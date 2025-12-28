【ドアポケット・冷蔵室】奥のものが取り出しにくい…200人に聞いた「冷蔵庫収納の悩み」解決策

冷蔵庫を開けたときに「なんだか散らかって見える」「これいつ買ったっけ？」なんて感じた経験ありませんか？ 気をつけているつもりでも、あの限られたスペースを上手に使うのって意外とむずかしいものです。

そこで今回、人気ウェブサイト『台所図鑑』が200人の方に冷蔵庫収納の悩みについてアンケートを実施。寄せられたリアルなお悩みをピックアップし、すぐ試せる具体的なアドバイスを整理収納アドバイザーさんに聞いてみました。

2回にわたってお届けする本企画、前編では「ドアポケット」と「冷蔵室」の収納ポイントについてご紹介！ 「もっとスッキリさせたい」「使いやすい冷蔵庫にしたい」そんな方のヒントになれば嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。

【アンケート調査概要】

実施年月：2025年9月末

調査対象：20代〜60代（性別は未集計）

収集方法：SNS・インターネット調査（クラウドソーシングサービス）

回答者数：200人

※紹介しているコメントは別調査で得られた回答も含みます。また、読みやすくするために一部編集している箇所があります。

【話をうかがったのは……】

整理収納アドバイザー・おなみさん

オンラインで家まるごと片付けきる整理収納アドバイザー。家中の“めんどくさい”を仕組みで解決し、きげんよく暮らせる毎日を叶えます。

整理収納＝“仕組みを整える”ということ

──冷蔵庫の中って外からは見えにくい場所ですよね。つい優先度が下がってしまったり、難しいと感じたりする方も多いように思います。

整理収納アドバイザー・おなみさん（以下おなみさん）：毎日何度も出し入れするうえにサイズはまちまち。さらに賞味期限まで気にしなきゃいけないものを、あんなに狭い空間にまとめるなんて、それはもう面倒ですよね。私自身、最初から整理が得意だったわけではないので、すごく共感します。

整理収納アドバイザーになったいま言えるのは「ちょっと立ち止まってでも仕組みを整えたほうが、後々のラクが続きますよ！」ということ。

仕組みが整っていないというのは、研いでない包丁と同じなんです。切れなくはないけど、時間もかかるし毎回ちょっとモヤっとする。立ち止まって「研ぐ」ことは面倒に思うかもしれませんが、けっきょく自分のためになります。

とはいえ、「整っている」状態は人それぞれ。大事なのは、あなたがラクになる仕組みがあるかどうかです。自分や家族が気持ちよく使える状態なら、それでもう十分。「こうしなきゃ」と抱え込みすぎないでくださいね。

ドアポケットの収納で困っていることは？

アンケートによると、ドアポケットの収納でよくあるお悩みは、上から順に「調味料でいっぱいになる」「汚れがたまりやすく掃除しにくい」「小さいものが取り出しにくい」がトップ3という結果に。

続く「ごちゃつく」「中身が動いてぐちゃぐちゃになる」は、形やサイズの異なるものを無秩序に収納していることが原因かも？ そのほかの項目も、こうした悩みから派生して起こっているのかもしれません。

ドアポケットの収納ポイントは？

おなみさん：「仕切る」「立てる」を意識すると整いやすいです。ドアポケット用の仕切りや薬味チューブホルダーなど、100均で買える便利グッズを取り入れてみてください。ごちゃつきやすい（お惣菜などに付いている）小袋のわさびや醤油なども、入れる場所を作っておくと便利ですね。

ドアポケットのお悩み（1）

基本的な液体調味料（醤油・ケチャップ・マヨネーズ・ドレッシングなど）を入れただけでスペースに余裕が無くなる。小さいボトルを選んだとしても横幅はあまり変わらないため、根本的な解決に繋がっていない。

（40代／2人暮らし／片開き／週1回）

おなみさん：一部を野菜室に移動してみてはいかがでしょうか。そのまま立てるのではなく、100均のファイルボックスなどを使うと倒れにくいです。用途の違うものを混ぜるのではなく、ざっくりとジャンル分けしたうえで移動させると、ルールが定着しやすいと思います。

