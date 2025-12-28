櫻井翔＆阿部亮平、2人で初ロケは名古屋でグルメ探し 食べっぷりにバナナマンも驚き「櫻井くんこんなに食べるんだ！」
嵐の櫻井翔とSnow Manの阿部亮平が、来年1月4日に4時間にわたって放送されるTBS系バラエティー『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』（後5：00）に出演する。番組初登場となる2人は、愛知・名古屋市を訪れ、地元民オススメの絶品グルメを堪能。さらに、これが初めて2人で臨むロケとなり、なかなか見られないコンビネーションに注目だ。
【写真】櫻井翔＆阿部亮平のロケの模様
5年連続の新春SPとなる今回の放送では、お正月にふさわしい豪華な面々がグルメ探しに挑戦。
普段から連絡を取り合う仲だと言う2人は、ロケ開始早々に櫻井の誕生日にまつわるエピソードを披露する。超多忙な日々を過ごしている2人なだけに、つかの間のぶらりロケを楽しみ、地元の人においしそうなグルメを教えてもらえたときには無邪気な笑顔を見せ合う。
阿部は尊敬する先輩・櫻井と少しでも多くのオススメグルメを一緒に楽しむため、直近で番組に出演したSnow Manメンバーの目黒蓮と佐久間大介から「せっかくグルメにおけるロケでのアドバイス」をもらってきたと言う。
そしてゲットできたグルメを頬張る櫻井の食べっぷりに、スタジオのバナナマンも「櫻井くんこんなに食べるんだ！」と驚きを見せる。さらに隣にいる阿部も触発されたのか、お行儀よくも徐々に大胆に食べ始める。2人が食欲を抑えられずグルメを堪能する姿が見どころとなる。
