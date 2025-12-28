「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今年のＪＲＡ・Ｇ１を締めくくる有馬記念（１２月２８日、中山・芝２０００メートル）の予想を公開した。

今秋のＧ１では１レースしか取っていない粗品が「集大成見せたいと思います」と意気込みながら、本命は「６番のダノンデサイル」と馬番を間違えて発表。本来の馬番は９番で、「とんでもなく悩んだ結果」の本命であることを明かした。

ダノンデイサルを本命に推した理由としては「最終的な決め手は、能力の高さ。ジャスティンミラノ、レガレイラ、シンエンペラーらと強い４歳世代のダービー馬で、今年のドバイシーマ（クラシック）では、世界最強馬カランダガンにも勝利している」と実績を評価。さらに「当日のテンションの問題や道中折り合えるか不安点はあるんですが、能力を出し切ったときは現役最強だと思っています」と強調した。

本命馬は昨年の有馬記念で３着に敗れているが、「前に壁を作れず逃げる形になり、風をもろに受けるタフな展開になったと。それでも最後は３着に粘り込み、大外枠から２着に入ったシャフリヤールと同じぐらい強い競馬をしたと思ってます」と指摘。展開面でも「先行馬も多く、去年のように押し出される可能性は低いので、前に壁を作って折り合えれば直線はしっかりはじけてくれると思います」と勝つシーンをイメージしている。

対抗には「今回の有馬記念で一番展開が向きそう」と予想した４番のミュージアムマイルを挙げた。「この馬にとって最も実力を発揮できる競馬場だと思います」「内枠に入ったのはデカい」など強調ポイントに言及。さらに、人気薄からは「厳しい要素は多いんですが、人気を落とすなら狙ってみたい」と１６番のタスティエーラも推していることを強調した。

今回の買い目は、３連単フォーメーションで１着（９）→２着（１）（３）（５）（６）（１１）（１２）（１６）→３着（４）の７点と、同１着（４）（９）→２着（４）（９）→３着（１）（３）（５）（６）（１１）（１２）（１６）の１４点に、３連複で（６）（９）の軸２頭から（１）（１１）の２点を挙げている。

粗品は「現時点での最高予想、出たんちゃうか、これ。前日の昼時点での。かなり自信あります」と豪語したが、コメント欄では「馬番間違えるの珍しいなｗ」「そもそも６番じゃない」「急にテンション下がった」「ついに降臨してもうた」「これで飛ばしたらホンモノ」「なんかの伏線か？」「ダノンデサイル消える」「間違えてる時点で終わったやん！」「これでタバル来たらゲラゲラ笑える」「何で全く参考にせんのに見てしまうんやろ」「今回こそ当ててくれ」「馬番間違えてるやん負け確？！」「これ６くるんやろ」「ホープフル負けとるがな」「もうめちゃくちゃやで」など反応が寄せられている。