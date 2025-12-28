¡Ú¡É¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÔºß¡É¤È¡É¥Ý¥¹¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡É¡Û¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¤ä¡Øµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¡£¡Ù¤È¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬¼¡¡¹¤ËÉü³è¡ªÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤ÈÆî¸¶À¶Î´¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇØ·Ê
30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¾å¡¹¡£¡Ù¤âÉü³è
29ÆüÌë¡¢3»þ´ÖÈ¾ÆÃÈÖ¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥óµæ¶Ë¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢ ¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯2·î¤ËÂ³¤¯º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù²¦¼Ô¡¦¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Ê¤ÉÁíÀª19ÁÈ¤¬½Ð±é¡£100Ëü±ß³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡×¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Î5¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©¤à¡£
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âMC¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Á°²ó¤ÏÆî¸¶À¶Î´¤¬ÌøÂô¿µ¸ã¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¥·¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡É¤¬¸«»ö100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ´°Á´À©ÇÆ¤Ç¤¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ç¯ÌÀ¤±1·î2Æü¤Ë¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¤Îµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¡£¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿SP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤æ¤ë¤¤¥í¥±ÈÖÁÈ¤ÎÀè¶î¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é30¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÉü³è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë1·î12Æü¤Ë¤â¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎMC¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é1000Ëü±ß!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤â25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆî¸¶À¶Î´¤Ètimelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎMC¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿Æ°¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Ï¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÔºß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ËüÇ½À¤Ç¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò¤·¤Î¤°
¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¤Ï2005Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¡Øµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¡£¡Ù¤Ï1996Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï1995Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤º¤ì¤âÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥Í¥¿¡¢¥í¥±¡¢¥²¡¼¥à¤È»°¼Ô»°ÍÍ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤ªÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÏÊ¿À®»þÂå¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä´ë²è¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ËüÇ½À¤Ç¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò¤·¤Î¤°¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¡ØÅê¹Æ¡ªÆÃ¥Û¥¦²¦¹ñ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢1994Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆâÍÆ¤¬¼«¶É¤Î¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤äÂ¾¶É¤Î¡Ø¥Ê¥Ë¥³¥ìÄÁÉ´·Ê¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¼Â¤ÏMC¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬»þÂå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£1990Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇMC¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤ÎÎã³°¤ò½ü¤±¤Ð¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¹ø¤Î½À¤é¤«¤µ¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÍ½Ð¤·¤¿ÂçÊª¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÔºß¤Î¾õÂÖ¤«¤é2Ç¯¼å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥óÂÔË¾ÏÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ÆÌó2¤«·î´ÖµÙÍÜ¤·¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤ëÇØ·Ê¤Î1¤Ä¡£ÆâÂ¼61ºÐ¡¢Æî¸¶60ºÐ¡ÊÍèÇ¯2·î¤Ç61ºÐ¡Ë¤Î´ÔÎñÄ¶¤¨¤Ë¤·¤Æ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ã¡¹¤·¤¯¡¢¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¶È³¦Æâ¤Ç²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤Ê¤é°ÍÍê¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆÃÈÖ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¥Ü¥±¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯
¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤á¤Ã¤¿¤Ë¶¦±é¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â2¿Í¤Ï±Ç²èÀìÌç³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç¤¬¤è¤¯å«¤â¸Ç¤¤¤Î¤Ë³èÆ°¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥½¥í³èÆ°¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÆÃÈÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ïµ®½Å¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ´¶¤È°Â¿´´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²óÉü³è¤¹¤ë¡Øµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¡£¡Ù¤Ç¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¦ÎÏ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥í¥±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹±Îã¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤¿ÌÁÍ§2¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¸æ½ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥È¡¼¥¯¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¥Ü¥±¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¤«¤é¼«Á³ÂÎ¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ÏÊ¿À®»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ü¥±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¤Ê¤ë¼«Í³¤µ¤ä¡¢¸ß¤¤¤ËÀè¤ò¾ù¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤è¤¯¶È³¦Æâ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬¡È¹¶¤á¡É¤Ê¤é¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡È¼é¤ê¡É¤Î·Ý¿Í¡×¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¶¥Áè¤è¤ê¤â¶¨Ä´¡¢±Ô¤µ¤è¤êÍ¥¤·¤µ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¡×¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Þ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»þ¤Ë2¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÇÜÁý¤¹¤ë¡£¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Ê¸²½¿Í¡¢°ìÈÌ¿Í¤é¤Î½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËSTARTO¤äºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÉ¾È½¤¬¤¤¤¤¡£
¡È´ØÀ¾¡É¤ä¡È·Ý¿Í¡É¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¡ÈÅìµþ¡É¤ä¡ÈÎ®¹Ô¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï·§ËÜ¤È¹áÀî¤È¤¤¤¦ÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Æ¶á´¶¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þÂå¤ÏÊ¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î²º¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¤µ¤ó¤Þ¡×
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Äº£²ó¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡£
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÏËèÇ¯12·î¤«¤éÀµ·î¤Ë¤«¤±¤Æ10ËÜ°Ê¾å¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤µ¤ó¤Þ¤ÏMC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÍê¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÊÌ¤ÎÂçÊª¤Ë¤âÂ÷¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬¤½¤í¤¦ÆÃÈÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢´ûÂ¸¡¦Éü³è¡¦¿·µ¬¤òÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦1¤Ä¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬º£¤Ê¤ªµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢MC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½Ìò¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂç¸æ½ê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉñÂæ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÂ¼¤Ï¡ØLIFE¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¤ä¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¥Ü¥±¡¢Æî¸¶¤Ï¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ã¼ê¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤¬¸½Ìò¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È2¿Í¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤Ê¤é¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¥³¥ó¥È¤Ê¤é¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤ÎÀè¶î¤±¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½ÖÈ¯Åª¤ÊÆ°¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤¤Î·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¼ê¤È²£ÊÂ¤Ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Á¡¢Èà¤é¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÂ¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
【こちらも読む】『粗品の『THE W』〈超辛口審査〉で『M-1』が激震！「褒め合い」の時代は終焉か、試される審査員たちの覚悟とファイナリストにのしかかるかつてない緊張感の正体』
