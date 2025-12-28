¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤Îµ¨Àá¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢1·î¤ËÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊÆ¹ñ¤«¤é¡¢4·î2Æü¤ËÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÉý¤Ê´ØÀÇ°ú¤­¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤µ¤é¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ï¹¹¤Ê¤ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»öÁ°¤ËÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ë´ØÀÇÎ¨¤Ë³Æ¹ñ¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊTSR¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤ËÊ£¿ô²ó¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·¤Î2025Ç¯8·îÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±Æ¶Á¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡×¤¬67.2¡ó¤ÈºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼«¼Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·Êµ¤¤ò¾¯¤·¸åÂà¤µ¤»¤ë¡×¤¬69.6¡ó¡¢¡ÖÂç¤­¤¯¸åÂà¤µ¤»¤ë¡×¤¬16.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¹ç·×86.0¡ó¤¬·Êµ¤¸åÂà¤ò·üÇ°¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«¼Ò¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ï¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´Íý¤¬´ë¶È¤òÊ¤¤¦¡£

¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æµá¤á¤ë»Ù±çºö¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡ÖÄãÍø¤Þ¤¿¤Ï¼Â¼ÁÌµÍø»Ò¡¦ÌµÃ´ÊÝÍ»»ñ¡×¤ä¡ÖÊÖºÑµÁÌ³¤Î¤Ê¤¤µëÉÕ¶â¡×¤Ê¤É»ñ¶âÌÌ¤ÎÍ×Ë¾¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Âç´ë¶È¤Ï¡Ö¾ÊÎÏ²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÊä½õ¶â¡×¤ä¡ÖÀ¯¸¢Æ°¸þ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡×¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¾ðÊó¤Î¸«¶Ë¤á¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Çµá¤á¤ë»Ù±ç¤Î¼Á¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤À¡£

¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï10·î¤Ë¿·À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£10·î¤Î¡Ö·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤Ï28.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Ìó7³ä¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤¬80.7¡ó¤ÈÆÍ½Ð¤·¤¿¡£Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤äµÞÂ®¤Ë¿Ê¤à±ß°Â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£

¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸«Êý¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¤Î°ÂÄê¡×¤¬43.1¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ÖÆâ¼û³ÈÂç¤Î¿ä¿Ê¡×¤¬38.6¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï²Ú¡¹¤·¤¤¿·À¯ºö¤è¤ê¡¢¡ÖÊª²Á°ÂÄê¡×¤È¡ÖÆâ¼û²óÉü¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡ÖÂ­¸µ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£

¡¡Êª²Á¹â¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äDX¤Ê¤É¤Î¾ÊÎÏ²½Åê»ñ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¸¥ï¥ê¤È¹­¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ÏÆüÊÆ¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤ËÍÉ¤ì¤¿2025Ç¯¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢´ë¶È¤¬Â­¸µ¤Î·Ð±Ä¤òÃå¼Â¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Êª²Á¡¦°ÙÂØ¡¦¼ûÍ×¤È¤¤¤¦·ÐºÑ´ðÈ×¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±°ÂÄê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£