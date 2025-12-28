¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè20Àá ¥Ø¥ó¥È vs ¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè20Àá ¥Ø¥ó¥È¤È¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î28Æü04:45¤Ë¥²¥é¥à¥³¡¦¥¢¥ì¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ø¥ó¥È¤Ï°ËÆ£ ÆØ¼ù¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ò¥é¥ê¥ª¥ó¡¦¥°ー¥¢¡ÊFW¡Ë¡¢¥¦¥£¥ë¥Õ¥êー¥É¡¦¥«¥ó¥¬¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤ÏºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥Ç¥À¥¤¥¢ー¡¦¥á¥Ö¥Ç¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
18Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ø¥ó¥È¤Î°ËÆ£ ÆØ¼ù¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ò¥é¥ê¥ª¥ó¡¦¥°ー¥¢¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ø¥ó¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë23Ê¬¥Ø¥ó¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥µ¥â¥ïー¥º¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥¯¥·¥ó¡¦¥Ñ¥·¥å¥³¥Á¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-0¤È¥Ø¥ó¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ø¥ó¥È¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ËÆ£ ÆØ¼ù¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·68Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·76Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
2025-12-28 06:51:15 ¹¹¿·