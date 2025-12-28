¿ÆÍ§¤Î·ëº§¡¦½Ð»ºÊó¹ð¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¤·°ãÏÂ´¶¡×¤Ç¤â ¢ª ´Ø·¸¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Î¡Øµß¤¤¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç
³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¤Ã¤ÈÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¡© Í§¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ûº§¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÌ¤º§¤Î»ä
»ä¤¬¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤Îº¢¡¢Àè¤Ë·ëº§¤·»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÍ§¿Í2¿Í¤ÈÍ·¤Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¿Í¤ÎB»Ò¤ÈC»Ò¤Ï20ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÆ±»þ´ü¤Ë·ëº§¡¢½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï·îÎð¤¬¶á¤¯¡¢Æüº¢¤«¤é2¿Í¤Ï»Ò¤É¤âÆ±È¼¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤ê¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ì©¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£