皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回のテーマは「福岡を代表する、あの人気菓子の秘密」です。幸せな甘い香りが漂う工場で、おいしさの秘密を探ってきました。

もうすぐ年末。帰省や旅行などでお土産を買う機会が増える季節です。福岡のお土産について、街の人に聞きました。



■街の人

「それは通りもんでしょ！おいしいから。小さくて、かわいくて、食べやすくて、おいしい。必ずどこかへ行く時は、通りもんを持っていきます。」

「博多通りもんは友達のお土産で食べておいしいので、それも買って帰れたらなと思っています。」

「すごくおいしくないですか？あの甘さ。」

福岡のお土産として県内外を問わず絶大な人気を誇る「博多通りもん」。ベルギーの食品コンテスト「モンドセレクション」では、最高位の特別金賞を19年連続で受賞しています。



その人気のわけを探るべく、特捜班は通りもんの工場へ向かいました。早速、潜入取材開始です。



■中村安里アナウンサー

「ものすごい種類の機械がずらりと並んでいます。そして、マスク越しでもほのかに甘い香りが漂っています。」

通りもんは年間およそ6000万個が出荷されています。人気商品ゆえスタッフの負担を減らすため、人手をほとんど必要としない設備をことし投入したといいます。



■明月堂 製造部・美粼史弥 課長

「こちらは、通りもんの肝となるあんこを投入しています。」

■中村アナウンサー

「だから甘い香りがするんですね。」

自慢の「あん」は、ミルクの香りたっぷりの皮で包まれ、ぷっくりとした栗のような形に。焼きムラが出ないようにずらりと均一に並べられ、長いオーブンへと向かいます。



■美粼課長

「段々と熱が加わって広がってきている状態です。」

今では福岡の誰もが知るお菓子。誕生したのは、ある意見がきっかけでした。



■明月堂・秋丸真一郎 社長

「販売店の店長が集まった会議で、まんじゅうを作ってくれと。」



鎌倉時代の僧侶、聖一国師（しょういちこくし）が中国からまんじゅうの製法を伝えたことから、福岡は日本の「まんじゅう発祥の地」とされています。まんじゅう人気は高く、店長たちは客から「まんじゅうを食べたい」とリクエストを受けていたのです。



1990年当時、明月堂は西洋和菓子をコンセプトにカステラやクッキーなどを開発していました。いわゆる「和菓子」であるまんじゅうの開発にあたって、ある覚悟を決めました。



■秋丸社長

「よそにないまんじゅうを作ってみようと。今までにない、しっとりあんで作れないかというコンセプトで開発されました。」



明月堂らしいまんじゅうを。そんな思いで3年半、試行錯誤を繰り返し1993年、ついに西洋和菓子「博多通りもん」が産声を上げたのです。



国産のバターで練り上げた白あんを、上質な生クリームを使った皮に包んだ和洋折衷の逸品。たちまち、福岡で大人気のお土産になりました。

■中村アナウンサー

「できている、早いですね！これが出来たてほやほやの通りもんたち！おいしそう。見ていたら、よだれが出てきました。」

■美粼課長

「ありがとうございます。」



特別に、出来たての「通りもん」をいただきました。



■中村アナウンサー

「まだ、中が温かい。外はクッキーのようにサクッとしていて、中から甘いあんがとろけ出してきます。店頭に並んでいる商品とはまた違った食感で、おいしいです。」

出来たてはサクッとしていますが、実際にお土産として私たちの元に届く「通りもん」は、しっとり食感です。その秘密は。



■美粼課長

「後ろをご覧ください。こちらにどんどん並んでいます。」

■中村アナウンサー

「すごい数ですよ。」

■美粼課長

「このフロア一帯が在庫置き場になっています。」

■中村アナウンサー

「全部、通りもんなんですよね？」

■美粼課長

「全部、通りもんです。」

■中村アナウンサー

「どうしてこんなにたくさん、ここにあるんですか。」

■美粼課長

「これは熟成する期間が必要なので。」



生地とあんがなじんで、しっとり仕上がるように工場で5日以上、熟成させるのだといいます。

時間が経つにつれて、もっとおいしくなる。これこそが「傑作まんじゅう」というキャッチフレーズの由来です。



■秋丸社長

「引き続き、たくさんのお客さんにかわいがっていただけるように。あとは、インバウンドのお客さんにもお届けしたい。世界のいろいろなところにも販路を広げていきたいと思っております。」



客の声に真摯に向き合ったことで誕生した唯一無二のおいしさ。「博多通りもん」は、これからも優しい甘さを包み込んで私たちの元へと届きます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月27日午後5時すぎ放送

