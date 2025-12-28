技術力で圧勝した井上尚弥　見せつけられた怪物の貫禄にピカソ母国メディアは愕然「イノウエが解剖した。両者の差は歴然」

ピカソとの技術戦で地力の差を見せつけた井上(C)Getty Images

世界が注目したサウジ決戦を圧倒的な形で締めくくった。

現地時間12月27日、世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）は、サウジアラビアのリヤドで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に判定勝ち（3-0）。貫禄の試合内容で、異例の年間4戦目を危なげなく制した。

【動画】これぞ偉才の打ち合い ピカソのパンチを悠々と見切る井上尚弥のファイトシーン

予期せぬアクシデントに苛まれる中での防衛戦だった。というのも、試合直前、いつも通りにバンテージを巻いていた井上だったが、凝視していたピカソ陣営が横やり。担当の男性から「聞いてくれ。これはダメだ。単純なことだ。ルールはバンテージを3本、ガーゼ、テープで仕上げる。それだけだ」と指摘を受けたのだ。

真吾トレーナーは「ミーティング通りやっている」と抗議したが通らず、井上はバンテージを巻きなおす事態となっていた。

それでも“モンスター”はリング上ではクレバーだった。序盤こそ距離をとりつつ、ジャブを出して相手の出方を確認していた井上だったが、徐々に近接戦も展開。ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との前戦よりも、攻勢を強めて早々に主導権を握った。

中盤以降はピカソもガードを下げて反撃に転じようとしたが、井上はスピードと技術で凌駕。手数も最終12回まで衰えずに出し続け、的確にパンチを当てていった。