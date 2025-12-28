¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡á2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ê£³¡Ë
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤Îµ¨Àá¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢1·î¤ËÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊÆ¹ñ¤«¤é¡¢4·î2Æü¤ËÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÉý¤Ê´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤µ¤é¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ï¹¹¤Ê¤ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»öÁ°¤ËÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë´ØÀÇÎ¨¤Ë³Æ¹ñ¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æµá¤á¤ë»Ù±çºö¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡ÖÄãÍø¤Þ¤¿¤Ï¼Â¼ÁÌµÍø»Ò¡¦ÌµÃ´ÊÝÍ»»ñ¡×¤ä¡ÖÊÖºÑµÁÌ³¤Î¤Ê¤¤µëÉÕ¶â¡×¤Ê¤É»ñ¶âÌÌ¤ÎÍ×Ë¾¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Âç´ë¶È¤Ï¡Ö¾ÊÎÏ²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÊä½õ¶â¡×¤ä¡ÖÀ¯¸¢Æ°¸þ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡×¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¾ðÊó¤Î¸«¶Ë¤á¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Çµá¤á¤ë»Ù±ç¤Î¼Á¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï10·î¤Ë¿·À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£10·î¤Î¡Ö·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤Ï28.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Ìó7³ä¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤¬80.7¡ó¤ÈÆÍ½Ð¤·¤¿¡£Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤äµÞÂ®¤Ë¿Ê¤à±ß°Â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸«Êý¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¤Î°ÂÄê¡×¤¬43.1¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ÖÆâ¼û³ÈÂç¤Î¿ä¿Ê¡×¤¬38.6¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï²Ú¡¹¤·¤¤¿·À¯ºö¤è¤ê¡¢¡ÖÊª²Á°ÂÄê¡×¤È¡ÖÆâ¼û²óÉü¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡ÖÂ¸µ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Êª²Á¹â¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äDX¤Ê¤É¤Î¾ÊÎÏ²½Åê»ñ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¸¥ï¥ê¤È¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ÏÆüÊÆ¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤ËÍÉ¤ì¤¿2025Ç¯¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢´ë¶È¤¬Â¸µ¤Î·Ð±Ä¤òÃå¼Â¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Êª²Á¡¦°ÙÂØ¡¦¼ûÍ×¤È¤¤¤¦·ÐºÑ´ðÈ×¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±°ÂÄê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£