ドアポケットのお悩み（2）

液体調味料でいっぱいになり、2リットルのペットボトルやワインボトルなどを立てて保存できない。冷蔵室に寝かせて置いているが、邪魔になるので何とかしたい。

（40代／4人暮らし／片開き／週2〜3回）

おなみさん：立てられるスペースが残っていなければ、冷蔵室に横置き（寝かせて）のまま対策を練ってみましょう。簡単なのは、ワインホルダーやペットボトル収納ホルダーの導入です。縦のスペースを有効活用できますし、ワインボトルが転がるイライラも解決できます。

冷蔵室の収納で困っていることは？

アンケートによると、冷蔵室の収納でよくあるお悩みは、上から順に「奥にあるものが取り出しにくい」「ごちゃつく」「入れたものを忘れる・賞味期限を切らせてしまう」がトップ3という結果に。

続く「収納量が足りない」は、奥行きをうまく使いこなせていない可能性が。「どこに何があるか分からなくなる」は、定位置が定まっていないことが影響しているのかもしれません。

そのほかの項目もトップ3の悩みと同じく、見えづらさや分類しきれていない状態が予想されます。

冷蔵室の収納ポイントは？

おなみさん： 一番大切なのは、奥行きを意識すること。そして、定番品・使用頻度が低いものなど、ざっくりと分けたジャンルごとに収納すること。奥行きのある収納カゴを使えば、引き出すだけでサッと取れて補充もラクラクです。

冷蔵室のお悩み（1）

朝食セット・ごはんのお供などをケースに入れて、分かりやすくラベリングしたものの、その「住所」をまったく守れないというありさま。情けないです。私のような人間に向いている収納方法はありますか？

（40代／2人暮らし／観音開き／ほぼ毎日）

おなみさん：「整えたい」と思ってラベリングしたんですよね。踏み出したその一歩、とても前向きで素敵だと思います！ どうかご自身を責めないでください。

まずは原因を探ってみましょう。「なぜ住所を守れなかったか？」にヒントが隠されているように思います。「めんどくさい」に繋がるなにかが残っていませんか？

可能性として考えられるのは、お家（収納ケース）の大きさが合っていなかった、場所があっていなかった、入れるもののメンツが合っていなかった、などです。

住所を守れなかったのは、仕組みが合っていなかっただけ。「戻しやすい仕組み」に変えるだけでうまく回り始めると思うので、ぜひ小さな見直しを行ってみてください。

冷蔵室のお悩み（2）

作り置きや鍋を入れるためのスペースを確保していましたが、毎日使うわけでもないので、普段は乱雑に押し込むだけの空間になっています。なので、いざ鍋を入れようとすると、押し込んだものが邪魔になり、またほかの場所に押し込んで……の繰り返し。フレキシブルに対応できる空間を作るには、どうすればいいでしょうか？

（60代／4人暮らし／片開き／ほぼ毎日）

おなみさん：フレキシブルに対応できる空間を作るには、余白を作ることが一番の近道です。乗車率120％の電車で場所移動するのは難しいですが、空いている席や通路があるとスムーズに行えますよね。冷蔵室もそれと同じです。一気に余白を作るのは難しいと思うので、まずは90％くらいの「乗車率」を目指してみませんか？

「ここにはコレがある」と大まかでも分かる場所を作るために、ざっくりジャンル分けしたうえで収納カゴに入れるのがコツです。スペースを作りたいときは、そのカゴを動かすだけで済みます。

ただし、カゴやケースを増やしすぎると（なにが入っているのか分かりにくくなり）逆効果なので、定番品と使用頻度が低いものだけ入れるようにしてください。

冷蔵室のお悩み（3）

買い出しは週に1回だけということもあり、とにかく冷蔵室の収納スペースが足らない。「とりあえず」とドカドカ詰め込んでしまい、奥のものが取りにくく忘れてしまいがち。冷蔵庫の容量を大きくする、小型冷蔵庫を買い足す、買い出しの頻度を増やすなどは現実的に考えて無理です。収納を変えるだけで少しは改善しますか？

（40代／6人以上／観音開き／週1回）

おなみさん：「とりあえず詰め込む」でいいので、ざっくりとジャンル分けして入れてみましょう。

いつも行っているスーパーって、ものが多くても「どこになにが置いているか」が考えなくても分かりますよね。冷蔵室も同じです。まずは「このゾーンを探せばこれがある」というルールを作ってみてください。

◇「ドアポケット」と「冷蔵室」の収納ポイントについて伺った前編に続いて、後編では「野菜室」「冷凍室」についてお届けします。

