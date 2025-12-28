°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¤Î2025Ç¯¡¡¶ÛÄ¥¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥¢¥É¥ê¥Ö¤âŽ¥Ž¥Ž¥µ¼Ô¤¬¸«¤¿¡È¥«¥á¥é¤Î³°¡É¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢2025Ç¯¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Î¸øÌ³¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¡£³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¡¢µÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¡¢²Î²ñ»Ï¡¢³û¾ìÀÜÂÔ¡¢Ì¿Ì¾¿Ê¿å¼°Ž¥Ž¥Ž¥¤Ê¤É¡¢¹Ä¼¼¤¬Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¹Ô»ö¤Ë¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤¤¤è¤¤¤è½é½ÐÀÊ¡£¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Î¹Ô»ö¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¤¾¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÃÊ¼è¤ê¤Ë¤Ê¤¤¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¡É¤â´Þ¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸øÌ³¤Ë¿¿¿´¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤ë»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¤Î2025Ç¯¡¡¶ÛÄ¥¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥¢¥É¥ê¥Ö¤âŽ¥Ž¥Ž¥µ¼Ô¤¬¸«¤¿¡È¥«¥á¥é¤Î³°¡É¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ
¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±¡×ËÜ³Ê²½
3·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¡£¹Äµï¤Ë¾·¤¤¤ÆµÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢µÜÅÂ¡¦ËÌÀÅÂ¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
Æþ¼¼¤·¤ÆºÇ½é¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£º¸ÎÙ¤Ë¿®»Ò¤µ¤Þ¡¢±¦ÎÙ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¦¡¼¥´¥â¥Ã¥¿²¼±¡µÄÄ¹¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¡£¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ê¢¨¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç²áµî¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ë¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ËºÂ¤ë²¼±¡µÄÄ¹¤È¤Ï¡¢°§»¢¤·¤¿¤êÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÅ²¼¤Î´¥ÇÕ¤ÎÈ¯À¼¤Ç¿©»ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¡¢°Ê¹ß¤ÏÎÙ¤ÎµÄÄ¹¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸òÎ®¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¡£»þÀÞ¾Ð¤¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£Â¦¶á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¡Ö¥Ü¥ó¥¸¡¼¥¢¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¡×¡Ö¥ª¥Ö¥ê¥¬¡¼¥À¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤Ê¤É°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÆ°Êª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ°Êª¹¥¤¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤é¤·¤¤ÏÃÂê¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï»öÁ°¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÄÌÌõ¤ÏÆþ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÃ±¸ì¤ä°§»¢¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î½àÈ÷¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿©¸å¤Î´¿ÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤ä²Î¼ê¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤ÈÃÌ¾Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹ÄµïÆâ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¸µ¼ó¤é¤¬¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Î¤¿¤á¤ÎÍèÆü¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Åìµþ¤Î¹Äµï¤òË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°ì½ï¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¸µ¼ó¤é¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤¿¡£
²ñÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎ¾ÊÅ²¼¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢»þÀÞ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¡¡ÊÅ²¼¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤â
¤½¤·¤Æ11·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î³¤³°¸øÌ³¤È¤Ê¤ë¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¡£¥È¥ó¥ë¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤ä¼óÁê¤é¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ìÌÌ²ñ¡£ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÈï³²¤òÅÁ¤¨¤ë»ñÎÁ´Û¤ä¡¢ÆüËÜ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¾®»ùÉÂ±¡¤Ê¤É¤âË¬¤Í¤é¤ì¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ë¬ÌäÁ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ÐÈ¯¸å¤âÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®°Õ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿ï¹Ô°÷¤¬¡ÖË¬Ìä¤òÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢Èô¹Ôµ¡¤äÅ´Æ»Æâ¤Ç¤ÏÇ®¿´¤Ë»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥é¥ª¥¹¹ñÆâ¤ÎÅ´Æ»¤Ï¡¢»ÏÈ¯¤è¤êÁá¤¤ÁáÄ«¤ÎÎ×»þÊØ¤Ç¡¢¡Êµ¼Ô¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤é·×»»¤¹¤ë¤È¡ËÃÙ¤¯¤È¤âÄ«5»þÂæ¤è¤êÁá¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢²¾Ì²¤ò¤È¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç»ñÎÁ¤Ë¤¢¤¿¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¶á¤¯¤ËºÂ¤Ã¤¿Â¦¶á¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ç»ñÎÁ¤ËÀþ¤ò°ú¤¯²»¤¬¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥é¥ª¥¹¤Ë¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÉã¡¦Å·¹ÄÊÅ²¼¡ÊÅö»þ¹ÄÂÀ»Ò¡Ë¤âË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎË¬ÌäÁ°¡¢ÊÅ²¼¤ÏÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿»ñÎÁ¤ä¼Ì¿¿¤ò½Ð¤·¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¿©¤äÎò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò°¦»Ò¤µ¤Þ¤ËÇ®¿´¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Ç¤â¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥ª¥¹¸ì¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¸æ½ê¤ËÀâÌÀ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤â¤È¤â¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÎ¾ÊÅ²¼¤â°ì½ï¤Ë½ÐÀÊ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤¡È¿Æ¿´¡É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
º£Ç¯¡¢12·î1Æü¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÆâ¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥é¥ª¥¹ÎÁÍý¤òºî¤ë¡¢ÃÎ¤ë¡Ù¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢ÊÅ²¼¼«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¥é¥ª¥¹ÎÁÍýËÜ¤À¤½¤¦¤À¡£
1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÃÂÀ¸Æü±ÇÁü¡×¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¸½ÃÏ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¡¢»£±Æ¤òµö²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö´¥ÇÕ¤Î¾ìÌÌ¡×¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ï¹Ô°÷¤é¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¹ñ²ñÉû¼çÀÊ¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉã¤«¤é¡Ø¤â¤ÁÊÆ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÅ²¼¤«¤é¤ÎÏÃ¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥³¥óÀî±è´ß¤ÎÌ¾»º¡ÖÀî³¤ÂÝ¡×¤Ê¤É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥á¥À¥ëŽ¥Ž¥Ž¥¡×½÷¤Î»Ò¤Ë¸«¤»¤¿¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¡É
