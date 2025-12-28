元乃木坂46の高山一実（31）と、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳（32）が27日、それぞれのSNSで離婚を発表した。

2人は昨年7月7日の「七夕」の日に、結婚を発表。共通の趣味であるクイズをきっかけにゴールインした。作家業やバラエティーなどで幅広く活躍する元トップアイドルと、若者にも大人気のYouTubeチャンネル主要メンバーの結婚は大きな話題となったが、1年5カ月での離婚発表となった。

高山はインスタグラムで「平素より応援してくださっている皆さまへ」と切り出し、「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりました。結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます。今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います」などとつづった。さらに「29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました。事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます」との異例な謝罪コメントも添えた。

福良もX（旧ツイッター）で「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とした。