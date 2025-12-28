技術力で圧勝した井上尚弥 見せつけられた怪物の貫禄にピカソ母国メディアは愕然「イノウエが解剖した。両者の差は歴然」
ピカソとの技術戦で地力の差を見せつけた井上(C)Getty Images
世界が注目したサウジ決戦を圧倒的な形で締めくくった。
現地時間12月27日、世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）は、サウジアラビアのリヤドで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に判定勝ち（3-0）。貫禄の試合内容で、異例の年間4戦目を危なげなく制した。
予期せぬアクシデントに苛まれる中での防衛戦だった。というのも、試合直前、いつも通りにバンテージを巻いていた井上だったが、凝視していたピカソ陣営が横やり。担当の男性から「聞いてくれ。これはダメだ。単純なことだ。ルールはバンテージを3本、ガーゼ、テープで仕上げる。それだけだ」と指摘を受けたのだ。
真吾トレーナーは「ミーティング通りやっている」と抗議したが通らず、井上はバンテージを巻きなおす事態となっていた。
それでも“モンスター”はリング上ではクレバーだった。序盤こそ距離をとりつつ、ジャブを出して相手の出方を確認していた井上だったが、徐々に近接戦も展開。ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との前戦よりも、攻勢を強めて早々に主導権を握った。
中盤以降はピカソもガードを下げて反撃に転じようとしたが、井上はスピードと技術で凌駕。手数も最終12回まで衰えずに出し続け、的確にパンチを当てていった。
戦前の宣言通りのKO勝利とはならなかった。それは井上自身も試合後のフラッシュインタビューで「今夜は良くなかったです。なんだろうな……まぁ良くなかった」と反省するところだ。それでもタフさが際立ったピカソに、付け入る隙を微塵も与えなかったパフォーマンスレベルは、見事という他にない。
実際、「僕を信じてほしい」と試合前に意気込んでいたピカソの母国メディアでも、井上に脱帽するような反応が目立った。専門メディア『Izquierdazo』は「イノウエがピカソを解剖した」と多彩な技で名手を翻弄した“モンスター”を褒めちぎった。
「イノウエの冷静さは不気味なほどだった。彼が勝利のための暗号を解読した途端、試合の筋書きは一変した。イノウエは序盤から中距離から長距離までのコンビネーションを放ち、そしてチャンピオンとプロスペクトの差を分けるパンチの精密さで、メキシコ人ファイターをパウンド・フォー・パウンドの領域に引き込んだ。
イノウエが小気味よく連打を繰り出す一方、ピカソは単発のパンチを繰り出すのみ。そして、中盤終盤に絶対王者が強烈なパンチを放つと、真のダメージをどちらが追っているかが明白になった。両者の技術力の差は歴然だった」
いまだ敵知らずの偉才たる所以を見せつけた井上。ド派手な形での勝利とはいかなかったが、その勝利の余韻はしばらく続きそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]