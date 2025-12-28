Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ ¡È¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«ー¡É¤ÇÈôÌöÀÀ¤¦¡Ö½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡×Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢³«Ëë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÆÃ½¸¤Ï12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ç¤¹¡£
½é¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£
¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¸©Âç²ñ·è¾¡ 11·î9Æü
¡Öº£Ä¹¤¤Å«¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¸©Âç²ñ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡×
11·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¸©Âç²ñ¡£·è¾¡¾ïÏ¢¤ÎÁÏÀ®´Û¤ò3ÂÐ0¤Ç²¼¤·¡¢Á´¹ñ¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾¾ËÜ»Î±ñ ¼ç¾¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥Ã¥«ー¤¬(·è¾¡¤Ç¤â)¤Ç¤¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
ÁÏÉô7Ç¯ÌÜ¡£
¸©Æâ¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¿·¿ÍÀï¡¢¸©¹âÁíÂÎ¡¢Áª¼ê¸¢¤È3Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¡£
Áª¼ê¸¢¸©Âç²ñ¤Ç¤Ïº´À¤ÊÝ»Ô¤Î³Ø¹»¤È¤·¤Æ½é¡¢¸©ËÌÀª¤È¤·¤Æ¤â40Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡´ÆÆÄ¤Ï¸µ¥×¥íÁª¼ê ¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«ー
¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤Î49¿Í¤¬½µ6Æü¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ¸÷ Î¼ÂÀ´ÆÆÄ44ºÐ¤Ç¤¹¡£
¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥×¥ìー¡£
2012Ç¯¤Ë¤ÏV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤ÎJ2¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô Í¸÷ Î¼ÂÀ´ÆÆÄ¡Ë
¡ÖÆü¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¼Á¤ò¤è¤êÁª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¡£ÅöÆü¤ËºÇÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ôー¥¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£(Áª¼ê¸¢¤Ï)¹â¹»À¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤ÎÉñÂæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¡×
Í¸÷´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーÉô¤¬Æ±¹¥²ñ¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¤«¤é»ØÆ³¡£
·Ç¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Üー¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤ÏÁÏÉô»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï4»î¹ç15¥´ー¥ë¡£¹â¤¤¹¶·âÎÏ¤Ç¸©¤ÎÄºÅÀ¤ËÅÐ¤ê¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤Î¤¬3Ç¯À¸¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¾®ÅÄ àèÂÀÏºÁª¼ê3Ç¯À¸¡£
¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥·¥åー¥È¡¢¥Üー¥ë¥ー¥×¤Ê¤ÉËüÇ½·¿¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤Ç¡¢¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2¥´ー¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾®ÅÄ àèÂÀÏºÁª¼ê¡Ë
¡ÖÍ¸÷´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤ò3Ç¯´Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î·è¾¡¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¾¡¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¢¡¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤ÇÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤Î°ì´Ó¤·¤¿»ØÆ³
ÁÏÉô¤«¤é¤ï¤º¤«7Ç¯¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¾®Ãæ¹â¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿»ØÆ³¤Ç¤¹¡£
Í¸÷´ÆÆÄ¤Ï2015Ç¯º´À¤ÊÝ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Áー¥àClub Atletico CELESTE¤òÀßÎ©¡£
¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£Ê¸²½¤Ë¥µ¥Ã¥«ーÉô¤¬¤Ç¤¤¿2019Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö¤È³Ø¹»¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊCA¥»¥ì¥¹¥È ¿åÅÄ ¹¯°ª Áª¼ê¡Ë
¡Ö¶åÊ¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
3Ç¯À¸¤ÎÃ«Â¼ Å¯Ê¿Áª¼ê¤Ï¥»¥ì¥¹¥È¤«¤é¶å½£Ê¸²½¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿1¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô Ã«Â¼ Å¯Ê¿Áª¼ê¡Ë
¡ÖÍ¸÷´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¶åÊ¸¤òÁª¤ó¤À¡£(Ãæ³Ø¤È)Æ±¤¸¥µ¥Ã¥«ー¤À¤«¤éÅ¬±þ¤·¤ä¤¹¤¤¡×
ÃæÈ×¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·½Ä¤Ø¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯¥ß¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥Àー¤Î2Ç¯À¸ ¿åÅÄ ô¥ÂÀÏ¯Áª¼ê¤â¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤éÍ¸÷´ÆÆÄ¤Î´ðÁÃµ»½Ñ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¿åÅÄ ô¥ÂÀÏ¯ Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤éÍ¸÷´ÆÆÄ¤È¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÍ¸÷´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤¿¤¤»×¤¤(¤ÇÍè¤¿)¡£¥×¥ìー¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤È¤«¥×¥ìー°Ê³°¤Î¤³¤È¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿¡×
¢¡ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë
¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¥Áー¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾ËÜ »Î±ñÁª¼ê¤È¡¢¥²ー¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆï æÆµ®Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾¾ËÜ »Î±ñ Áª¼ê¡Ë
¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¤Þ¤À¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥Áー¥àÁ´°÷¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¾¾ËÜÁª¼ê¤ÈÆïÁª¼ê¡£
¾®Ãæ¹â¤ÈÆ±¤¸³Ø¹»¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô Æï æÆµ® Áª¼ê¡Ë
¡Ö1ÈÖ¶á¤¯¤ËÍÄÆëÀ÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ëÀº¿À»ý¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤(Â¸ºß)¡×
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾¾ËÜ »Î±ñ Áª¼ê¡Ë
¡Ö1ÈÖÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1ÈÖ¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¡×
35¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô Æï æÆµ® Áª¼ê¡Ë
¡Ö¶åÊ¸¤Ç1ÈÖÃç¤¤¤¤¡×
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾¾ËÜ»Î±ñ Áª¼ê¡Ë
¡Ö²¶¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿²¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
¿©»ö¤Î»þ´Ö¤â³Ø¹»¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÀ¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¥Áー¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾®ÅÄàèÂÀÏº Áª¼ê¡Ë
¡ÖË·¼ç¤Ë¤·¤¿¤éÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾¾ËÜ»Î±ñ Áª¼ê¡Ë
¡Ö(ÎÀÀ¸³è¤Ï)¿Æ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£(ÎÀÀ¸³è¤¬½ª¤ï¤ë)¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×
¢¡º´À¤ÊÝ»Ô¤«¤é½é¤ÎÁª¼ê¸¢ »ÔÌ±¤Î´üÂÔ
º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç½é¤á¤ÆÅß¤ÎÁª¼ê¸¢¤ËÎ×¤à¶å½£Ê¸²½¡£
²ÈÂ²¤ä¤Þ¤Á¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº´À¤ÊÝ»ÔÌ±¡Ë
¡Öº´À¤ÊÝ¤Ç½é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê¤µ¤»¤Ü»Í¥öÄ®¾¦Å¹³¹¶¨Æ±ÁÈ¹ç Àî¿¬¾ÏÌ Íý»öÄ¹¡Ë
¡Ö¾¦Å¹³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
ÆüÌîÄ®¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÉþÉôÍÎÏÂ¤µ¤ó¡£
¡ÊÉþÉô ÍÎÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ï¤¶¤ï¤¶(¶åÊ¸¥µ¥Ã¥«ーÉô±þ±ç¤Î¤¿¤á¤Î)Êç¶â¤ò¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
ËèÇ¯8·î¤Ë¤Ï¼«Âð¤ÎÉßÃÏ¤Ç¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ò³«¤¡¢¥Áー¥à¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉþÉô ÍÎÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ ¡È¤è¤·´èÄ¥¤í¤¦¡É ¤Ã¤Æ1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¹Ô¤Ã¤ÆË½¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡×
º£Âç²ñÍ£°ì¤Î½é½Ð¾ì¹»¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡£
¡Ê¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾¾ËÜ»Î±ñ Áª¼ê¡Ë
¡Ö¸å¤í¤«¤é¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊø¤·¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¤É¤³¤Î¥Áー¥à¤è¤ê¤â¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦Á´¹ñ¤Ç¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤â¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Î½éÀï¤Ï29Æü¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©ÂåÉ½¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¤ÈÂÐÀï¡Ê¸á¸å2»þ10Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
