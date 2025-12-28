ÆüËÜ¹ñ´ú¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡×¤«¡Ä¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡Ö¹ñ´úÂ»²õºá¡×¤ÎÃæ¿È
»²À¯ÅÞ¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖÀ¯¼£Åª°Õ¿Þ¡×
ÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤ò½èÈ³¤Ç¤¤ë¡Ö¹ñ´úÂ»²õºá¡×¤ÎÁÏÀß¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¹ñ´úÂ»²õºá¤ÎÁÏÀß¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡ÖÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¡×¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²À¯ÅÞ¤¬'25Ç¯10·î¤ËÆ±ºá¤Î¿·Àß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·ºË¡²þÀµ°Æ¤ò»²±¡¤ËÃ±ÆÈÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ï½°±¡¤Ç¤³¤½Ìµ½êÂ°µÄ°÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»²±¡¤Ç¤Ï¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎµÄÀÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡Ç25Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬»¿À®¤Ë²ó¤êÀ®Î©¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë'26Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë»¿À®¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£
»²±¡¤Î²áÈ¾¿ô125µÄÀÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Î¸½ÍµÄÀÊ¤Ï119¤È¡¢¤¢¤È¡Ö6µÄÀÊ¡×Â¤ê¤Ê¤¤¡£Àè¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï»²±¡¤Ë15µÄÀÊ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ë¡£
Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤òµÞ¤¤¤À°Ý¿·¤Ï12·î4Æü¡¢Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬»²À¯¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¿ÀÃ«»á¤¬¶¨ÎÏ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤³¤È¤Î1¤Ä¤¬¡¢»²À¯¤¬Ã±ÆÈÄó½Ð¤·¤¿¹ñ´úÂ»²õºá¤ò¿·Àß¤¹¤ë·ºË¡²þÀµ°Æ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤¬º£¸å¡¢»²À¯¤ÎÄó½ÐË¡°Æ¤ò¤É¤¦¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ½ñ¤Ç¡Ö2026Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÆüËÜ¹ñ¹ñ¾ÏÂ»²õºá¡Ù¤òÀ©Äê¡×¤¹¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²À¯¤Ë¡È²Ö¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡ÉÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢½°±¡¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»²±¡¤Ç¤âÌµ½êÂ°µÄ°÷¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥×¥é¥ó¤¬²èºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é»²À¯¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£»²À¯¤Ë¤Ï°ÂÆ£Íµ»á¤äËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¡¢ÏÂÅÄÀ¯½¡»á¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¼Ô¤¬Ê£¿ô¤ª¤ê¡¢Áªµó¤Ç¼«Ì±¤È»²À¯¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Æ¤ÐÊÝ¼éÉ¼¤ÏÊ¬»¶¤µ¤ì¤ë¡£
2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï20Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â
¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÊÝ¼éÉ¼¤Ï²óµ¢¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ï¹â»Ô»á¤Î¸Ä¿Í¿Íµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±¤ËÉ¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
11·î9Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢»²À¯¸õÊä¤¬¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤¹°ìÊý¡¢¼«Ì±¤ÏÁ°²ó¤Î³ÍÆÀ12µÄÀÊ¤«¤éº£²ó¤Ï10µÄÀÊ¤È2µÄÀÊ¸º¤é¤·¤¿¡£»²À¯¤Ï»²±¡Áª¤ÎÌö¿Ê¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤Ê¤¼¹ñ´úÂ»²õºá¤ÎÁÏÀß¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
·ºË¡Âè92¾ò¤Ï¡Ö³°¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉî¿«¤ò²Ã¤¨¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¹ñ´ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¾Ï¤òÂ»²õ¡¢½üµî¡¢¤Þ¤¿¤Ï±øÂ»¡×¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¤ò¡Ö2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï20Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
·ºË¡¤¬¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö³°¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»²õ¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¡£
¿ÀÃ«»á¤Ï·ºË¡²þÀµ°Æ¤Î¹ñ²ñÄó½Ð¤ËºÝ¤·¡¢¡ÖÂ¾¹ñ¤Î¹ñ´ú¤â¤ï¤¬¹ñ¤Î¹ñ´ú¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¦»ê¶Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÍ×µá¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ½ñ¤Ç¤â¡Ö¡Ø³°¹ñ¹ñ¾ÏÂ»²õºá¡Ù¤Î¤ßÂ¸ºß¤¹¤ëÌ·½â¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¹ñ´úÂ»²õºáÁÏÀß¤ÎÈ¿ÂÐÇÉ¤Ï¡¢Æ±ºá¤¬¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤Î¿¯³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢»²À¯¤Î³¹Æ¬½¸²ñ¤Ë¡¢¥Ð¥Ä°õ¤òÆþ¤ì¤¿Æü¤Î´Ý¤ò·Ç¤²¤Æ¹³µÄ¤Ë¸½¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹³µÄ³èÆ°¤â¹ñ´úÂ»²õºá¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤Î¤«¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ÏÆ±ºá¤ÎÁÏÀß¤¬É½¸½³èÆ°¤ò°à½Ì¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¹ñ´úÂ»²õºá¤ÎÉ¬Í×À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤â²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»²±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬À¯¶É¼çÆ³¤ÇÁÏÀß¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤â²ÃÆþ¡×¡ÖÃÓÅÄÂçºî»á¤ò¹ñ²ñ¾·Ã×Í×µá¡×¡Ä¸øÌÀÅÞ¤¬¶²¤ì¤ëÈ¿ÁÏ²Á¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»Í·î²ñ¡×¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡Ù
