Ý¯°ææÆ¡õ°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¿·½ÕSP¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤Õ¤¿¤ê¥í¥±¡ª¥í¥±¼Ì¿¿¤â¸ø³«

TBS¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î4Æü17»þ¤«¤é4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¿·½ÕSP¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£5Ç¯Ï¢Â³¤Î¿·½ÕSP¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¢£Ì¾¸Å²°¤ÎÀäÉÊÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
¤½¤Î1ÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°ææÆ¤È°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¤È¤â¤ËÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡£°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤òË¬¤ì¡¢ÃÏ¸µÌ±¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£¥í¥±¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ÇÎ×¤à¥í¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÏÈ´·²¡£ÉáÃÊ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãç¤À¤È¸À¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¥í¥±³«»ÏÁá¡¹¤ËÝ¯°æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Ä¶Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¤Ö¤é¤ê¥í¥±¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥°¥ë¥á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¹ç¤¦¡£
°¤Éô¤ÏÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡¦Ý¯°æ¤È¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥°¥ë¥á¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢Ä¾¶á¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤«¤é¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥±¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¥°¥ë¥á¤òËËÄ¥¤ëÝ¯°æ¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤â¡ÖÝ¯°æ¤¯¤ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÎÙ¤Ë¤¤¤ë°¤Éô¤â¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤ª¹Ôµ·¤è¤¯¤â½ù¡¹¤ËÂçÃÀ¤Ë¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
(C)TBS
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¿·½ÕSP¡Ù
[2026Ç¯]
01/04¡ÊÆü¡Ë17:00～21:00
¢¨17:00～18:00¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
MC¡§¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡ÊÀß³ÚÅý¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ë
¥í¥±¥²¥¹¥È¡§°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢Ý¯°ææÆ¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿
