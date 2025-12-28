セリエA 25/26の第17節 ピサとユベントスの試合が、12月28日04:45にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはマッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはロイス・オペンダ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、トゥーン・コープマイネルス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、ユベントスは同時に2人を交代。ロイス・オペンダ（FW）、マヌエル・ロカテッリ（MF）に代わりジョナサン・デービッド（FW）、エドン・ジェグロバ（MF）がピッチに入る。

65分、ピサは同時に2人を交代。サムエレ・アンゴリ（DF）、イサク・ブラル（MF）に代わりジョバンニ・ボンファンティ（DF）、マルタ・ホイホルト（MF）がピッチに入る。

73分、ついに均衡が崩れる。ピサの選手によるオウンゴールによりユベントスが先制する。

78分、ピサは同時に2人を交代。メーディ・レリス（MF）、ミシェル・アビシェル（MF）に代わりロラン（FW）、マリウス・マリン（MF）がピッチに入る。

84分、ピサが選手交代を行う。アルトゥーロ・カラブレシ（DF）からロウイス・ブフォン（FW）に交代した。

86分、ユベントスは同時に2人を交代。アンドレア・カンビアーゾ（DF）、トゥーン・コープマイネルス（MF）に代わりフィリプ・コスティッチ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分ユベントスに貴重な追加点が入る。ジョナサン・デービッド（FW）のアシストからケナン・ユルディズ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もユベントスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが0-2で勝利した。

なお、ピサは6分にサムエレ・アンゴリ（DF）、52分にイサク・ブラル（MF）、76分にアントニオ・カラッチョロ（DF）、86分にマッテオ・トラモニ（MF）に、またユベントスは53分にマヌエル・ロカテッリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-28 06:50:51 更新