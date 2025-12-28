¤¸¤Ä¤Ï¡Ö·âÄÆ²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÄÀ¨ÏÓ¤Î¡ÖÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤¬ÉðÍ¦ÅÁ¤ò¸ì¤ë¿Í¡¹¤ËÊü¤Ã¤¿¡ÖÈáÄË¤¹¤®¤ë°ì¸À¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·³¿Í¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤«¤éÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¸å¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀïÁèÃæ¤Î½ÐÍè»ö°Ê¾å¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àï¸å¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ³¤·³ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î¡ÖÀï¸å¡×¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Ë1100Ì¾¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯10·î¸½ºß¡¢¿ôÌ¾¤ÎÂ¸Ì¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î8³ä¤¬ÀïË×¤·¤¿²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤ÏÀï¸å¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÅìµþ¤Ç¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Ä®Äê¡¦¸µÈôÁâÄ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö²¿¤·¤Ë¤¤¿¤Î¡©¡×¤À¤Ã¤¿
¾®Ä®Äê¤Ï¡¢¸µ³¤·³Èô¹ÔÊ¼ÁâÄ¹¡£¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯12·î8Æü¤Î¿¿¼îÏÑºîÀï¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯8·î18Æü¤ÎÆüËÜ³¤·³ºÇ¸å¤Î¶õÀï¤Þ¤Ç¡¢ÅÓÃæ¡¢½Å½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î·ãÀï¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÊ¸»úÄÌ¤êÁ´´ü´Ö¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£¿¿¼îÏÑ°Ê¹ß¡¢¾®Ä®¤¬¼ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÀïÆ®¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎºîÀï¡¢»¹¸ê³¤³¤Àï¡¢ÂèÆó¼¡¥½¥í¥â¥ó³¤Àï¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¡¢¥é¥Ð¥¦¥ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¹¶ËÉÀï¡¢ËÜÅÚËÉ¶õÀï¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
Àï¸å¤Ï¡¢¾ÇÅÚ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦³÷ÅÄ¤ÇÅ£¤Î¹Ô¾¦¤«¤é¿È¤òµ¯¤³¤·¡¢ºàÌÚÅ¹¡¢·úÃÛ²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ±ØÁ°¤Ë¥Ó¥ë¤ò·ú¤Æ·Ð±Ä¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ53Ç¯¡¢·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷²ñ¡×¤Î»öÌ³¶É¤Ï¡¢Ê¿À®14Ç¯¡ÖÎíÀï¤Î²ñ¡×¤Ë²þÁÈ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾®Ä®¤Î¥°¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¥Ó¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤¬¡¢¾®Ä®¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯8·î¤Î¤³¤È¡£¾®Ä®¤ÏÅö»þ75ºÐ¡¢ÂçÀµÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¿È¤Ç¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤«¤é¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥ó¥È¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âè°ìÀ¼¤¬¡¢
¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¤µ¤¢¡¢¼èºà¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡ÖÄÆ¤È¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤â²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡×
¡Ö¼èºà¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¼õ¤±¤¿¼èºà¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¿¬¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¿¿°Õ¤ò¶Ê¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Àï»à¤·¤¿ÀïÍ§¤ò¸¤»à¤Ë¤è¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤òÀïÈÈ¤¢¤Ä¤«¤¤¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÆüËÜ³¤·³¤Ç¤Ï¾Î¹æ¤¹¤éÂ¸ºß¤»¤º¡¢Åë¾è°÷¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤ÏÂÃ´þ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¡¼¥¹¡×¤è¤Ð¤ï¤ê¤Ç¡¢°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤»ý¤Á¾å¤²¤é¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤«²¿¤â¤Ê¤¤¤è¡£ÀïÁè¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤ê¤´¤ê¤À¡×
