬°ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»ä¤¬¤É¤³¤«¡¢³°¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤¹¤ë»þ¡¢¤½¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ú¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥É¥¤¥Ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÂÎ¡¢°Õ¼±Åª¤ÊÃ¼½ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´ÖÝ¼Åª¤ÊÀÜÅÀ¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬Ã¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤¬¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤Ç¡¢²¿¤¬ÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥á¥ê¥«ÂÎ¸³¤Ê¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
