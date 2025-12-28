¾°Ìï¤Ç¤âÃæÃ«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤Î·ãÆ®¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÆüËÜ¿ÍÀïØË¡Ö¥¿¥Õ¤¹¤®¡×¡Ö¾®Áö¤êÉÝ¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë12²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È·ãÆÍ¡£3-0¡Ê115-113¡ß2¡¢118-110¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï³¬µé¤ò°ì¤Ä¾å¤²¤¿Å¾¸þ½éÀï¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÌµÇÔÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÃæÃ«¡£Áê¼ê¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤¿¤À¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â4²ó¤ËÀÜ¶áÀï¤«¤é¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¾ù¤é¤º¡£¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç20ÀïÌµÇÔ¡¢KOÎ¨90¡ó¤Î¶¯Å¨¤â½ù¡¹¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ï¤È¤â¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢6²ó¡¢7²ó¤âÀÜ¶áÀï¤Ç·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¯¡¢¼ê¿ô¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢8²ó¤ÎÃæÃ«¤ÏÂ¤ò»È¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ä¤ÄÀï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÁ°¿Ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢ÈïÃÆ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃæÃ«¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»Â³¤±¤¿¡£ºÇ½ª12²ó¤Î»àÆ®¤ÏÈ½Äê·èÃå¤Ø¡£ÃæÃ«¤Î±¦ÌÜ¤Ï¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤¬3¨¡0È½Äê¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÆÍ¿ÊÎÏ¤È¥¿¥Õ¤µ¤ËX¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀïØË¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¥á¥¥·¥«¥ó¤Ë¤Ï¡¢»¿¼¤âÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²¿Åö¤Æ¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¤ë¤ó¤ë¤óÍè¤ë¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¾®Áö¤ê¤¬ÉÝ¤¤¤ïw¡×
¡Ö¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¡¥¿¥Õ¤¹¤®¤ë¤·¡¡±Ê±ó¤ËÁ°½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ä¤ó¡×
¡Ö¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡¡°Û¾ï¤Ê¼ê¿ô¡¢ÂÑµ×ÎÏ¡×
¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×
¡ÖÌµ¸Â¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¶²¤ë¤Ù¤·¡×
¡¡ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÃæÃ«¤¬32¾¡¡Ê24KO¡Ë¡¢25ºÐ¤Î¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï20¾¡¡Ê18KO¡Ë1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
