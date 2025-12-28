¡Ô¶²ÉÝ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¤È±£¤·¥«¥á¥é¡Õ10Âå¾¯½÷¤é¤¬ÀÅªµÔÂÔ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È°Ëâ¤Î´Û¡É¡¢¿²¼¼¤ÎÅ·°æ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê¥«¥á¥é¡Ú¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¡Û
¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¾¯½÷Çä½Õ¤¢¤Ã¤»¤ó¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹öÃæ»à¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Î°ìÉô¤ò¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢11·î19Æü¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ÎÁ´ÌÌ¸ø³«¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¿·Ë¡¤ò¼õ¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ú¾×·â¤ÎÆâÉô¼Ì¿¿¡Û½÷À¤é¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ò¶²ÉÝ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¡ÓÅ·°æ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö±£¤·¥«¥á¥é¡×°Û¤Ê¤ëÆÍµ¯Êª¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤ÏÁ´»ñÎÁ¤Î¸ø³«¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢¸µÈï¹ð¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊ¸½ñ¤ò¿·¤¿¤Ë100ËüÅÀ°Ê¾åÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¢¤È¿ô½µ´Ö¤«¤«¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÄÌ¾Î"¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï"¤Ï¡¢11ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ô½½¿Í¤Î¿Í¿ÈÇäÇã¤ª¤è¤ÓÀÅªµÔÂÔ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Î¢¤Ë¤ÏÀ¯ºâ³¦¤ä·ÝÇ½³¦¤ÎÂçÊª¤é¤¬Íí¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê"Çã½Õ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ëÅ¡¤ÎÆâÉô¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ëÅ¡¤³¤½¡¢¼ã¤¤½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅªµÔÂÔ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿"¸½¾ì"¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈ©¤òÏª½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¾þ¤é¤ì¤¿Éô²°
¡¡¤¢¤ëÉô²°¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤¬Ãæ¿´¤ËÃÖ¤«¤ìËí¸µ¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤äÅÅÏÃµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î²£¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥é¥Ã¥¯¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¡¦Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö½÷À¤é¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë"¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ë¡¼¥à"¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¶¦ÈÈ¼Ô¤Ç¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤ÎºÛÈ½¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î¼Ì¿¿¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤½÷À¤é¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¸Û¤ï¤ì¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È©¤òÏª½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¶À±Û¤·¤Ë¤³¤Á¤é¤òÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤ÎÍç¤Î½÷À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨¤¬¡¢Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥É¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë»°Êý¸þ¤ÎÊÉ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î¿²¼¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÄ¿§¤Î²È¶ñ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢Å·°æ¤Î¶ù¤Ë¾®¤µ¤¤¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎºÛÈ½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸µÈï¹ð¤¬¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î½»Âð¤Ë±£¤·¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ì¤À®Ç¯¾¯½÷¤Î¼Ì¿¿¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¤Ï¹â²Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ËÉÈÈÍÑ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢½÷À¤¬Èï¼ÌÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï½÷À¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÁÜºº»ñÎÁ¤Ï¤Þ¤À"¤¹¤Ù¤Æ"¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë"ÉÔ²º"¤Ê¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£