◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

地方の名手が有馬記念の予想に参戦！ 今年、大活躍した大井の矢野貴之騎手（４１）が選んだ馬は？

今年は３月に一日騎乗機会７連勝を達成し、６月にはＪＲＡ初勝利。９月にはディクテオンとのコンビでコリアＣを勝利し、園田のゴールデンジョッキーＣでも優勝するなど、とても刺激的な一年となりました。ディクテオンで臨む東京大賞典も頑張るので応援をよろしくお願いします。その前に有馬記念をしっかり当てたいです。

本命はダノンデサイル。レコード決着でハイレベルだったジャパンＣで３着。内容的にも高く評価できますし、（戸崎）圭太さんも手応えを感じているからこそ、この馬を選んだと思います。気性的に難しいところはありそうですが、真ん中の枠を引き、道中でうまく壁をつくって運べそう。力を発揮すれば好勝負とみました。

対抗はレガレイラ。少しポカはありますが、ここぞという時の勝負強さは素晴らしく、根性も感じます。ルメール騎手とのコンビでも勝っていますし、冬の中山実績も十分。今年もいいレースができてもと思います。（大井競馬騎手）

◆矢野 貴之（やの・たかゆき）１９８４年８月３日、群馬県生まれ。４１歳。高崎競馬出身の最後の騎手。廃止に伴い大井移籍。今年は１０月に地方競馬通算３０００勝を達成。ディクテオンとのコンビでコリアＣを制し、海外重賞初制覇。血液型Ａ。

【矢野貴之騎手の印】

◎（９）ダノンデサイル

○（５）レガレイラ

▲（３）ジャスティンパレス

△（４）ミュージアムマイル

△（６）メイショウタバル

△（１３）アドマイヤテラ

△（１６）タスティエーラ