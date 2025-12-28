松本怜生、芝居の道志したきっかけ語る「第一の師匠みたいな方」の存在告白【モデルプレスカウントダウンマガジン】
【モデルプレス＝2025/12/28】俳優の松本怜生が、12月24日に発売される雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。俳優人生のターニングポイントとなった出会いについて語っている。
【写真】松本怜生「彼オオカミ」で美女にバックハグ
NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（2026年1月4日スタート）で石田三成役を演じる松本。三成にとって豊臣秀吉との出会いが人生のターニングポイントとなったように、松本自身にもそのような出会いがあったという。
「僕は高校まで野球に打ち込んでいて、ケガをして入院したとき『俳優になりたい』と決めてSNSを始めた…という話をしているんですけど、事務所に所属する前、下北沢で小さな劇団の方の家に居候させていただいた時期があるんです」と明かした。知人の紹介がきっかけだったといい、「その家には芝居が大好きな方々が集まっていて、芝居漬けの毎日を味わいました」と振り返った。
その経験について「それまでの僕は頭のなかのイメージで『芝居をしたい』って言ってたけど、本当に『やりたい』って思えたのはあの時間があったからで、芝居を始めたスタート地点、第一の師匠みたいな方との出会いでした」と語り、俳優としての原点となった大切な出会いへの感謝を明かした。このほかにも誌面では、目標だったという大河出演への思いや、役柄への印象などについても話している。
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森元貴が登場する。
また、「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」「SNS影響力トレンド俳優・女優」「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画を掲載。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、中島歩＆草川拓弥（超特急）、高橋文哉、福原遥、駒木根葵汰、曽野舜太（M!LK）がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。抽選でサイン入りチェキが当たるプレゼント企画も実施される。（modelpress編集部）
◆松本怜生、俳優を志すきっかけとなった運命の出会いを語る
◆ミセス大森元貴が表紙登場「モデルプレスカウントダウンマガジン」
