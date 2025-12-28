年末のご挨拶LINEを送る５つのポイント
忘年会などで忙しくなる年末は、男性との距離を縮める大きなチャンスです。「年末のご挨拶LINE」で気になる男性と距離を縮めてみてはいかがでしょうか。今回は、年末のご挨拶LINEを送る５つのポイントをご紹介させて頂きます。
【１】普段、連絡を取れない相手にもLINEしてみること。
年末の挨拶という理由であれば、普段、LINEしない相手へ連絡することも自然な行為となります。上半期に出会った人やちょっと連絡を取ってなかった男性に対して、年末のご挨拶LINEを送ってみてはいかがでしょうか。新しい関係が構築できたり、出会いに繋がるかもしれません。
【２】１４時から１８時くらいの時間帯に送ること。
年末は忘年会の予定が入っている可能性があります。忘年会の最中に送られたLINEでは、返信することを忘れてられてしまう可能性もあります。男性が落ち着いて読むような時間帯にLINEを送信しましょう。また、午前中は寝ている可能性もあるので、１４時から１８時くらいの時間帯が理想的と言えるでしょう。
【３】相手の名前や共通の思い出などを入れること。
年末のご挨拶LINEは、LINEが殺到するお正月LINEよりもジックリ読まれる可能性があります。差し支えのない定型文ではなく、相手の名前を入れ、共通のエピソードや思い出などを書き、「あなたへの特別な挨拶LINEですよ。」と分かるような内容にしましょう。
【４】敢えてデートの約束をしないこと。
年末LINEのタイミングでは、積極的なアプローチは避け、敢えてデートの約束は控えましょう。デートの約束するLINEは、年始の「あけましておめでとうLINE」のために取っておきましょう。まずは、「年末にあなたのことを思い出しましたよ。」くらいの軽いアプローチだけでも、男性のテンションはかなり上がります。
【５】年末の挨拶LINEをキッカケに、お正月LINEも送ること。
年末の挨拶LINEにキッカケに、お正月LINEも送るようにしましょう。年末にLINEを送り、年明け後に新年の挨拶LINEを送ることによって、年末年始の短期間でのコミュニケーションの密度は高まります。このようなLINEのやり取りによって、心理的な距離が縮まり、デートの約束を取り付けることができる可能性が高まります。年末年始は、ちょっと積極的にアプローチしてはいかがでしょうか。
皆様は年末にはどのような挨拶LINEを送る予定でしょうか。皆様のご意見をお待ちしております。
