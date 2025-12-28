¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÇ¯ÌÀ¤±Í½¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿·À¸³èÊÔ³Ú¤·¤ß¡×¡¡¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬27Æü¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷ºÆ³«¤È¤Ê¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÇ¯ÌÀ¤±Í½¹ð¡¡¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡¡2025Ç¯Æâ¤ÎÊüÁ÷¤Ï12·î26Æü¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤¤¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷Æâ¤Ç¤Ï¼¡²óÍ½¹ð¤ÏÎ®¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ27Æü¤Ë¸ø¼°X¤Ç¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ï1/5¡Ê·î¡Ë¤«¤éÊüÁ÷ºÆ³«¡ª¡¡¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿·À¸³èÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÊª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÆó¿Í¤Î¿·À¸³èÊÔ¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥È¥¤òÊú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²ó¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇï¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Û¥Û¥Û¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¾ìÌÌ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿·À¸³èÊÔ³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤È¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤È¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ã¤×¤ê¤Ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÌÜ°ï¤é¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¸ø¼°X¡Ê¡÷asadora_bk_nhk¡Ë
