天海祐希がバスガイドに！『緊急取調室』メンバーと“お疲れ様旅”へ

シリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』が12月26日（金）から公開中の『緊急取調室』（脚本／井上由美子）。

本日12月28日（日）ひる（※関東ローカル）には、12年間の感謝を込めて、『緊急取調室』メンバーをねぎらうスペシャル番組『キントリ旅』が放送される。

天海祐希、田中哲司、塚地武雅、でんでん、小日向文世の豪華キントリメンバーが、神奈川県・伊勢原市の観光スポットを目的地に、キントリ仕様にラッピングされた観光バスに乗って束の間の“お疲れ様旅”を敢行する。

◆旅のガイドは座長・天海祐希

旅は、テレビ朝日本社・アトリウムからスタート。天海祐希がバスガイドの衣裳で登場する。

座長・天海が自らキントリメンバーをもてなす今回。天海のガイド姿を見たキントリメンバーは思わず…!?

さらに、番組のために特別仕様されたラッピングバスが登場し、のっけから各々写真撮影をするなど大盛り上がり。普段のドラマではなかなか見られないキントリメンバーのはしゃぐ姿に、一番年下の塚地は「こんなので番組大丈夫ですか!?」と思わず不安になるほどだ。

今回の旅で決まっているのは、テレビ朝日からバスで約1時間半の神奈川県・伊勢原市の温泉に向かうことのみ。

そのため、道中では地域の耳寄り情報を手に入れるため、街の人に聞き込みならぬ“取調べ”を実施。有益な情報をゲットしながら、旅を100％楽しむために奮闘する。

◆12年間の思い出話に花を咲かすメンバーたち

道中のバスでは、12年間の思い出話に花が咲く一行。

「SEASON1からの変化」「お互いの印象」「同じメンバーで今後撮ってみたい作品」など話題は尽きない。

キントリメンバーから、天海のある撮影中の様子を明かされ、天海が恥ずかしくなり「アツい…」とつぶやく一幕も。撮影中以外はずっと喋っているという仲良しのキントリチームだからこそ語り合える爆笑思い出トークは必見だ。

さらに、バス旅の定番のカラオケで大盛り上がり。それぞれの選曲も注目だ。

そんな一行が最初に訪れたのは、伊勢原市役所。熱烈な歓迎をうけた一行は、伊勢原市のおすすめスポットを調査、取調べることに。

案内された部屋に行くと、「ふかふかしてる！」「（部屋が）明るい！」といつもの取調べ室との違いに興奮。「みなさん出番です！」とキントリ定番の梶山（田中哲司）の号令とともに、いざ取調べ。12年間取調室で真実と向き合ってきたキントリチーム、その腕前は？

取調べ後、まず一行は、市役所の人たちが太鼓判を押す“大山阿夫利神社”を訪れることに。

目的地までにあらわれる多くの階段。平均年齢64歳のキントリチーム、果たして無事乗り切り、目的地に到着できるのか？ さらに道中で乗車したケーブルカーでは、その絶景にメンバーも大興奮。その後も絶品の升ティラミスや大山豆腐など、伊勢原の名物を堪能する。

最終目的地である温泉旅館に到着したメンバーたちは、みなで仲良く湯に浸かりながら、それぞれが12年間を振り返り想いを語り合う。

ここでしか見られない5人のリラックスした表情、そしてトークは必見だ。