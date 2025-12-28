¡Ö¼«Ê¬¤ÇÄÏ¤á¡×¥í¥Ã¥Æ¡¦±×ÅÄÄ¾Ìé¤Ë¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¡¡Ã£À®¤Ï¤ï¤º¤«4Åê¼ê¤Î°Î¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ø2¡Ù
NPB¤Ç¤ï¤º¤«4Åê¼ê¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤Î°Î¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö2¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥í¥Ã¥Æ¡¦±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢±×ÅÄÅê¼ê¤ÎµÏ¿Ã£À®¤Ø¤Î»×¤¤¤äµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿36ºÐ¤Î±×ÅÄÅê¼ê¡£2011Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç´ØÀ¾¹ñºÝÂç¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é72»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨1.67¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÍê¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ°ì¶Ú¤ÇÌöÆ°¡£¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤â¥»¡¼¥Ö¿ô¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë22ÅÐÈÄ¡£2019Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç25¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï5¥»¡¼¥Ö»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ²ÃÌ£¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍèÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶¥Áè¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ·ë²Ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°Î¶ÈÃ£À®¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿±×ÅÄÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤È2¤Ä¤ä¤«¤é¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤ÇÄÏ¤á¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈà¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£·ë²Ì¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óÃ£À®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Èà¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡þÎòÂåºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¿ô ¥È¥Ã¥×10
1¡¡´äÀ¥¿Îµª¡Ê°úÂà¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡407
2¡¡¹âÄÅ¿Ã¸ã¡Ê°úÂà¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡286
3¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê°úÂà¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡252
4¡¡Ê¿Ìî²Â¼÷¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡250
5¡¡±×ÅÄÄ¾Ìé¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡248
6¡¡Æ£Àîµå»ù¡Ê°úÂà¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡243
7¡¡¾¾°æÍµ¼ù¡ÊNPBµÏ¿¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¡236
8¡¡¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡Ê°úÂà¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡234
9¡¡»³粼¹¯¹¸¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡232
10¡¡¾®ÎÓ²í±Ñ¡Ê°úÂà¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡228