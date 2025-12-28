おしゃれモーニングしよーーーッ♡【スタバ】の「お食事パン」をチェック

少し時間に余裕のある朝や休日の朝は【スターバックス】に立ち寄って、おしゃれモーニングを楽しんでみては？ 美味しいフードとドリンクを組み合わせれば、何気ないひとときが贅沢な時間に変わるかも。そこで今回は、朝食にぴったりな「お食事パン」を紹介します。

お肉の旨味がギュッと詰まったハムがポイント

筆者もお気に入りの「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」は、何層にも重なる極薄切りのハムが特徴。お肉の旨味を感じるハム、フレッシュなレタス、コクのあるゴーダチーズの組み合わせは、ボリューミーだけどさっぱりしていて、ほどよい食べ応えです。食べるたびに香る小麦のにおいが、サンドの美味しさを引き立てています。

王道の朝食メニューがこれ1つに

「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」は、カリっと焼き上げたベーコン、ふわふわのスクランブルエッグ、レッドチェダーチーズ、ケチャップを挟んだ、朝食にぴったりなベーグルサンド。@j.u_u.n__starbucksさんによると「あたためるとスクランブルエッグとチーズがふわとろに」なるそうなので、食べる前に軽く温めるのがおすすめです。

【スターバックス】では、今回紹介したフードにピッタリな「トリュフ スープチーノ」も販売中。「お食事パン & スープ」の組み合わせで完成する贅沢な朝食を、ぜひ一度味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる