「マジかよ」「びびった」まさかの事態！なぜ三笘薫はメンバー外だったのか。欠場理由にファンざわつく「焦った」「きつすぎる」
現地12月27日に開催されたプレミアリーグの第18節で、三笘薫が所属する９位のブライトンが、首位のアーセナルと敵地で対戦。１−２で敗れた。
故障から復帰以降、２試合連続で途中出場だった三笘は、スタメンの可能性も取り沙汰されていたなかで、まさかのメンバー外に。現地でも日本でも、怪我の再発を危惧する声があがった。
だが、不在の理由は負傷ではなかった。クラブの公式サイトは、「ミトマは体調不良のためメンバーに名を連ねていない」と発表。また、ブライトンの地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督も、「怪我ではなく病気のために欠場したことを認めた」という。
体調不良という報に、ファンからは次のような声が上がった。
「どうかただの風邪であってくれ」
「体調不良なのか...怪我とかじゃなくてよかった」
「コンディション安定しないのきつすぎる」
「ベンチ外で怪我悪化したんかとびびったけど体調不良(風邪？)らしくて良かっ...いや、良くはないんだけど」
「体調不良なんか。お大事になぁ」
「体調不良ってマジかよ。三笘さん無理せずしっかり治してほしい。早くピッチで見たいよ〜」
「残念だが怪我再発よりはよっぽど良い」
「ベンチ外か...と思ったら体調不良なのか、焦った笑」
怪我の再発でなかったのは幸いながら、コンディション状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