Ç®¿´¤ÊÍ½½¬¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¡È¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¡É¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÉðÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¶õ¼ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½÷¤Î»Ò¡Ê9¡Ë¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£½÷¤Î»Ò¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ïºà¤À¡£
¤½¤³¤Ç°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¸½Êª¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÊ¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤«¤é¤«¡¢°¦»Ò¤µ¤ÞÂ¦¤«¤é¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥á¥À¥ë¤Ï±£¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þº©ÃÌ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»öÁ°¤Ë»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß½÷¤Î»Ò¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥á¥À¥ë¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤ÏÀ¼¤«¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ï¹Ô°÷¤äÄÌÌõ¤â´Þ¤á¡¢¼þ°Ï¤¬¥Ñ¥Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ¸øÅª¤ËÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä
ÈïºÒÃÏË¬Ìä¤â¡¢¸øÌ³¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5·î¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¤òË¬¤Í¡¢Éü¶½¾õ¶·¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ò»ë»¡¡£¡ÖÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡×¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢²Ý¤Ç¶ÐÌ³¤µ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸øÌ³¡£¶á¤¯¤ÇÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³èÆ°¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£
²áµî¤ËÀ®Ç¯²ñ¸«¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¹Ä¼¼¤Î½ÅÍ×¤ÊÌ³¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÈïºÒ¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»Üºö¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¼ÂÌ³¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤¿¡£Â¦¶á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¢µþÍâÆü¤â¡¢Èè¤ì¤â¸«¤»¤ºÆüÀÖ¤Ë½Ð¶Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÀïÃÏ¤Ë¿´´ó¤»
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤³¤ì¤Ï¹Ä¼¼¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÊÅ²¼¤Ïº£Ç¯¤Î¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°Åµ¡×¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿·Á¤À¡£
2·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö°¦»Ò¤Ë¤â¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¡¢¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¼«¿È¡¢À®Ç¯²ñ¸«¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î¾ì¤Ç¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î»þ¤ËË¬¤Í¤¿¹Åç¤Î¸¶Çú¥É¡¼¥à¤ä»ñÎÁ´Û¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¡Ö»ä¤Ïº£¤Ç¤â¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤´ê¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î¡È°ÖÎî¤ÎÎ¹¡É¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Å·¹Ä¤¬¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î¤¾¤àÀïË×¼Ô°ÖÎî¤Î¾ì¤Ë»Ò¤òÈ¼¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÎã¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Öµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¾ÊÅ²¼¤Î¶¯¤¤¹Í¤¨¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Î°ÖÎî¤Ë¤Ï¤³¤Î·Á¤¬¤È¤é¤ì¤¿¡£
6·î¤Î²Æì¤Ç¤Ï¡Ö²Æì¸©Ê¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´Û¡×¤òË¬Ìä¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÀïÃæ¤Î¾¯Ç¯¤¬¹è¤ÎÃæ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¾Ú¸À¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÃ¯¤«¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤â¤Î¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅ¸¼¨¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯ÁÔÀä¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¡¢ÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ç²ÈÂ²9¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿°äÂ²¤È¤â¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¹âÎÉÀ¯¾¡¤µ¤ó¡ÊÅö»þ85¡Ë
¡ÖÎ¾ÊÅ²¼¤ÎË¬Ìä¤âÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÆÃ¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª¤¤¤Ç¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ä¼¼¤¬´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËµÇ°´Û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤ÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×
½©¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤Ê¤É¤Îµ¾À·¼Ô¤òã«¤ë¡ÖÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¡×¤Ø¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï°äÂ²¤È¤Îº©ÃÌ¤Ë¤â¤Î¤¾¤Þ¤ì¤¿¡£ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÅÄÃæÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÀï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤´°ì²È¤Ï¡ËÅö»þ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²æ¤¬¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹Ô»ö¤¬Î¾ÊÅ²¼¤È°ì½ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈ¤ÎË¬Ìä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆ1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿·ãÀïÃÏ¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ç²è¤ò¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç´Õ¾Þ¡£
Æ±Åç¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì¤Î¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬¡ÖÀï¸å70Ç¯¡×¤ËË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤À¡£Ìó2»þ´Ö¡¢Àï²Ò¤Ë»¶¤Ã¤¿ÆüËÜ·³¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±À¤Âå¤Î½Ð±éÇÐÍ¥¤é¤È¡¢ÏÃ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢±ÇÁü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÀïÁè¤Î´ØÏ¢¹Ô»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸ì¤êÉô¤é¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£Àè¤ÎÂçÀï¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢µ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤òÂÎ¸½¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¢¡
¼ã¤¤¹ÄÂ²¡¦¸øÌ³¤Îµ®½Å¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ¤òË¬¤Í¡¢³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÊÁ¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¿¼¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£2025Ç¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È½é¤á¤Æ¡É¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤ËÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦µÜÆâÄ£Ã´Åö¡¡´ä±ÊÍ¥¼ù¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
½»Âð,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
³ùÁÒ,
Ê©ÃÅ,
ºë¶Ì,
Áòº×,
»×¤¤¤ä¤ê