¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢Í¥¤·¤¤»ÔÌ±¤Ï¤Ê¤¼Éð´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡Ù·ã¤·¤¤¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ËÁø¶ø¤·¡¢´Ö¶á¤Ç»ÔÌ±¤¿¤Á¤Î¡È¼«Í³¤Ø¤Î³éË¾¡É¤òÉÁ¤¤¤¿µ®½Å¤ÊµÏ¿¡ÊÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢Í¥¤·¤¤»ÔÌ±¤Ï¤Ê¤¼Éð´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¡¿À¾Êý¤Á¤Ò¤í¡¦Ãø¡¿¥Û¡¼¥à¼ÒÈ¯¹Ô¡¢½¸±Ñ¼ÒÈ¯Çä¡¿1980±ß
¡ÚÉ¾¼Ô¡Û¼¼¶¶ÍµÏÂ¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡12·î28Æü¤«¤é¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£57¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â2021Ç¯¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¶¯°ú¤ËÀ¯¸¢¤òÃ¥¤Ã¤¿·³¤Ë½¾½ç¤ÊÅÞ¤Ð¤«¤ê¡£À¯¸¢¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÏ¢ÌÁ¡ÊNLD¡Ë¡×¤Ï²òÅÞ¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î»ØÆ³¼Ô¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤Ï¹´Â«¤¬Â³¤¡¢¤Û¤«¤ÎÌ±¼çÇÉ¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¡¢¿Æ·³À¯ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ï³Î¼Â¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Ì±°Õ¤Ê¤¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·³¤Ï¡ÖÌ±À¯°Ü´É¡×¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¸½¾ì¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤«¤é¿ôÆü¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥â¡¢Ä®¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï·³¼ÖÎ¾¤¬¿ÊÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª¼êÀ½¤Î¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤·¤«¤·ËÜÅö¤ÎÁªµó·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤³¤½É½¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¤³¤ÎÁªµó¤òÇ§¤á¡¢·³À¯¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÀ¾Êý¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤À¡£
¡¡Èà½÷¤Ï2021Ç¯¡¢¹ñºÝ³«È¯´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ç¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥ä¥ó¥´¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ËÁø¶ø¡£·³¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë»ÔÌ±¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¡£¡Ø¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢Í¥¤·¤¤»ÔÌ±¤Ï¤Ê¤¼Éð´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¥Û¡¼¥à¼ÒÈ¯¹Ô¡¢½¸±Ñ¼ÒÈ¯Çä¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎµÏ¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¡ÖÈóË½ÎÏ¡¦ÉÔÉþ½¾¡×¤ò´Ó¤¡¢·³¤Î»ÙÇÛ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¡¹¤Î»Ñ¤À¡£
¡¡ËèÈÕ8»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤»¤¤¤ËÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃ¡¤¤¤Æ¹³µÄ¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¡£ÀÖ¤¤É÷Á¥¤ò¤Ä¤±¤¿²°Âæ¤¬¸½¤ì¡¢ÀÖ¤¤Éþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢Ì±²È¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤ÏÀÖ¤¤Éþ¤Ð¤«¤ê´³¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÀÖ¤Ï¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤¬Î¨¤¤¤ëNLD¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤À¡£»ÔÌ±¤Î¹³µÄ±¿Æ°¤òÃÆ°µ¤·¤è¤¦¤È½â¤ò¹½¤¨¤ë·Ù´±Ââ¤Ë¥Ð¥é¤Î²Ö¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÌ±¼ç¼çµÁ¤òÁÊ¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£Ã¯¤â¤«¤ì¤â¤¬Äñ¹³¤òÉ½¤¹»°ËÜ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ËÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤¹¤ì°ã¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊýË¡¤ÇÈóË½ÎÏ¡¦ÉÔÉþ½¾¤Î±¿Æ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÉ¬»à¤Ë·³¤ËÄñ¹³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹ÔÆ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÀ¾Êý¤µ¤ó¡Ë
ÀïÁè¤¬Í£°ì¤Î´õË¾¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡¡¤½¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê·³À¯¤ä¡¢Ì±¼ç²½±¿Æ°¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×¤À¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ï1962Ç¯°Ê¹ß¡¢¼Â¤Ë50Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·³¤¬À¯¼£¤â·ÐºÑ¤âÆÈÀê¤·¡¢Ì±¼çÇÉ¤ò¤È¤¤ËÉðÎÏ¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·2011Ç¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÌ±¼ç²½¤¬¿Ê¤ß¡¢2015Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼Î¨¤¤¤ëNLD¤¬°µ¾¡¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¤³¤ÎÌ±¼ç²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£Åê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢°ìµ¤¤Ë³°»ñ¤¬Î®Æþ¡£ÆüËÜ´ë¶È¤âÂçµó¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬µÞ²ÃÂ®¤·¤¿¡£ÊóÆ»´ÉÀ©¤ä¡¢°Åµ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Î¤´¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¶òÌ±²½¶µ°é¤â²þÁ±¤µ¤ì¡¢ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤¬¡ØËÍ¤é¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Êâ¤½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿²þ³×¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ë2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ïµ¯¤¤¿¡£»þ·×¤Î¿Ë¤ÏµÕÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¼«Í³¡×¤Î¶õµ¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤À¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏÅª¤ÊÄñ¹³¤ò¤¹¤ì¤ÐÉðÎÏÃÆ°µ¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ÈÈóË½ÎÏ¡¦ÉÔÉþ½¾¤òÅ°Äì¤·¡¢·³¤ÎÈóÆ»¤âÌø¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤ä¤ê¤¹¤´¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð»ä¤¬·³¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤¹¤´¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÇ°¤À¡Ù¤Ã¤ÆÆ±Î½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀÎ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÁá¤¯¿²¤è¤¦¤¼¡Ù¤Ã¤ÆÍ¼Êý¤Ë¿²¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÀ¾Êý¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿"ÈóË½ÎÏ¤ÎÀï¤¤"¤Ë¸þ¤«¤¦¡£±¿Æ°¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏSNS¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤òÌ¾¾è¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾Êý¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÆéÃ¡¤¤Ê¤ÉÊ¿ÏÂÅª¥Ç¥â¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢·³¤ÎÈ¯Ë¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤¬¹ï¡¹¤È¶¦Í¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¿Í¡¹¤Ï¥×¥é¥«¡¼¥É¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·³¤ÏÈó¾ð¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔÅöÂáÊá¤ä¹éÌä¡¢µÔ»¦¡¢Ê¿ÏÂÅª¥Ç¥â¤Ø¤Î½Æ·â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÇíÃ¥¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¼×ÃÇ¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¶õÇú¤ò¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢»ÔÌ±¤Ï½Æ¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤ÆÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÈóË½ÎÏ¡¦ÉÔÉþ½¾¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬·ë¶É¡¢²¿¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤ª¤ª¤¼¤¤¤Î¿Í¤¬ÃÆ°µ¤µ¤ì¡¢»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀïÁè¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Í£°ì¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÀ¾Êý¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤¿¤Á¤ËÉð´ï¤ò¼è¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢·³¤Î²£Ë½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜ½ñ¤ÎÂç¤¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤À¡£
ÆüËÜ¤Ë½»¤à¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤¬µÞÁý¤¹¤ë±Æ¤Ç
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ä¤ä¤³¤·¤¯¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÆ±Î½¤ä¶á½ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ä¡¢¤´¤¯¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤ä³ØÀ¸¤ä¸øÌ³°÷¤¿¤Á¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¡¢Êë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤òµÅ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¤¤ï¤á¤Æ¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¤¤¤Þ¤òÉ³²ò¤¯»²¹Í½ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÞËÍ¤¿¤Á¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¤´¤¯¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£·³¤Ë¤è¤ëº®Íð¤¬Â³¤¡¢»Å»ö¤ä¾Íè¤ò¼º¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¡¢ÆüËÜ¤ËÆ¯¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£µ»Ç½¼Â½¬À¸¤äÆÃÄêµ»Ç½¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÛµÞÈòÆñÅª¤ËÇ§¤á¤¿ÆÃÄê³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿ºßÎ±»ñ³Ê¤ÇÍèÆü¤¹¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£2020Ç¯¤Ë3Ëü5000¿Í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿ºßÆü¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï16Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²ð¸î¡¢¹©¾ì¡¢·úÃÛ¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤É¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬Áª¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Å»ö¡×¤ÇÆ¯¤¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤Ã¤Æ¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¼å¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¿¤¤¤Ø¤ó¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÆüËÜ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Æ±¤¸¿¦¾ì¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾Êý¤µ¤ó¡Ë