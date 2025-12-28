¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Û¤ÉÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¡È¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¼°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡É¤Î¸Â³¦
¡Ö¹½ÁÛÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡×¡Ê±¿±ÄAoba-BBT¡Ë¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈºäÅÄ¹¬¼ù»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©°Æ¤ä¼«¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆþÌç½ñ¡£´ë¶È¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤¢¤ëÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºäÅÄ»á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÅØÎÏ¤òµá¤á¤ë¤Û¤É¡¢À®²Ì¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö24»þ´ÖÆ¯¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦CM¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤ë´Ö¤òÀË¤·¤ó¤ÇÆ¯¤¯»Ñ¤Ï¡Ö´ë¶ÈÀï»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÅØÎÏ¤äº¬À¤ÏÈþÆÁ¤È¤·¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬Èæ³ÓÅªÌÀ³Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Ë¿Ê¤á¤ÐÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢°ìÄê¤Î¹çÍýÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ÞÆ±¤¸¤ä¤êÊý¤òÂ³¤±¤Æ¤â¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸ý¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡×
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ê¤òÆ°¤«¤½¤¦¡×
¡¡Êý¸þÀ¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅØÎÏ¤À¤±¤òµá¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¡¢¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤¬ÄÌÍÑ¤·¤¿»þÂå¤È¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤»þÂå
¡¡¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤äÀ®²Ì¤Î·Á¤¬Èæ³ÓÅª¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤ëÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¡¢ÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡¢¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¡£ÅØÎÏ¤ÎÊý¸þ¤¬ÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÂÎ¸³¤ò²ÁÃÍ¤ÎÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥³¥È¤Å¤¯¤ê¤Î»þÂå¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¾ð¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤Ã¤¿Á°Äó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅØÎÏ¤ÏÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤Î¸þ¤«¤¦Àè¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Êý¸þÀ¤¬Û£Ëæ¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ê»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÐ±þºö¤òÂ¤·¡¢³ÎÇ§»ñÎÁ¤òÁý¤ä¤·¡¢²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î»Å»ö¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢¸½¾ì¤ÏË»¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À®²Ì¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÅØÎÏ¤ÎÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤Î°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁ°Äó¡×¤¬¸½¾ì¤òÄÉ¤¤¹þ¤à
¡¡¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¼Ò¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤òÆâÀ½¤ÇÏÅ¤ª¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤â¡¢»þ´Ö¤â¡¢¿Í¼ê¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅØÎÏ¤ÇÊä¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡×¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¼Ò¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³°Éô¤«¤éÄ´Ã£¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë³×Ì¿¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤â¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅØÎÏ¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤¹Á°¤Ë¡¢
¡Ö¼«¼Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤ò¼«Á°¤Ç»ý¤Á¡¢²¿¤ò³°¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Î¤«¡×
¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼êÃÊ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤Î¸þ¤¤¬Äê¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½¾ì¤Ï¡Ö²¿¤ò´èÄ¥¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÌÂ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ÃÌ×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅØÎÏ¤òÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø
¡¡¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¼°¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þÂå¤ÎÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÊý¸þÀ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î½çÈÖ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤Ï½é¤á¤ÆÀ®²Ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢Á°Äó¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×ÁÈ¿¥¤È¡¢¡ÖÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¡×ÁÈ¿¥¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅØÎÏ¤òÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IGPI¥°¥ë¡¼¥×¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡¢IGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼èÄùÌòCEO¡¢JBIC IG Partners¼èÄùÌò¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢IE¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¡£IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê¸½¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥¨¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¥ê¥ô¥¡¥ó¥×Æþ¼Ò¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¡Ê»ö¶È·×²èÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¡¢M¡õA¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¡Ë¤Ë½¾»ö¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ù±çÀè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ë¥ê¥ô¥¡¥ó¥×¤«¤éÅ¾ÀÒ¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
ÂàÇ¤¸å¡¢·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¡ÊIGPI¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2013Ç¯¤ËIGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡£¸½ºß¤Ï3µòÅÀ¡¢8¹ñÀÒ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£
Ã±Ãø¤Ë¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡ØÄ¶Â®¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ ¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¹½ÁÛÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È»×¹Í¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£