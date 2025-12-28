¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤¼»ÜÀß¤Ë¡©¡×¶¯ÅðÃÄ¤Î½±·â¤Ë¤è¤ê6ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¤¿ÌðÌî¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡Ö»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç²×¤Þ¤ì¤¿ÉÔ°Â¡×¤òÊ§¿¡¤·¤¿½ÐÍè»ö
ÆüËÜ¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¡¦À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¬ー¥Ê¤ËÍÄÃÕ±à¤ÈÃæ³Ø¹»¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¬ー¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¼«Î©»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌðÌî¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¤µ¤ó¡£6ºÐ¤Î¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¬ー¥Ê¤«¤éÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£¤Ê¤ªÈþ¤·¤¤¡×ÍèÆü¤·¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÌðÌî¤µ¤ó·»Äï¤Î¶á±Æ ¤Û¤«¡Ê13ËçÌÜ/Á´14Ëç¡Ë
¥¬ー¥Ê¤Ç¶¯ÅðÃÄ¤«¤é½±·â¤µ¤ìÉã¤ÎÊì¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ë°Ü½»
¨¡¨¡ ÌðÌî¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¥¬ー¥Ê¿Í¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤«¤é¥¬ー¥Ê¤Ë»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç°Ü½»¤µ¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£Éã¤Ï°ìµé·úÃÛ»Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤ÊÌî¸ý±ÑÀ¤¤È¥¬ー¥Ê¤ÎÍ§¹¥¤Î°õ¤È¤Ê¤ë¡ÖÌî¸ý±ÑÀ¤µÇ°°å³Ø¸¦µæ½ê¡×¤ò¥¬ー¥Ê¤ËÁÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£Ìî¸ý±ÑÀ¤¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤«