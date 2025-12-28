¡ÔÃæ¹âÀ¸¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¡Õ¹â¹»À¸¤Î3³ä¶¯¤¬SNS¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·èÄê¡¡¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤À¤±¡×¤ÏÃí°Õ¡Ä°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È5¤Ä
¡¡2025Ç¯9·î¡¢µþÅÔÉÜ·ÙÉú¸«½ð¤ÏËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê15ºÐ¡Ë¤ÈÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê16ºÐ¡Ë¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤·¤¿¡£Ãæ¹âÀ¸¤é¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçËãÌ©Çä¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Ì¤À®Ç¯¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Ãæ¹âÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃµ¤·¤Î¼ÂÂÖ¤È°Ç¥Ð¥¤¥È¤È°ìÈÌ¤Î¥Ð¥¤¥È¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Î»ö·ï¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤À®ìþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¹â¶¶¶Ç»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ù»¡¤Ë¤è¤ëDMºÆ¸½¡¢¹â³Û¥Ð¥¤¥È¤ËSNS¤Ç±þÊç¤·¤¿¹â¹»À¸¤ÎËöÏ©¤Ï¡©
¡Ö¥Ð¥¤¥È¤ÏSNS¤ÇÃµ¤¹¤È¡¢Æ¯¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤¹¤°¤ËÆ¯¤±¤Æ¥¿¥¤¥Ñ¤â¤¤¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¿¦¾ì¤«¤È¤«¤âÊ¬¤«¤ë¤·¡×¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ÈÃµ¤·¤Ë¤Ïµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇSNS¤ò»È¤¦¡¢¤ÈÏÃ¤¹Âç³ØÀ¸¤Ï¡¢ÍúÎò½ñ¤äÌÌÀÜ¤âÍ×¤é¤º¡¢Æ¯¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤¹¤°¤ËÆ¯¤±¤ë¤«¤é¤À¤ÈÍøÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊ¬¤«¤ê¡¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¹â¹»À¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÄ´ºº¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÂç³ØÀ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÄ´ºº2024)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¹»À¸¤Î46.6%¡¢Âç³ØÀ¸¤Î32.1%¤¬¡ÖSNS¤ÇÄ¾ÀÜ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ì¤¾¤ì34.5%¡¢24.6%¤¬¡¢¡ÖSNS¤ÇÄ¾ÀÜ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î±þÊç¤ò¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÛÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤â¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤é¤º¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¸Û¤¨¤ë¤È¡¢SNS¤ÇÊç½¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢SNS¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤Ë¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£»ö¼Â¡¢Á°½Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¡ÖSNS¤Ç²ø¤·¤¤µá¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï41.3%¤ÈÌó4³ä¤Ë¾å¤ê¡¢¡ÖSNS¤ÇÄ¾ÀÜ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¸¡Æ¤¤ä±þÊç¤ò¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤â8.6¡ó¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¡ô¹â¼ýÆþ¡×¡Ö¡ô¹â³Û¥Ð¥¤¥È¡×¡Ö¡ôÂ¨ÆüÂ¨¶â¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÊç½¸¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃæ¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸Åù¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¼ìº¾µ½µÚ¤ÓSNS·¿Åê»ñº¾µ½¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¸¡µó¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ÊÎáÏÂ7Ç¯5·î¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡µó¿Í°÷¿ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯Ç¯¤Î³ä¹ç¤Ï18.3¡ó¤Ë¾å¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á68.8¡ó¤Ï¼õ¤±»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¼õ¤±»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Î43.3%¤Ï¡ÖSNS¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¤À®Ç¯¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡¢SNS¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ð¥¤¥È¤âSNS¤ÇÃµ¤¹¡£°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
°Ç¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤ò¸«Ê¬¤±¤ë£µ¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤ÎÃæ¤Ç°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Ê¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°Ç¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£µ¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú1¡Û»Å»öÆâÍÆ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊó½·¤¬¹â³Û
¡¡Êó½·¤¬¹â¤¤»Å»ö¤Ë¤ÏŽ¤²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£ÆÃ¼ì¤ÊÃÎ¼±¤äµ»Ç½¡¢»ñ³Ê¤Ê¤É¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢Êó½·¤¬¹â³Û¤¹¤®¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡£¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤À¤±¡×¡ÖÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÎÛ£Ëæ¤Ê»Å»ö¤â´í¸±¿®¹æ¤À¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Î¡Ö2025Ç¯9·îÅÙ¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ÈÊ¿¶Ñ»þµë¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ»þµë¤Ï1,321±ß¤À¡£²áµîºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢8»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ1Ëü±ßÄøÅÙ¤À¡£¤³¤ì¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÊó½·¤Î¾ì¹ç¤Ï¹â³Û¤¹¤®¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢È½ÃÇ¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú2¡ÛÏ¢Íí¼êÃÊ¤¬DM(¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î±þÊç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¡¼¥ë¤ä±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£°ìÊý°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤¬SNS¤ÎDM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ú3¡Û»þµë¤ÎÉ½µ¤¬¤Ê¤¤
¡¡»þµëÀ©¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»þµë¤ÎÉ½µ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â²ø¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤è¤¦¡£
¡Ú4¡Û»Å»ö¤ÎÈ¯Ãí¼Ô¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë´ë¶È¤äÅ¹ÊÞÅù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊìÂÎ¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë´ë¶È¤äÅ¹ÊÞÅù¤Ç¤Ê¤¤¸Ä¿ÍÅù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ×Ãí°Õ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÃÄÂÎ¤«³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¡Ú5¡Û¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤ë¸Ä¿Í¾ðÊóÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë
¡¡°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÌÈµö¾Ú¤ä³ØÀ¸¾Ú¡¢¼Â²È¤Î½»½ê¤äÅÅÏÃÈÖ¹æÅù¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÄó½Ð¤òDMÅù¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ç¤è¤¤¤«¤é¤Èµ¤·Ú¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¶¼¤µ¤ì¤ë¸ý¼Â¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤ò¼Âà¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯¤È¤«Ž¤´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¶¼¤µ¤ì¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«µ¿¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
°Ç¥Ð¥¤¥È²¾ÁÛÂÎ¸³¥Ä¡¼¥ë¤Ç´í¸±¤òÃÎ¤í¤¦
¡Ö¥Ð¥¤¥È¥ë¡×¤Ê¤É¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢·Ù»¡Ä£È¯É½¡ÖÈÈºá¼Â¹Ô¼ÔÊç½¸¤Î¼ÂÂÖ¡×¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¸«È´¤±¤ë¤«È½Äê¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÍÑ¤¤¤Æ2023Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¹â¹»À¸¤Ï¡¢¤ï¤º¤«23%¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î8³ä¤¬Ž¤°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Ãæ¹âÀ¸¤äÂç³ØÀ¸Åù¤Ï¡¢Æ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â·Ð¸³¤ËË³¤·¤¯¡¢Êó½·¤ÎÁê¾ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤êÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢SNS¤Ç°Ç¥Ð¥¤¥È¤¬Êç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢±þÊç¤¹¤ë¤ÈÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤é¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ì»þ´ü¡¢°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È°Æ·ï¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬SNS¤Ç»È¤ï¤ì¡¢µÕ¤Ë¸å¤í°Å¤¤»Å»ö¤ÎÊç½¸¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤½¤ÎÍÑ¸ì¤¬»È¤ï¤ì¹°è¶¯Åð»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ï´í¤¦¤¤¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡Ãæ¹âÀ¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢½é¤á¤Ïµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢±þÊçÀè¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¿´¤À¤í¤¦¡£¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¼ÂÂÖ¤È±þÊç¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¡¢¾åµ¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥¯¥¤¥º¡ÊÅìµþÅÔ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½²Ã³²ËÉ»ßÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ë¤ä¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤È¹â¹»À¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿°Ç¥Ð¥¤¥È±þÊç¤Î²¾ÁÛÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ëü¤¬°ì°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¡¢·Ù»ëÄ£Áí¹çÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢¥ä¥ó¥°¡¦¥Æ¥ì¥Û¥ó¡¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£