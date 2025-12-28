村竹ラシッドと仲村トオル、プレゼンターで登場

中央競馬のG1級レースが立て続けに行われた中山競馬場に意外な人物が登場。ファンから驚きの声が上がっている。

10レースの中山大障害で、表彰式のプレゼンターとして登場したのは陸上選手の村竹ラシッド。グレーの上品なスーツに黒いシャツを合わせてウィナーズサークルに現れると、エコロデュエル（牡6、岩戸）で勝利した草野太郎騎手に花束を手渡した。

また、11レースのホープフルステークスには俳優の仲村トオルが登場。ロブチェン（牡2、杉山晴）で差し切り勝ちした松山弘平騎手と表彰式の写真に納まった。意外な2人の登場に、X上のファンからは「仲村トオルさんと村竹ラシッドさん、生で見たかったよぉ！」との声が上がった。

村竹は9月の東京世界陸上で110メートル障害に出場し13秒18で5位入賞。この数か月で競馬好きの一面も広まり、ファンからは「ラシッド完全に競馬タレントの仲間入りしてる！ 競馬愛してて好青年だからどんどん出てほしい！」「村竹ラシッドさんめっちゃ目立つ」「ラシッド、とうとうプレゼンテーターになってて草」との声もあった。

また仲村も、身長185センチの長身が際立ち、60歳になったとは思えない姿。「松山弘平騎手とのツーショット 素敵です かっこいい人とかわいい人みたい！」「仲村トオルさんがカッコ良すぎる」「仲村トオルさんがイケオジすぎるわ」「一人だけ姿勢が違うからすぐわかった」との賛辞が並んだ。仲村はテレビ東京系で過去の名馬を振り返る番組「土曜名馬座」に出演している。

28日は中山競馬場で中央競馬の総決算、G1・有馬記念が行われる。



（THE ANSWER編集部）