¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼ÉÔÂ¡×¡£¤½¤Î²ÝÂê¤¬°ìµ¤¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î19Æü¤À¤Ã¤¿¡£Á°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î±¦ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿¡Ê29¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2026Ç¯¤â¤³¤Î¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿Íº¹¤·»Ø¤ò¹â¤¯¤Ä¤¾å¤²¡¢¸«»ö¤ÊÂÎ´´¤ò¸Ø¤ëÆ£Àî´ÆÆÄ
¡Ö¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ï24Ç¯3·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï5ÅÐÈÄ¤È¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØK¡ó¡ÊÃ¥»°¿¶Î¨¡Ë¡Ù¤¬53.3¡ó¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½ÑÁ°¤Ï¶Ê¤¬¤êÉý¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È·Ï¤ÎÊÑ²½µå¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È·Ï¤ÎÊÑ²½µå¤Ï¡¢ÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬¡ØWrong Way Slider¡Ê´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¤âÅê¤²¤ë¡Ù¤È¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ê½ÑÌÀ¤±¤ÎÉüÄ´²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤ÊÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¤½¤Î¥â¥ì¥Ã¥¿¤Î³ÍÆÀ¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹¡Ê37¡Ë¤È¤Î¡ÈºÆ·ÀÌó¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö12·î2Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿·ÀÌóÊÝÎ±Áª¼ê¤ÎÌ¾Êí¤Ë¡¢¥É¥ê¥¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾Êí¤ËÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Í³·ÀÌó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬Ì¾ÊíÏ³¤ì¤Çºå¿ÀµåÃÄ¤«¤é¤Î¼«Í³·ÀÌó¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¼Â¤Ë4ÅÙÌÜ¡£16¡¢18¡¢19¡¢25Ç¯¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Êºßºåµ¼Ô¡Ë
¡¡·ÀÌóÊÝÎ±¼Ô¤ÎÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¤¿¤é¡¢Â¾µåÃÄ¤È¤â¸ò¾Ä¡¢·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÌ¾ÊíÏ³¤ì¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÂ¾¤ËÎÉ¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¥É¥ê¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¸«Á÷¤ë¡£¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¸åÈ¾Àï¤Î18»î¹ç¤Ë¤·¤«ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇ¹âÄãÅê¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¥É¥ß¥Ë¥«¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç53.3¡ó¤â¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ð¤«¤ê¡£¼«Ê¬¤òÇä¤ê¹þ¤à¤¿¤á¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£5»î¹ç¤·¤«Åê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¶¯²½¤Ï¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥ì¥Ã¥¿¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥¹¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨38ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥É¥ê¥¹¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÃÝÆâ¹§¹ÔµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Öµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥É¥ê¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥ì¥Ã¥¿¤È¥É¥ê¥¹¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥È¥é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î¿¿Áê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥É¥ê¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÏÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæÆþÃÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤Ï10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1560Ëü±ß¡Ë¡£Íèµ¨¤Î¿·Ç¯Êð¤Ï65Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯±ß¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬´üÂÔ¤·¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßºåµ¼Ô¡Ë
ÅÐÈÄ²áÂ¿¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡¤½¤Î¥É¥ê¥¹¤Î25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡2ÇÔ¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.93¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê28¡Ë¤Î53»î¹çÅÐÈÄ¤òÉ®Æ¬¤ËÅòÀõµþ¸Ê¡Ê26¡Ë¤¬40»î¹ç¡¢ÂàÃÄ¤·¤¿¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê30¡Ë¤È¥É¥ê¥¹¤¬20»î¹ç¤º¤Ä¡¢¹©Æ£ÂÙÀ®¡Ê25¡Ë¤¬18»î¹ç¡¢¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¡Ê28¡Ë16»î¹ç¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¼«Í³·ÀÌó¤Î¼¿¸¶ÂçÚð¡Ê29¡Ë¡¢¥²¥é¡Ê30¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡Ê30¡Ë¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÂàÃÄ¤·¤¿±¦Åê¼ê¤À¤±¤ÇÁÓ¼º¤·¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ÏÌó90¡¢¥É¥ê¥¹¤â¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤é100¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀÐ°æ¤ÎÅÐÈÄ²áÂ¿¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£24Ç¯¤â56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢23Ç¯¤â44»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤òÂçÉý¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿³èÌö¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄÍª´ô¡Ê37¡Ë¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÎÎÏÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡ºå¿À¤Îµß±çËÉ¸æÎ¨¤Ï1.96¡£Â¾µåÃÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¿âÞ·¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÇ¯Êð¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¿·Ç¯Êð¤Ï´äºêÍ¥¡Ê34¡Ë¤ÈÀÐ°æ¤Î2²¯±ß¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢´äÄçÍ´ÂÀ¡Ê34¡Ë¤ÈµÚÀî²íµ®¡Ê24¡Ë¤¬1²¯±ß¡¢¶ÍÉßÂóÇÏ¡Ê26¡Ë¤Ï8500Ëü±ß¡¢¤½¤·¤ÆÅòÀõ¤Î6000Ëü±ß¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥ê¥¹¤¬¥ì¡¼¥È¤Ç1²¯±ß¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤65Ëü¥É¥ë¤Ç»ÄÎ±¤·¡¢¥â¥ì¥Ã¥¿¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5600Ëü±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÍÉß¤Ï24Ç¯¤Ë70»î¹ç¡¢25Ç¯¤â43»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Å´ÏÓ¤À¡£µÚÀî¤âº£µ¨66»î¹ç¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨0.87¤È³èÌö¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Î¾º¸ÏÓ¤è¤ê¤â¡¢Ç¯ÊðÌÌ¤Ç¤Ï¥É¥ê¥¹¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¾å¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¶ÍÉß¤è¤ê¤â¥É¥ê¥¹¤¬¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿17Ç¯¤ËÈæ¤Ù¡¢µåÂ®¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢150¥¥í¶á¤¤Ä¾µå¤òº£¤âÅê¤²¤Þ¤¹¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·¤¿¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶î»È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¤Î±ï
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¥É¥ê¥¹¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£13Ç¯¡¢¥·¥«¥´¥«¥Ö¥¹¤Ç2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âËÜÃÎ·û´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿16Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ïºå¿À¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£25Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥É¥ê¥¹¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¹âÃÎ¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹¤â¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬2015Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢´Ø·¸À¤â¿¼¤¤¡£
¡Ö¥É¥ê¥¹¤ÎÄ¹¤¤Ìîµå¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢25Ç¯¤Îºå¿À¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬¡¢»Ï¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤¬Ãå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºå¿À¤¬¡Ø¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡×¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó´ÉÍý¤À¤¬¡¢¡Ö3Ï¢Åê¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÆÅê¼ê¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢Åê¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¥É¥ê¥¹¤¬¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¡£26Ç¯¤Îºå¿À¤Ï¼«Ëý¤Îµß±ç¿Ø¤«¤éÊø²õ¤¹¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¡£
