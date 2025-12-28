¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙÊ¡»³²í¼£¤ÎÁ´ÌÕ±éµ»¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ½êºî»ØÆ³Ã´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
2023Ç¯¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¼Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¼¡Ù¡£Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ê=»ö·ï²ò·è¤ÎºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ò±é¤¸¤¿ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯·º»ö¥É¥é¥Þ¤À¡£
¤È¤¤Ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¡¢¤È¤¤ËºÇ¶¯¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ëÆó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬»ëÄ°¼Ô¤òÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤äÆ±Î½¡¦Éô²¼¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤Î¿Íµ¤ºî¤¬¡¢´°Á´¿·ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê2ËÜÎ©¤Æ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁ°ºî¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¤Ç¤¢¤ë³§¼Â¹¸«Ìò¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÁ´ÌÕ¡×¤Î±éµ»¡£°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¤½¤Î¼«Á³¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤È¤¢¤ëÃÄÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£Á´ÌÕ¤Î½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¤ÎÊý¤¿¤Á¤À¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤éº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¤Ø¡¼¡¼¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤äÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö»ë³Ð¾ã³·¤Ø¤Î»×¤¤¡×¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×ÂåÉ½¤Î»ÖÂ¼µ¨À¤·Ã¤µ¤ó¤È»ÖÂ¼¿¿²ð¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»ë³Ð¾ã³·¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡£º£²ó¤ÏÁ´ÌÕ½êºî»ØÆ³¤ò¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤«¤é³Ø¤Ù¤ë»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¡¼¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
°Å°Ç¤ÎÆü¾ï¤òÂÎ¸³¤¹¤ë
¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ¯³ØÇî»Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥±¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤Î¥¬¥¤¥É¡Ê¡Ö¥¢¥Æ¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¸÷¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¡È½ãÅÙ100¡ó¤Î°Å°Ç¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï1999Ç¯¤Ë¾åÎ¦¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÂÐÏÃ¤Î¿¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤½¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬¿ô¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Çò¾ó¤ò¼ê¤Ë°Å°Ç¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Æ¥ó¥É¤Î°ÆÆâ¤Î¤â¤È¡¢°Å°Ç¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¢¥Æ¥ó¥É¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤À¤±¤¬Íê¤ê¡£¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ã±¤Ê¤ë»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ë³Ð°Ê³°¤Î´¶³Ð¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ú¤·¤à¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤ËÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤é¤Ï2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ»£±ÆÁ°¤Ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤Î¡ÖÂÐÏÃ¤Î¿¹¡×¤Ø¤È¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»ë³Ð¾ã³·¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¿©»ö¤ò½Å¤Í¡¢Çò¾ó¤Î»È¤¤Êý¤ä¡¢Ê¸»úÈ×¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Æ»þ´Ö¤òÃÎ¤ë¿¨ÆÉ¼°ÏÓ»þ·×¡¢Êý¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê½êºî¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËIT¤Ë¶¯¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÊ¸»ú¤ò²»À¼²½¤¹¤ë¥Ü¥¤¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò»ØÆ³¤·¡¢ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æù¤¸¤ã¤¬¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò2»þ´Ö30Ê¬Âæ¤ÇÁö¤ëµÏ¿¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³§¼Â¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»ë³Ð¾ã³·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¤·¤Æ»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¡¢¶½Ì£¤äÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¡£Â¿¤¯¤Î»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¦³§¼Â¤Ïºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤µ¤òÁý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤è¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Çò¾ó¤òÆü¾ï¤Ç¤â»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£»ØÆ³¤·¤¿»ë³Ð¾ã³·¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤Î²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤ÉÂÎÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥É¥é¥ÞÀ©ºî»þ¤ÎÏÃ¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»ÖÂ¼µ¨À¤·Ã¤µ¤ó¤È»ÖÂ¼¿¿²ð¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½êºî»ØÆ³
¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¢2023Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤äÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¥í¥±¸½¾ì¤Ë¤â»²²Ã¡£¿·ºî¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê½êºî»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£²ó¤Ï³§¼Â¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤¿ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤µ¤ó¤È¡¢³§¼Â¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¦½éÎø¤Î¿Í¡¢¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¤ò±é¤¸¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ½é¤á¤ÆËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»£±Æ¤ò½ü¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÄ¹Ìî¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÀã¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÀãÆ»¤Ç¤ÎÊâ¤Êý¤Ë²Ã¤¨¡¢Àã¿¼¤¤´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ²»¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨Êý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Çò¾ó¤¬Àã¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´Ä¶ÆÃÍ¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÀã¤ÎÃæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÊÑ²½¡É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÃúÇ«¤Ë¶¦Í¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆü¾ï¤Ç
±Ç²è¤Ç¤ÏÀã¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç³§¼Â¤¬¾¯¤·ÉÔ°Â¤²¤Ë¡ÖÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Èà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ð¥Ç¥£¤Î¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂ¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²»¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿¶Á²»¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ëÃÏÌÌ¤Î´¶¿¨¤â¡¢Àã¤Î¾å¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÆó¤Ä¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¡½¡½¡È²»¡É¤È¡ÈÂÎ¢¤Î´¶³Ð¡É¤òÆ±»þ¤Ë¼º¤¦¾õ¶·¤Ë¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤ËÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤ÈÆ°¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢¤è¤ê¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¼þ°Ï¤ÎÊÑ²½¤«¤é¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£ÊâÉý¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢Ëü¤¬°ìÅ¾¤ó¤À¾ì¹ç¤â¡¢Æ¬¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ª¿¬¤«¤éÅ¾¤Ö¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂ¦¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àã¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Çò¾ó¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤»¤º¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÊâ°ìÊâ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º°ì½ï¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
»ë³Ð¤Ë¾ã³·¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬Àã¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤âÀã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂç±«¤ä¿ÌºÒ¤Ê¤ÉÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ï¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ÈóÆü¾ï¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤¬¹©É×¤·¹ç¤¤¡¢ÆÀ°Õ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ìò³ä¤ò°ú¤¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡Ä¡£¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥Ç¥£¤ä¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ëÂé¸ïÌ£¤ä³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÊý¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÃæ¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤¿¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
