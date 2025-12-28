テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）が２６日に放送され、タレントのタモリが出演した。

司会の黒柳徹子から「今年最後のお客様は、年末恒例となりましたタモリさんにお越し頂きました」と紹介。「今朝は何をお召し上がりになりましたか？」と問われ、タモリが「今朝ですか？今朝はビーフシチュー。昨日作って、一晩置いてた。最近魚ばっかり食べてたんで、たまには肉も食べないといけないんじゃないかと思って。ビーフシチューというか、牛肉のワイン煮込みに近い。（具は）セロリ、にんじん、たまねぎ」と話すなどゆったりとトークがスタートした。

黒柳から「年の終わりに今年もうちょっと見ておきたいもの何かありました？」と問われると、タモリは「う〜ん。坂道が趣味なんですよ」と説明。「坂を見に行って、坂の写真を撮るんですけど、坂に車とか人間がいるのがイヤなんです。何もないのがいい。夏場の早朝に行くんですね、それでもいる。何度行っても車が何台かとまってて、何度も行ったんですけど結局１台とまってるんです。それしか撮れなかった」と話した。

最後は黒柳が「来年徹子の部屋は５０周年を迎えます。生まれた子どもがもうじき定年てぐらいのもんですから」と長い歴史に言及し、来年１月５日放送の次回ゲストは女優・名取裕子であることもテロップで告知された。

ネットは「えっ！？徹子の部屋にタモリが出てる！？！？！」「徹子の部屋にタモリいるのちょっと年末すぎるな」「本人だった」「異次元のものを見てる感すごい」「タモさんが徹子の部屋に出る……あぁ、一年が終わるんだな」「タモリ（８０）もすごいけど黒柳徹子（９２）はビビる」「この２人の絵面はすごい」「年末スペシャル感」「神回」と騒然となり、Ｘのトレンドワードに浮上した。