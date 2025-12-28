¡ÚÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÉã¡Û¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥ó¥¯¤¬¾ï¼±¤ò¼Î¤Æ¤¿·ë²Ì¸«¤Ä¤±¤¿¶Ã°Û¤ÎË¡Â§¤È¤Ï¡©
¾ï¼±¤ò¼Î¤Æ¤¿ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÉã
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÉã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥ó¥¯¤À¡£
1900Ç¯¡¢¥×¥é¥ó¥¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÈÄ¹ÎÎ°è¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Â¸³·ë²Ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¸ø¼°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¤Î¸ø¼°¡Ê¥×¥é¥ó¥¯¤ÎË¡Â§¡Ë¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
¥×¥é¥ó¥¯°ÊÁ°¤Î»î¤ß¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¾ï¼±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÅÅ¼§ÇÈ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÏ¢Â³¤ÊÃÍ¤ò¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÍýÏÀ¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¡ÖÏ¢Â³¡×¤È¤Ï¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Âç¤¤µ¤ä¶¯¤µ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ¦ÅÅµå¤ËÎ®¤¹ÅÅÎ®¤ÎÂç¤¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¦ÅÅµå¤Î¸÷¤Î¶¯¤µ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆ¦ÅÅµå¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëÅÅ¼§ÇÈ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢ÅÅÎ®¤ÎÂç¤¤µ¤ò¡ÖÏ¢Â³Åª¡×¤ËÄ´À°¤¹¤ì¤ÐÆ¦ÅÅµå¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¸÷¤ÎÂç¤¤µ¤âÏ¢Â³Åª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
Åö»þ¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¤Î¶¯¤µ¤ä¼å¤µ¤È¤¤¤¦ÎÌ¤ÏÏ¢Â³Åª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ëÎÌ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¥é¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¸÷¤Î¶¯¤µ¤¬Ï¢Â³¤ÊÃÍ¤ò¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸ø±à¤Ë¤¢¤ë³ê¤êÂæ¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ³¬ÃÊ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Åö»þ¤Î¾ï¼±¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê»×¹Í¤ÎÈôÌö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
Èô¤ÓÈô¤Ó¤«¡¢Ï¢Â³¤«
Èà¤Ï¡ÖÅÅ¼§ÇÈ¤Ï¤´¤¯¾®¤µ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤ÄÎ³¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Ò¡Ë¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï°ì¤Ä¡¢Æó¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Î¥¤ì¤¿Ã±°Ì¡ÊÎ¥»¶Åª¤ÊÃ±°Ì¡Ë¤Ç¤·¤«ÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Ò²¾Àâ¡×¤òÄó¾§¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Ò²¾Àâ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆ³¤«¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¤Î¸ø¼°¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÈÄ¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¸³·ë²Ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Ò¤Ï¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¤Î¿¶Æ°¿ô¡Ê¦Í¡Ë¤ÈÊªÍýÄê¿ô¡Êh¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡Êh¦Í¡Ë¡£
¿¶Æ°¿ô¤È¤ÏÇÈ¤¬°ìÉÃ´Ö¤Ë¿¶Æ°¤¹¤ë²ó¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÊªÍýÄê¿ôh¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥¯Äê¿ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÅ¼§ÇÈ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢h¦Í¤ÎÀ°¿ôÇÜ¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Òh¦Í¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¾®¤µ¤¤¡£
ÎÐ¿§¤Î¸÷¤Î¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Ìó100¥°¥é¥à¤ÎÊªÂÎ¤ò°ì¥á¡¼¥È¥ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò1¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÎÐ¿§¤Î¸÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ»Ò¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤½¤Î1000µþÊ¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÃ±°Ì¤Ç°ì¤Ä¡¢Æó¤Ä¤ÈÎ¥»¶Åª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Ï¢Â³Åª¤ËÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÊªÍý³Ø¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÏ¢Â³Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤«¡¢ºÇ¾®Ã±°Ì¤¬¤¢¤êÎ¥»¶Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ô³ØÅª¤Ê°·¤¤¤Ï¡ÖÀÑÊ¬¡×¤«¤é¡ÖÏÂ¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¤Î¸ø¼°¡×¤Ï¼Â¸³·ë²Ì¤ÎÀâÌÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¼Â¸³¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÊªÍý³Ø¼Ô¤¿¤Á¤À¡£
¥×¥é¥ó¥¯¤ÎÈôÌö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë20À¤µª¤Ï¤¸¤á¤ËÊªÍý³Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Âç¤¤¯¿Ê¤ó¤À¡£
