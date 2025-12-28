ºÇ¹â·î¼ý500Ëü±ß¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢º£¤Ï²ð¸î¿¦¤È¥¸¥à±¿±Ä¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤è¤ê¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ç¤â½¼¼Â
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó²°ÎÉ¡Ê49¡Ë¤¬27ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÌ©ÃåÈÖÁÈ¡ÖNO¡¡MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²ð¸î¿¦¡¢¥¸¥à·Ð±Ä¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¡È3Â¤Î¤ï¤é¤¸¡É¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²°ÎÉ¤Ï04Ç¯¤«¤é¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¥ã¥é¤Ç¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¶»¤ò¶¯¤¯¤¿¤¿¤¯¥Í¥¿¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£14ºÐ¤«¤é¸òºÝ¤··ëº§¤·¤¿ºÊ¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤Î½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°é»ù¤Î¤¿¤áÃÏ¸µ²Æì¤Ë¡£²°ÎÉ¤â½ù¡¹¤ËÅìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢U¥¿¡¼¥ó°Ü½»¤¹¤ë·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Î²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È4¿Í¤Î»Ò¶¡¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²°ÎÉ¤¬²ð¸î»ÜÀß¤Ç·Ý¿Í¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
²°ÎÉ¤Ï¸½ºß¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜ¡¢¤Û¤ÜµÙ¤ß¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£360Æü¤°¤é¤¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤°¤é¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¸¥à·Ð±Ä¤ä¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯¾¦¤Ç¸À¤¦¤È2000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ÐÈñ¤È¤«²ÈÄÂ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤è¤ê¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î·î¼ý¤â¹ðÇò¡£¡ÖºÇ¹â¤Ï500¡ÊËü±ß¡Ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤ÊÆþ¤ë¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢Âç»ö¤Ë»È¤ª¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£À³ÊÅª¤ËÇÉ¼ê¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ÎÌÌ¤È¤«¤·¤ó¤É¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡£º£¤ÎÊý¤¬Á´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£