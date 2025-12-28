Ê¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙSPº£ÌëÊüÁ÷¡ª¡¡ÅìµþÇúÇËÍ½¹ð¡õ¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ªÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ËÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬Ä©¤à
¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤·¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬¶¦±é¤¹¤ë´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿12·î28Æü21»þ¡Ë¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëSP¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀêµò¤·¤¿ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤È¤Î¹¶ËÉ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³§¼Â¤È¸îÆ»¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¡£Ê¡»³±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ëÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢³§¼Â¤¬¸¦½¤¤ò½ª¤¨ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´ÂÀÏ¯¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤âÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¦¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÁ´ÌÕ¤ÎFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¤¢¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤Ç¤âÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿´ÂÀÏ¯¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¡£NY¤ÈÆüËÜ¡¢2¿Í¤ÏÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢³§¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø¡£¤½¤³¤ÇË¬¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤ë¡£³§¼Â¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà¤ß¤µ¤¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤äÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤é¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤ê¡¢¡È¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡É¤È¶¼Ç÷¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢³§¼Â¤È¿Í¼Á¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æº£Ìë12·î28Æü21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³§¼Â¤È¸îÆ»¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æº£Ìë12·î28Æü21»þÊüÁ÷¡£