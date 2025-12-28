¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Èó¸½¼ÂÅª¤¹¤®¤ë¡Ä´Ú¹ñÈþ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢ÆóÅÙ¸«É¬»ê¤Î¡È¥Ô¥¿¤Ã¤È¡É¥¦¥§¥¢SHOT
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤Èþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡¢¡È¤Ô¤¿¤Ô¤¿»äÉþ¡É¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥¹¥¿¥¤¥ë
¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö´Ú¹ñ¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¸ø¼°¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡Ö¥»¥è¥ó¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥Ñ¥Ê¥á¡¼¥é¡×¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Á¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡£¼ÖÂÎ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿Î©¤Á»Ñ¤ä¡¢¼«Á³¤Ê»ëÀþ¤ÎÎ®¤·Êý¤Þ¤Ç´Þ¤á¡¢¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹±Û¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿µÓ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡£Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡×¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤Ï1994Ç¯2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£2004Ç¯¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2011Ç¯¤ËKLPGA¤ØÆþ²ñ¡£¥Ä¥¢¡¼¶þ»Ø¤ÎÈþËÆ¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£º£µ¨¤Ï´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨¥·¡¼¥É½ç°ÌÀïÍ½ÁªAÁÈ¤ò3°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÁª¤Ç¤ÏÄÌ»»3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î89°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£