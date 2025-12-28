¡ÔËÜÅö¤Ëµö¤»¤Þ¤»¤ó¡Õ°Ý¿·µÄ°÷¤Î¡É¹ñÊÝÆ¨¤ì¡Éµ¿ÏÇ¤Ç¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤Ë¹¤¬¤ëÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡×
¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð²µ¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ºÇ½é¤Î°§»¢¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ËÂÐ¤·¡¢²µ¡Ê¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ë¤È¤Í¤®¤é¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤òÀÕ¤á¤¿¤êµêÃÆ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë³ê·Î¤µ¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð²µ¡×¤ÈÈéÆù¤ò¤³¤á¤ÆÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¡×¤ò¶«¤ÓÂ³¤±ÀßÎ©¤«¤é½½Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿À¯ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹ñÊÝÆ¨¤ìµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð²µ¡×¾õÂÖ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤È¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òµÏ¿¤¹¤ëºî²È¤ÎÆüÌîÉ´Áð»á¤¬¡¢¹ñÊÝÆ¨¤ìµ¿ÏÇ¤ËÅÜ¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëµÈÂ¼ÂåÉ½
¡Ö»ä¤ÏµëÎÁÌÀºÙ¤ò¤¢¤¨¤Æ¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¼«³Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°Ý¿·¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤¢¤ó¤Ê¸ÈÂ©¤Ê¼ê¤Ç»ÙÊ§¤¤¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ëµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Ë»¤·¤Ê¤¤ÅÔ¿´¤ÎÈË²Ú³¹¡£40Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤ËÊ¹¤¯¤È¡Öµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î30Âå½÷À²ñ¼Ò°÷¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Á¤é¤â°Ý¿·¤Ï¡ÖÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Î¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ê¸å½Ò¡Ë¡¢600¿Í°Ê¾å¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ØÆî½ñ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤«ÊóÆ»¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µö¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¹âµë¼è¤ê¤Ç¤â¸·¤·¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î¹ñ¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¡£
¡¡»Í¸øÏ»Ì±¤É¤³¤í¤«¸Þ¸ø¸ÞÌ±¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤ÈÏ»¸ø»ÍÌ±¤È¤¤¤¦¹¾¸Í»þÂå¤Ê¤é°ìÙä¤¬µ¯¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡Öºñ¼è¡×¡£
¡¡ºñ¼è¤Ï¸À¤¤²á¤®¤À¡¢Áê¸ßÉÞ½õ¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î°ìÈÌ¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤¹¤é½çÈÖ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Æ¯¤¤¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤â¡£
Ã¦Ë¡Åª¤ÊÄ¶³Ê°ÂÊÝ¸±ÎÁ
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÊª²Á¡¢ÀÇ¶â¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»°½Å¶ì¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜµ¤¤Ç¹ñÌ±¤Ë²ç¤ò¸þ¤»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ´Å¤¤¡£2026Ç¯¤«¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊª²Á¹â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£±ß°Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å·¿¤ÎÊ£»¨¤ÊÍ×°ø¡¢¤½¤·¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤È¤¤¤¦Éé¤ÎÃßÀÑ¡£¤â¤Ï¤äºòÆüº£Æü¤Î¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï2021Ç¯¡ØÍ«¹ñ¤Î¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÆüËÜ¡¢Çã¤¤Éé¤±¡×¤Î¸½¼Â¡¡Æù¤âµû¤âÌý¤âÆ¦¤âÃæ¹ñ¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¡£2022Ç¯¤Î¡Ø¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹À¤³¦¿©ÎÁÁèÃ¥Àï¤Î¸½¾ì¡¡ÆüËÜ¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂèÆó¤ÎÇÔÀï¡×¤â¡Ù¤ËÂ³¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯11·î¤ÎÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÁí¹ç¡¦Á´¹ñ¡Ë¤Ï2020Ç¯¤ò100¤È¤¹¤ë¤Ê¤é113.2(ÁíÌ³¾ÊÊóÆ»»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë¡£²¿¤À¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Ê¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÄÌ¤êÂçÊÑ¤ä¤Ð¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤âÊª²Á¹â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¤Ò¤¿¤¹¤é¾å¤¬¤ëÍ½Â¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡£Àú¤ê¤ä¶¼¤·¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÇ¶â¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤â¾å¤¬¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ¹ö¡£
¡¡¤è¤¯ÆüËÜ¤ÎËöÏ©¤È¤·¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀè¿Ê¹ñ¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÏÍø¾å¤²¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âµçË³¤«¤éÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¹ñºÝÅª¤Ê¿®Ç§¤ÎÄã²¼¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÍ¶Æ³¤Î¼ºÇÔ¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¢¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¹ñÌ±¡¢¤½¤ì¤â¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¼ê¼è¤ê¤òµÛ¤¤¼è¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤ÏÁ¼¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¶î¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î¿À·Ð¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÃÎ·Ã¤òÆ¯¤«¤¹À¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦Æ±ÅÞ¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤Ê¤Î¤ÇÌ¾»Ø¤·¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¸½ÌòÀ¤Âå¡¢¤È¤¯¤Ë¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¼ê¼è¤ê¤Î¸º¤êÂ³¤±¤ë¡¢Áý¤¨¤Æ¤âÊª²Á¹â¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¶â¤âÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤â¸º¤Ã¤¿¤êÄü¤á¤¿¤ê¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÌó6000Ëü¿Í¡ÊÈóÀµµ¬Ìó2000Ëü¿Í´Þ¤à¡Ë¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤òÅ¨¤Ë¤Þ¤ï¤¹¹Ô°Ù¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£³¹Æ¬¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤âSNS¤ò¸«¤Æ¤â¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤Î¤À¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï²ñ¼Ò¤ÈÀÞÈ¾¤Ç¤â¤½¤Î¾å¾ºÉý¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Û¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÁ¼¤¯¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤Ê¤é¤ß¤Ê¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£Âç¤·¤¿¼ýÆþ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤³Û¡¢²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é±¾¡¹¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬À¸³è¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±åÓÍ¤â¤Þ¤¿X¤¢¤¿¤ê¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¤ß¤Ê¤è¤¯Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë»×¤¦¡£É®¼Ô¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢°Ý¿·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12·î¡¢°Ý¿·¤ÎÊ£¿ô¤ÎµÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ò»È¤Ã¤ÆºÇÄã¸Â¤ÎÊó½·¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄã³Û¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÃ¦Ë¡Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬µÄ²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÍý»ö600¿Í°Ê¾å¡Ê¡ª¡Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤¬Ê£¿ôÌ¾³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÌ¾¤Ð¤«¤êÍý»ö¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ì¤Ð100Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¡ÖÀáÌó¡×¤Ç¤¤ë¡£¹ñÊÝ¤ò¸ÂÅÙ³Û¤Þ¤ÇÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤·¼ÒÊÝ¤Ë¤·¤Æ¤âÊó½·¤¬ºÇÄã³Û¤Ê¤Î¤ÇÄ¶³Ê°Â¤À¡£¤½¤ì¤¬°Ý¿·¤â¤¤¤Þ¤ÀÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡¢¤É¤¤¤Ä¤â¤³¤¤¤Ä¤â¡ÖÍý»ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ý¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¯¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤½¤Î¤â¤Î¤âÁÈ¹ç¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤Ê¤É¡Ë¤Ë³Ê°Â¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¾¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÌÁÃÄÂÎ¤ä¤½¤Î¼Ò°÷¤Î¶â¤Ç¡ÖÀáÌó¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢°Ý¿·¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¿¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢
¡Ò¤É¤¦¤·¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ó
¤ÈÂê¤·¤Æ¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¼ê¼è¤ê¡ÄÁý¤¨Â³¤±¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ä¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ËÂÐ¤·º£¤³¤½À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ª¡Ó
¡¡¤¤¤ä¤Ï¤ä¡Ò¼¡À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°Ý¿·¤Ï¤ä¤ë¡ª¡Ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤¬¤à¤Ê¤·¤¤¡£
¡¡ÅÔÆâ¡¢Â¿ËàÃÏ¶è¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤âÊ°¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¹ñÊÝ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤ÇÀÞÈ¾¤Ç¤â¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¶ì¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤ÊÁê¸ßÉÞ½õ¤À¤«¤éÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½»ä¤¿¤Á¤ÎÆüËÜ¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡£åºÎï»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¼ÂºÝ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÀ¯ÉÜ¤ËÍ¿¤¹¤ë°Ý¿·¤¬¡Ø¹ñÊÝÆ¨¤ì¡Ù¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ý¿·¤³¤½ÆüËÜ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¾¡¼ê¤Ë°Ý¿·¤Ã¤Æ¥ß¥Ë¹ñ²È¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î°¹Ô¤Ç¤¹¤è¡¢°¼Á²á¤®¤ë¡×
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡£ÊÌ¤Î³×¿··Ï¤ÎµÄ°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤³¤³¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë°Ý¿·¡¢¥¯¥½¥ß¥½¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏÊýµÄ°÷¤À¤Ã¤Æ¹ñÊÝ¤ÎµÄ°÷¤Ï¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤¡£
¡¡¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±°ìÈÌ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂçÈ¾¡¢¤¤¤ä°Ý¿·¿®¼Ô¤ò½ü¤¯¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÞ½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï12·î22Æü¡¢¡ÖÄ´ºº¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Ãæ¡×¤È¤·¡¢Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡600¿Í°Ê¾å¤¬¤¹¤Ù¤Æ°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈµþÅÔ¤Î¾®¤µ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬Íý»ö600¿Í°Ê¾å¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï700¿Í¤È¤â¤µ¤ì¤ëÆæ¤ÎÁÈ¿¥¡£
¡¡Æ±Ë¡¿Í¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤´Äó°Æ¡×¤È¤·¤Æ¡Ò¹ñÊÝÎÁÉéÃ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµÄ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î¹ñÊÝÎÁÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ë¡Ó¤È¤¢¤ë¤¬¡¢ºîÀ®¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÊÌ¤Î¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂåÉ½¤â°Ý¿·µÄ°÷¤ÎºÊ¤é¤·¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤Þ¤Ã¤¯¤í¤¯¤í¤¹¤±¡¢¤¤¤ä¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡É®¼ÔµìÃÎ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤Ç»°¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë40Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï°Ý¿·¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î²þ³×¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤¤é¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼¡¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ë°Ý¿·¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Î¥Þ¥¤¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈà¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤À¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤ÏÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆüËÜ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë°Ý¿·¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¡¢°Ý¿·¤Î¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¡ÒÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ì´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¡¡¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¦¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°Ý¿·¤ÏËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¹ñÌ±¤Î¿´¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤¿¡¢°Ý¿·¤Ë¤ï¤ó¤µ¤È¤¤¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËË½¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆüËÜÃæ¤Ç°Ý¿·¤òÍ£°ìÂç¾¡¤ËÆ³¤Â³¤±¤ë°Ý¿·»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
