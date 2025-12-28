戦後80年のことし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。終戦から3か月後、福岡県添田町のトンネルで、保管されていた旧日本軍の火薬が爆発する事故がありました。この事故では147人が死亡しました。父親を亡くした男性は「戦後の被害」が語り継がれることを願っています。

11月12日、福岡県添田町落合の昭光寺。80年前に起きた爆発事故の犠牲者を追悼する法要が執り行われ、地域住民などおよそ50人が参列しました。





■昭光寺・延塚和道 住職「終戦になりました昭和20年のちょうどきょう、もうしばらくですね、午後5時14分と言われています。11月12日のね。火薬をなくすというので、トンネルの両方から火をつけたんですね。」爆発事故の現場を映した、当時の写真です。点線で描かれているのは、もともとあった山の姿です。終戦から3か月後の1945年11月12日、山すその「二又（ふたまた）トンネル」に保管されていた旧日本軍の火薬が爆発し、山の形が大きく変化したのです。

三好定義さん（79）

「もともとは山が1つ。それが火薬の爆発で山が2つに割れた。」



法要の参列者の一人、三好定義さん（79）は、爆発事故の翌年に生まれました。

当時の惨状は、母・シズコさんから幾度となく聞かされました。



三好さん

「これが爆発して、わらの屋根に火がついたり、土砂が上から降ってきて家が潰れたりして、一家全員が家の中に残され下敷きになって、蒸し焼きみたいになっていた。母親が話すには、この農協の倉庫の前、この辺で死体をずらっと並べていたらしい。」



シズコさんは、1歳の娘、そしてお腹にいた定義さんを必死に守り抜いたといいます。



三好さん

「おふくろはそうやって、 2つ上の姉がまだ1歳で腹の下に抱えて、うつぶせになってそこにいたと言っていた。」

一方で、父親の定省さんは爆風に巻き込まれ、命を落としました。当時38歳でした。



三好さん

「仕事をしていて帰ってきて、すぐそこに行った。それで死んだ。うちの親父は消防団に入っていたから警備に行ったんだと思う。」

「二又トンネル」に保管されていた旧日本軍の火薬の量は、およそ530トンです。戦時中、空襲が激しかった現在の北九州市から移されたものでした。



なぜ爆発が起きたのか。きっかけは、アメリカ軍が火薬を焼却処理するため、火をつけたことでした。



トンネルから一気に吹き出した炎は、周辺の民家に延焼しました。



その2時間後に大爆発が起き、住民や消防団員が生き埋めになるなどして、小学生29人を含む147人が死亡。135戸の家屋が倒壊しました。

犠牲者を弔う慰霊塔には、定義さんの父・定省さんの名前も刻まれています。



息子に会えないまま、父は無念の死を遂げました。



ただ、息子の定義さんは、父親のいない寂しさよりも、食事すらままならない貧しい生活を乗り越えることで精いっぱいだったと振り返ります。



三好定義さん

「死んだのは男だけど、その後、残された家族や子どもが相当苦労した。やっぱりね、そういうことを思いながらね。」

多くの住民の命が失われた爆発事故の被害とともに、残された家族たちの苦労も語り継いでいかなければ。事故を知る人がほとんどいなくなる中で、定義さんはそう考えています。



三好さん

「80年たったら風化してしまう。そういう時代があった。落合地区はそういう悲惨な事故があった。それを乗り越えて今、俺たちがいるから。俺たちの前は相当な犠牲があって、その上に俺たちは生活している。」



80年前のあの日、地元の風景を一変させた爆発事故。2つに割れた山には、悲惨な記憶が刻まれていることを、忘れてはいけません。



