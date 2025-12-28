櫻井翔＆阿部亮平、2人きりで初ロケ「バナナマンのせっかくグルメ！！」初登場
【モデルプレス＝2025/12/28】TBSでは、2026年1月4日午後5時から4時間にわたり『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』を放送。櫻井翔と阿部亮平がグルメ探しに挑戦する。
【写真】同じポーズではしゃぐ櫻井翔＆阿部亮平
5年連続の新春SPとなる今回の放送では、お正月にふさわしい豪華な面々がグルメ探しに挑戦。その1組として、櫻井と阿部が共に同番組に初登場。愛知県名古屋市を訪れ、地元民オススメの絶品グルメを堪能する。今回が初めて2人で臨むロケとなり、なかなか見られない2人のコンビネーションも見どころとなる。
普段から連絡を取り合う仲だと言う2人は、ロケ開始早々に櫻井の誕生日にまつわるエピソードを披露。多忙な日々を過ごしている2人なだけに、つかの間のぶらりロケを楽しみ、地元の方に美味しそうなグルメを教えてもらえたときには無邪気な笑顔を見せ合う。阿部は尊敬する先輩・櫻井と少しでも多くのオススメグルメを一緒に楽しむため、直近で番組に出演したSnow Manメンバーの目黒蓮と佐久間大介から「せっかくグルメにおけるロケでのアドバイス」をもらってきたと言う。
そうしてゲットできたグルメを頬張る櫻井の食べっぷりに、スタジオのバナナマンも「櫻井くんこんなに食べるんだ！」と驚きを見せる。さらに隣にいる阿部も触発されたのか、お行儀よくも徐々に大胆に食べ始める。2人が食欲を抑えられずグルメを堪能する姿を見ることができる。（modelpress編集部）
【タイトル】『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』
【放送日時】2026年1月4日（日）午後5：00〜9：00（※午後5：00〜6：00は一部地域を除く）
【出演者】
MC：バナナマン（設楽統・日村勇紀）
ロケゲスト：阿部サダヲ、河合優実、櫻井翔、阿部亮平
【Not Sponsored 記事】
【写真】同じポーズではしゃぐ櫻井翔＆阿部亮平
◆櫻井翔＆阿部亮平、2人きりで初ロケ
5年連続の新春SPとなる今回の放送では、お正月にふさわしい豪華な面々がグルメ探しに挑戦。その1組として、櫻井と阿部が共に同番組に初登場。愛知県名古屋市を訪れ、地元民オススメの絶品グルメを堪能する。今回が初めて2人で臨むロケとなり、なかなか見られない2人のコンビネーションも見どころとなる。
そうしてゲットできたグルメを頬張る櫻井の食べっぷりに、スタジオのバナナマンも「櫻井くんこんなに食べるんだ！」と驚きを見せる。さらに隣にいる阿部も触発されたのか、お行儀よくも徐々に大胆に食べ始める。2人が食欲を抑えられずグルメを堪能する姿を見ることができる。（modelpress編集部）
◆番組概要
【タイトル】『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』
【放送日時】2026年1月4日（日）午後5：00〜9：00（※午後5：00〜6：00は一部地域を除く）
【出演者】
MC：バナナマン（設楽統・日村勇紀）
ロケゲスト：阿部サダヲ、河合優実、櫻井翔、阿部亮平
【Not Sponsored 記事】