¤·¤«¤·¡¢¾®Ä®¤Ï¡¢¸«¤«¤±¤ä¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÊª¸À¤¤¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤Ë¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¼ã¤¤¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿´¸¯¤¤¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤âË¬¤Í¤ë¤¦¤Á¡¢½ù¡¹¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¾®Ä®¤Ï¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜÊª¤Î¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬´÷¤ß·ù¤Ã¤¿¡¢Àïµ¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¨¡¼¥¹ËÜ¡×¤Ë¤Ï¡¢¾®Ä®¤Î·âÄÆµ¡¿ô¤¬18µ¡¤È¤â¡¢40µ¡¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âº¬µò¤Î¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®Ä®ËÜ¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Å¨µ¡¤ò²¿µ¡·âÄÆ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÉðÍ¦ÅÁ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¡¢²¿¤è¤ê¤â·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö18µ¡Àâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬¿ô¤¨¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Çµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö40µ¡Àâ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê¿ô»ú¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡©¡×¤ÈÌÜ¤òÇí¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø·âÄÆ²¿µ¡¡Ù¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÄÆ¤È¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤â²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡×
¤¢¤ë¤È¤¡¢¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÏ³¤é¤·¤¿°ì¸À¤Ë¡¢¾®Ä®¤Î¿¿¾ð¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
Âç²Ð½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´ñÀ×Åª¤ËÀ¸´Ô
¾®Ä®¤ÏÂçÀµ9¡Ê1920¡ËÇ¯¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÈ¾ÇÀÈ¾¾¦¡ÊÀ½ÌÊ¶È¡Ë¤Î²È¤Ë¡¢7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î3ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Ãæ³Ø¤ò2Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÂçºå¤Î¾¦¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤¬¡¢¾¼ÏÂ13¡Ê1938¡ËÇ¯¡¢18ºÐ¤Ç³¤·³¤ò»Ö´ê¤·¤Æ¸â³¤Ê¼ÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÈô¹Ôµ¡¾è¤ê¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áà½ÄÎý½¬À¸¤ò¼õ¸³¡£¾¼ÏÂ14¡Ê1939¡ËÇ¯11·î¡¢»Í½½¶å´üÀ¸¤È¤·¤Æ²â¥±±º³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï¿ÈÄ¹¤¬½Ì¤ó¤Ç175¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï181¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ÓÈ´¤±¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤«¡¢¤è¤¯²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×
²â¥±±º¤ÇÎý½¬µ¡¤Ç¤Î·±Îý¤ò¤ª¤¨¤ë¤È¡¢ÀïÆ®µ¡Àì½¤¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆÂçÊ¬³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÊ£ÍÕ¤Î¶å¸Þ¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¤Ç¼ÂÀïÅª¤Ê·±Îý¤ò½Å¤Í¡¢Â³¤¤¤ÆÂçÂ¼³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ15¡Ê1940¡ËÇ¯¤Î½©º¢¡¢ÂçÂ¼¶õ¤Ë¤â¤Ï¤¸¤á¤ÆÎíÀï¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë½Å·Ä¾å¶õ¤ÎÂçÀï²Ì¤Î¤³¤È¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Åë¾è°÷°ìÆ±¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ÎíÀï¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÀïÆ®µ¡¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¶õÊìÀÖ¾ë¤ò·Ð¤ÆæÆÄá¤Ë¾è¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¿¿¼îÏÑºîÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°Ê¸å¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ19¡Ê1944¡ËÇ¯6·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç¤ÎÊÆ·³¾åÎ¦ÉôÂâ¹¶·â¤Ë½Ð·â¤·¡¢ÅÓÃæ¡¢»Ø´ø´±¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇµëÌý¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥°¥¢¥àÅç¾å¶õ¤Ç¥°¥é¥Þ¥óF6FÀïÆ®µ¡¤Î´ñ½±¤ò¼õ¤±¡¢³¤ÌÌ¤Ë·âÄÆ¤µ¤ì¡¢Âç²Ð½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´ñÀ×Åª¤ËÀ¸´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢²£ÉÍ»³²¼¸ø±à¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡Á¥É¹Àî´Ý¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ´Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¤â¼êÂ¤â¥Ù¥í¥ó¥Ù¥í¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥Õ¥Æ¥¤Î¥ì¥¢¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊñÂÓ¤ò¤°¤ë¤°¤ë´¬¤«¤ì¤Æ¥ß¥¤¥é¤Î¤è¤¦¤Ê»ä¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ÈÆâ¤¬Â´ÅÝ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¾®Ä®¤Ï¾¼ÏÂ20¡Ê1945¡ËÇ¯6·î¡¢²£¿Ü²ì³¤·³¹Ò¶õÂâ¡Ê²£¶õ¡Ë¤ËÅ¾¶Ð¡¢¤³¤³¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
