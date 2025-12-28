¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡¡Ä¹ÃË¡¦¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤¬¸ì¤Ã¤¿°¦¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡Ö¾ï¤Ë¼å¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ú·ãÆ°2025·ÝÇ½¡¦¼Ò²ñ¡Ê6¡Ë25Ç¯ÃøÌ¾¿Í¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ê¾å¡Ë¡Ûº£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥â¥ê¥¿¥¯¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤¬1·î28Æü¡¢¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Ç»àµî¡£µýÇ¯67¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î´ã¶À»Ñ¤Ë¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¸øÉ½¡£Æ®ÉÂÃæ¤âÉÂ¾²¤«¤é¼¹É®¤òÂ³¤±¡¢¥é¥¸¥ª¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤òÂ³¤±¤¿¡£Ä¹ÃË¤ÇÆ±¤¸¤¯·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¡Ê40¡Ë¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ê¾¾Èø¡¡ÃÎ¹á¡Ë
¡¡Éã¤Î»à¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡£À¸Á°¤ÎÉã¤òÃÎ¤ë¿Í¡¹¤«¤é»Å»ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿¹±ÊÂîÏº¡×¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÅ¯³Ø¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ÍÍê¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤Ï°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»Å»ö¤Î»þ´Ö¤äÄù¤áÀÚ¤ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤ë¡£Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤äÃÏ°Ì¡¦Ì¾À¼¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÊ¤¬»÷¤Æ¤ë¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤ò¤è¤¯¼õ¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂîÏº¤µ¤ó¤Ï¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆþ±¡¤Ï¤»¤º¡¢ÄÌ±¡¤Ç¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤ÎÉÂ¾õ¤äÂÎÄ´¡¢¼£ÎÅ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1·î28Æü¤Î¸á¸å1»þ33Ê¬¡£¤½¤ÎÌó5»þ´ÖÈ¾Á°¤Î¸áÁ°8»þ¤«¤é¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë½Ð±é¤Ï¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀºÝ¤Î²ñÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£À¼¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤Ãæ¤ÇÌµÍý¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´°¼£¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯Í¾Ì¿4¥«·î¤ÎÀë¹ð¡£¡ÖËÜ¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÁö¤êÈ´¤±¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¹Î©¤Ä¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢Éã¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Î³À²ÖÀµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÝÇ½³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÄÉÅé¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¸¶ÅÀ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÂîÏº¤µ¤ó¤ÏËèÆü¿·Ê¹¸µµ¼Ô¤À¤Ã¤¿Éã¡¦µþ°ì¤µ¤ó¤ÎÅ¾¶Ð¤Ê¤É¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÏÊÆ¹ñ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ê¤É³¤³°³ÆÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎºÝ¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ê¤Î¤«¡¢¾ï¤Ë¼å¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼ý½¸²È¤È¤¤¤¦¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡£¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤ä¥°¥ê¥³¤Î¤ª¤Þ¤±¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¡£°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç»þ¤ËÄËÎõ¤ËÀ¯¸¢ÈãÈ½¤â¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤È¥¨¥ê¡¼¥È¤ä¾¡¤ÁÁÈ¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬´õÍ¡Ê¤±¤¦¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç½°¤Ë»É¤µ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤ò°¦¤·¤ÆÁö¤êÈ´¤±¤¿67Ç¯¡£¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤ÊÀ¸¤¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÔBÊõ´Û¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¼¡ÃË¡ÖÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¡ÕÂîÏº¤µ¤ó¤¬¼ý½¸¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌó13ËüÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎBÊõ´Û¤Ï¸½ºß¤â¡ÖËè·îÂè1ÅÚÍËÆü¡×¸ÂÄê¤Ç³«´Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ´ÛÄ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï¡Öºù¾ëÍö¡×¤³¤ÈÂîÏº¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Éã¤Î¡Ö±ÑºÍ¶µ°é¡×¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤â¤ªÊõ¡£ÉáÃÊ¤Ï²¹¸ü¤ÊÉã¤À¤Ã¤¿¤¬Å¸¼¨¤ÎÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¡ÖÊª¤ò»¨¤Ë°·¤¦»þ¤À¤±ÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¡£º£¸å¤Ë´Ø¤·¤ÆÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¼Â¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾Íè¤ò°Æ¤¸¤¿ºù¾ë»á¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂîÏº¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂ¤ÎºÝ¤Ï´ÛÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¡È¥Ó¥ó¥Ü¡¼¤Ç¤ª¥Ð¥«¤À¤±¤É¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¤ÊÇîÊª´Û¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡Ê80¡Ë3·î1Æü»àµî¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¥»¥¤¡ª¥ä¥ó¥°¡×½éÂåDJ¡£Âà¼Ò¸å¤ÏTBS¡Ö¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤ÎÄ«¥º¥Ð¥Ã¡ª¡×¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡×¤Ê¤É¤Ç»Ê²ñ¡£2006Ç¯¡Ö1½µ´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯À¸ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ê²ñ¼Ô¡×¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¡£
¡¡¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê76¡Ë3·î11Æü»àµî¡Ê½÷Í¥¡Ë
¡¡¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤¬150ËüËç¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç3ÅÙ²Î¾§¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ä¡È¶âºÊ¥Ö¡¼¥à¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿TBS¡Ö¶âÍËÆü¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ø¡×¤ÎÌ¾±é¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¼ÄÅÄÀµ¹À¤µ¤ó¡Ê94¡Ë3·î25Æü»àµî¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¡Ö¿´ÃæÅ·ÌÖÅç¡×¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¾¯Ç¯ÌîµåÃÄ¡×¡Ö¾¯Ç¯»þÂå¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¡¢ÂçÅç½í´ÆÆÄ¤äµÈÅÄ´î½Å´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¾¾ÃÝ¥Ì¡¼¥Ù¥ë¥Ð¡¼¥°¤Î´ú¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î´ä²¼»ÖËã¡Ê84¡Ë¤È¤Ï¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ïª¸ýÌÐ¤µ¤ó¡Ê93¡Ë4·î28Æü»àµî¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¤Î¡ÖÍî¤È¤·¤Î»³¤µ¤ó¡×Ìò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎËÁ¸±¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥Û¡¼¥à¥ºÌò¡¢¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤Î¥Ð¥í¥óÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Æ£Â¼»ÖÊÝ¤µ¤ó¡Ê86¡Ë6·î12Æü»àµî¡Ê½÷Í¥¡Ë
¡¡Âç±Ç¤Î»þÂå·à±Ç²è¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀ¹Þµ¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£1983Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊüÁ÷ÈÖÁÈ¸þ¾å°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Â¡´ï°Ü¿¢¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡ÖÇ¾»à¤ò¤³¤¨¤Æ¡×¤ò¾å°´¡Ê¤¸¤ç¤¦¤·¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥¹»°ÌÚ¤µ¤ó¡Ê91¡Ë6·î14Æü»àµî¡ÊµÓËÜ²È¡Ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ößº¤Ä¤¯¤·¡×¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆÈ´ãÎµÀ¯½¡¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£Á°É×¿Í¤ÎË½ÏªËÜ¤Ç½÷ÀÊ×Îò¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢À¤´Ö¤«¤é·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤â¡£Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤ÇÄóÁÊ¤·¡¢Î¥º§¤¹¤ëÂç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£