2026¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó³«ºÅÈ¯É½¡¢Ê£¿ô¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤â¼Â»Ü¤Ø¡½ËÌµþ»Ô
ËÌµþËòÁñ¤Ï25Æü¡¢2026Ç¯4·î19Æü¤Ë¡Ö¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤È¡ÖËÌµþËòÁñ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËòÇÏÅöÀè¡×¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÏËÌµþËòÁñ¡¦ÄÌÌÀ¸ÐÈÊ¤Î²ÊÁÏ½½¼·³¹¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÆî³¤»Ò¸ø±à¤Ç¡¢Á´Ä¹¤Ï21¡¥0975¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤À¡£¥³¡¼¥¹¤ÏÅÔ»Ô´´ÀþÆ»Ï©¡¢¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¶è´Ö¡¢¸ø±à¤Î¥¨¥³¥í¥¸¡¼¶õ´Ö¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÃÏ¶è¤È¼«Á³À¸ÂÖ¶õ´Ö¤ÎÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
Âç²ñ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¦Áö¡×Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÁª¼ê¤È¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Æ±°ì¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï½é¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬ËÌµþËòÁñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£Åö»þ¤ÎÂç²ñ³µÍ×¤Ç¤Ï¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¿Í´ÖÁª¼ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Æ±¤¸¥ë¡¼¥È¤òÁö¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´¹ÔÄø¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤äÎÐÃÏÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2026Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«Î§¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤È±ó³ÖÁàºîÉôÌç¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Æ±°ì¥³¡¼¥¹¤Çº®¹ç·×Â¬Êý¼°¤Ë¤è¤ë¶¥µ»¤ò¹Ô¤¦¡£¼«Î§¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ï¶¥µ»¤Î¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¿¥¤¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤ò´°ÁöµÏ¿¤È¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢±ó³ÖÁàºîÉôÌç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤Ë1¡¥2¤Î·¸¿ô¤ò¾è¤¸¤¿ÃÍ¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¿¥¤¥à¤ò²Ã¤¨¤¿µÏ¿¤ò´°ÁöµÏ¿¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢±ó³ÖÁàºî¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¹ß¼Ö¤òÇ§¤á¤º¡¢¿ïÈ¼¼Ô¤ÎÆ±¹Ô¶Ø»ß¤¬¸·³Ê¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºÇÄ¹¹ÒÂ³µ÷Î¥¾Þ¡×¡ÖºÇ¤âÈþ¤·¤¤ÊâÍÆ¾Þ¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¡ÖºÇÍ¥½¨´¶ÃÎ¾Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ò¿·Àß¤·¡¢Ä¹¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ÎÄÉµá¡¢Æ°Åª´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤Îµ»½ÑÅª¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤òÂ¥¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯¤ÎÃ±°ì¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥µ»¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥µ»¡Ü¥·¥Ê¥ê¥ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¶¥µ»Êý¼°¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡£¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÇÃ¿ÞÏ¥¡Ê¥Ð¥È¥¥¥ë¡Ë¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÇÃ¿ÞÏ¥¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¶ÛµÞµß±ç¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢µ»½Ñ·±Îý¡¢¶¥µ»½àÈ÷¡¢²Ê³ØÉáµÚ¤Î»°¤Ä¤Îµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿ÀìÌçÅª¤Ê²°³°·±Îý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼«Î§Åª°Õ»×·èÄê¡¢ÀºÌ©Áàºî¡¢»ýÂ³Åªºî¶ÈÇ½ÎÏ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¼Â´Ä¶±þÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ø¤È¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¸¡¾Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë