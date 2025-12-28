¡Ú¿·´©¡Û´õÂå¤Î¶¸²Î»Õ¡¦ÂçÅÄÆîÀ¦¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Â¼ÌÚÍò»á¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡Ù¡¢Æ²¡¹¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëµÜÅçÌ¤Æà»á¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¤Ê¤É4ºý
¡¡Ë»¤·¤Ê¤¤Ç¯Ëö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤ªÀµ·î¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤òË¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÆÉ½ñ¤Ç¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·´©¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡ÙµÜÅçÌ¤Æà¡¿¿·Ä¬¼Ò¡¿1870±ß
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦À®À¥¤¢¤«¤ê¤ÏµþÅÔÂç³ØÍý³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£Æþ³Ø¼°¤Ë¤ÏÁÄÊì¤ÎÃåÊª¡ÊÉ½»æ¡Ë¤ÇÎ×¤à¡£Âç³Ø¤äÂç³ØÄ®¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÏÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤¿¤Á¤Î¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÊÒ»×¤¤¤Î·¯¤ÎÅìÂç¿Ê³Ø¤Ç¼ºÎø¤·¤¿¿ÀÆàÀî½Ð¿È¤ÎÄÚ°æ¤µ¤¯¤é¡¢µþÂç½Ð¿È¤Îºî²È¡¦¿¹¸«ÅÐÈþÉ§¥Þ¥Ë¥¢¤¬½¸¤¦¡ÖÃ£Ëá¸¦µæ²ñ¡×¡¢À®À¥¤¬Ê¸ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç½Ð¿È¤ÎÀ¾±º¹Ò°ìÏº¤Ê¤ÉÍ×ÁÇ¤â²äÁ³¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡£´°·ë¤Ç¡¢¤·¤Ð¤·À®À¥¥í¥¹¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¡£
¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡ÙÂ¼ÌÚÍò¡¿Ê¸éº½Õ½©¡¿2200±ß
¡¡´õÂå¤Î¶¸²Î»Õ¡¦ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê1749¡Á1823Ç¯¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¶¸»í¤È¶¸²Î¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¸»í¤ÎÊìÂÎ¤Ï´Á»í¡¢¶¸²Î¤ÏÏÂ²Î¡£¸å¼Ô¤ÏÍÌ¾ÏÂ²Î¤ò´¹¹üÃ¥ÂÛ¤·¡¢É÷»É¤ä³ê·Î¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¼ºµÓ¤ÇÆîÀ¦¤Ï¶¸²Î¤ò±ó¤¶¤±ÍÇ½¤Ê"¸øÌ³°÷"¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¡£"Ëâ"¤ò»ý¤ÄÃäÃË¤Ë°¦¤òÃí¤®Â³¤±¤¿ÆîÀ¦¤Î²ÈÂ²°¦¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÉÔ´²ÍÆ¤Î¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´²ÍÆ¤Î¿ÍÉÊ¤¬µ±¤¯¡£
¡Ø´íµ¡´ÉÍý¤ÎÆüËÜ»Ë¡ÙÅçºê¿¸¡¿¾®³Ø´Û¿·½ñ¡¿1100±ß
"¤½¤Î¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¡©"¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÆüËÜ»Ë¤¬ÁÉ¤ë¡£ÂçÏÂÀ¯¸¢¤¬Å´¤È¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿Ä«Á¯¿Ê½Ð¡¢¹¾¸Í¡¦Âçºä¤ÎÊÆ¼ê·Á¤Ë¤è¤ëÀè¶îÅªÀèÊª¼è°ú¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤«¤é³«Âó¤¬µÞ¤¬¤ì¡¢°Ü½»¼Ô¤òÀÇÀ©ÌÌ¤ÇÍ¥¶ø¤·¤¿¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Âç¤¤±¤ì¤Ð¹ñ²È±¿±Ä¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤ºÀ®¸ù¡£¸½À¯¸¢²¼¤Ç¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢·³¼û»º¶È¤Î¥Ü¥íÌÙ¤±°Ê³°¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¡© ¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ø²«¿§¤¤²È¡Ù¾å¡¦²¼´¬¡¿Àî¾åÌ¤±Ç»Ò¡¿Ãæ¸øÊ¸¸Ë¡¿³Æ924±ß
¡¡¸ì¤ê¼ê¤Î²Ö¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÈï¹ðÌ¾¤ò¸«¤ÆÀÎ¤ÎÃÎ¿Í²«Èþ»Ò¤À¤È³Î¿®¡£²Ö¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£1990Ç¯ÂåËö¡¢²«Èþ»Ò°Ê²¼½÷4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿°ì¸®²È¡£²Ö¤Ïµ¿»÷²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¶¦Æ±¸¸ÁÛ¤Ï´¤²ò¤¹¤ë¡£20Ç¯Á°¡Ö°ì½ï¤Ë¤¯¤ë¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿²«Èþ»Ò¤Ë¡Ö¤¤¤¯¡×¤È±þ¤¨¤¿¹â¹»À¸¤Î²Ö¡£20Ç¯¸å¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤¦²Ö¤Ë¡Ö¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¨¤ëÏ·ÇÌ¤Î²«Èþ»Ò¡£¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥ÉÅªÌäÅú¤¬¤³¤Î°¥ÀÚ¤ÊÈÈºá½ö»ö»í¤òÊñ¤à¡£
Ê¸¡¿²¹¿å¤æ¤«¤ê
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2026Ç¯1·î8¡¦15Æü¹æ