◆第１４８回中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山競馬場・障害芝４１００メートル、良）

第１４８回中山大障害・ＪＧ１（障害芝４１００メートル）は２７日、中山競馬場で行われ、１番人気のエコロデュエル（草野）が単勝１・５倍の人気に応え、史上３頭目（オジュウチョウサンが２度達成で４度目）となる中山グランドＪとの同一年ＪＧ１春秋制覇を果たした。

力の違いを見せつけた。勝負どころから２着馬との一騎打ちとなったが、直線でエンジンがかかると、あっという間に５馬身差をつけ偉業を達成。草野は「強いエコロデュエルを見せられて良かったです。今年の春に勝たせていただいてから、ずっと暮れも勝って文句なしで最優秀障害馬に、というのを目標にしていたので」と胸を張った。

アクシデントを乗り越えてつかんだ勝利だった。「前走のレース中に目に外傷を負って、出走が危ぶまれた時もあった」と岩戸調教師。約３週間、治療で入院している間に筋肉が落ち、本番に間に合うギリギリのタイミングで調教を再開していた。「献身的に見てくれて、本当に感謝しています」と岩戸師はＪＲＡ競走馬診療所の獣医、スタッフに感謝した。

来年は阪神スプリングＪ（３月１４日、阪神）から中山グランドＪ（４月１８日、中山）の連覇を狙うローテーションを予定。草野は「絶対王者の風格はまだ。これからも挑戦者の気持ちで」と初心を忘れず２６年も頂点を目指す。（西山 智昭）

◆エコロデュエル 父キタサンブラック、母クラリネット（父ジャイアンツコーズウェイ）。美浦・岩戸孝樹厩舎所属の牡６歳。北海道日高町の下河辺牧場の生産。通算２４戦６勝（うち障害１４戦５勝）。総獲得賞金は３億１２７８万７０００円（うち障害３億１７４万７０００円）。主な勝ち鞍は京都ジャンプＳ・ＪＧ３（２３年）、中山グランドＪ・ＪＧ１（２５年）。馬主は原村正紀氏。