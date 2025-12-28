アイアン上達テクを伝授！手首の打ち方を身につけるには連続打ちが有効！

スイングするとき「手首を使わずに打て」といわれたことがある人も多いはず。だけど、これは大間違い！「プロは全員手首を使っているからナイスショットが打てるんです」と真弓伸仁コーチ。

上手な手首の使い方をマスターすればボールをジャストミートできるうえに、飛距離や方向性の悩みも即解決！

再現性がアップし打点のバラつきが減ってくる

前に進みながら連続打ち

振り子素振りとミケルソンドリルで練習したことを実際のスイングに応用していきます。オススメは「振り子連続打ち」。普段のように１球ずつ打ってもいいのですが、振り子連続打ちをすると手首を動かす感覚が鮮明になるので、手首を使う感覚や動作を素早くマスターできます。

練習場でボールを等間隔に３球並べたら、ボールの手前で振り子素振りをスタート。何度か素振りをしたら、前に進みながらボールを打っていきます。慣れないうちは、ボールに当てることに一生懸命になりミスヒットしてしまうかもしれませんが、繰り返して行うと、再現性がアップ。連続で打っても打点がバラつかなくなります。３球ともしっかり打てるようになったら、１球ずつ手首を使って打ってみましょう。

最初はボールを打たずに素振りを繰り返す

ボールを３球、等間隔で並べたら、手前で振り子素振りをする。素振りで感覚をつかんだら実際にボールを打つ

【1、2球目は軽めに】

1、2球目は手首を使うことを意識しながら軽く打つ。手首を使えば軽く振ってもミートできるし、ボールはしっかり飛んでいく。

【3球目は全力で】

最後の1球はフルスイング。前の2球の手首の動かし方の感覚が残っていると、全力で打っても軌道がブレない。遠心力を最大限に引き出して打とう。

体の動きは最小限にして手首でスイングする

足場が不安定なときも、手首を使った振り子の素振りで体の動きを抑えて打つと、ボールを正確にとらえやすくなる

手首を使わずに打つスイングは、体を大きく動かそうとするので、バランスが崩れてスイングが乱れます。足場の悪い傾斜ではさらにミスショットが増えるでしょう。

しかし、手首を使って打てば体の動きは最小限に抑えられます。手首を使ってもコンパクトなスイングで打てば、軌道は大きくズレません。普段から不安定な足場を想定して、片足立ちで手首を使ったコンパクトスイングの練習がオススメです。

片足で打つ練習が効果的！

足元が不安定な状況を想定して片足打ちを練習しておく。片足でも手首を使って打てば、ボールがきちんと飛ぶことを知っておこう。

いかがでしたか？ 連続打ちのドリルをぜひ試してみてください！

レッスン＝真弓伸仁

●まゆみ・のぶひと／1975年生まれ、神奈川県出身。09年にUSGTFのティーチング資格を取得。現在は東京都・三鷹の東京ゴルフスタジオでレッスン中。ゴルフが楽しくなるスイング作りに定評がある。

写真＝高橋淳司

協力＝カメリアヒルズカントリークラブ