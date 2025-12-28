¡ÚÆ£¤¢¤ä»Ò¡¡²æ¤¬Æ»27¡Û´ÔÎñ¥Ó¥¥Ë¡¢Â¹¤È¤Ï¡Ö¥Ì¥ó³è¡×¡Ä¼ã¤¤´¶³Ð¡¢¹Í¤¨Êý¤«¤é»É·ã¤â¤é¤¤
¡¡°¦Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î2021Ç¯¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ì¤ë¥Õ¥©¥È¡õ¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë´ë²è¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤ÎËÜ¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£½÷ÀÆ±»Î¤ÇÏÃ¤âÃÆ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÊ¸¾ÏÃæ¿´¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤Ð¤È¡¢²Æì¤ÎÀÐ³ÀÅç¤Þ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤¬Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¤Î°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¢²¿¤³¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÃå¤ë¤Î¡©ÌµÍý¡¢ÌµÍý¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÏÀõ°æ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷À¤Ç¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢½çÄ´¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÃå¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ»ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼Ì¿¿¤Î½ÐÍè¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£½÷À¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ¤Ê¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡Ä¡×¤ÈÎ»²ò¤·¡¢22Ç¯4·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ÖFUJI¡¡AYAKO¡×¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö´ÔÎñ¥Ó¥¥Ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¯¤Ó¤ì¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÀ®²Ì¡É¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÀ¸ÅÌ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬20ºÐ¤Î»þ¤Ë»º¤ó¤ÀÌ¼¤Ï25ºÐ¤Ç·ëº§¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï46ºÐ¤Ç¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤À¤È¥Ú¡¼¥¹¤¬¾¯¤·Áá¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ë»¤·¤¯Æ¯¤¯Ì¼¤Î¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Â¹Ì¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢Êì¿Æ¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»þ¤Ë¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¡¢17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â»ä¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÌ¼¤Ï¡¢»ä¤È¤¢¤Þ¤êÀ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¡¢³ä¤ÈÃÏÌ£¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¡×¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£³ÖÀ¤°äÅÁ¤Ê¤Î¤«¡¢Â¹Ì¼¤Ï»ä¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤âÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ä¥±¡¼¥¤ò³Ú¤·¤à³èÆ°¡¢¡Ö¥Ì¥ó³è¡×¤â°ì½ï¤Ë¤¹¤ëÃç¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤¿¤¬¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¯¤ÆÄ¹¿È¤Ê¤Î¤ÇÈô¤Ð¤·²°¤Ç¤¹¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤ºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ÅßÈþ¤µ¤ó¤Î²Î¤È»ä¤Î²Î¤ò¸ò¸ß¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¡¢1¶Ê¤À¤±¤·¤«²Î¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÊ¸¶ç¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ£¤¢¤ä»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¿Í¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤°¤é¤¤¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£É×¤È¤âÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼ã¤¤´¶³Ð¤ä¹Í¤¨Êý¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þÆ£¡¡¤¢¤ä»Ò¡Ê¤Õ¤¸¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©³Ñ´ÛÄ®¡Ê¸½¡¦ÀçËÌ»Ô¡Ë½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£Ì±ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢87Ç¯¤ËÂ¼Àª¿¿ÆàÈþ¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¤Õ¤¿¤êÀî¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¤Ë·ÝÌ¾¤òÊÑ¤¨¡Ö¤ª¤ó¤Ê¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤ÇÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè43²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡¢21²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶Ê¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡Ö¾®ÌîºÌ¡Ê¤³¤Î¤µ¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¹Ô¤¦¡£