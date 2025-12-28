¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¦»£¤ê²¼¤í¤·¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡Ö2¿Í¤¬¤É¤¦·ë¤Ð¤ì¡¢¡Ø¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¡Ù¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤òÌ³¤á¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ú¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡Û¤¦¤é¤á¤·¤¤¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¤¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÊÌ°áÁõ
¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ä¼Çµï¾ì¤Ç¤Î¼«Í³¤µ¡¢¶¦±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±ºî¤Ç¥È¥¤Ï¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤Ë¡£²øÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î´Ø·¸À¤¬¸åÈ¾¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢²¿ÅÙ¤â¾Ð¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¤É¤¦·ë¤Ð¤ì¡¢¡Ø¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¡Ù¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¤¿¤«¤¤¤·¡¦¤¢¤«¤ê¡¡¢¨¡Ö¹â¡×¤Ï"¤Ï¤·¤´¤À¤«"¡Ë¡¿2002Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹160cm¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ê¤É½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¿¿ÀÆ£¹ä¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¶âÅÄ·ò»Ö¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿½»ËÜ ºÌ¡¡°áÁõ¶¨ÎÏ¡¿kengo
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2026Ç¯1·î2¡¦9Æü¹æ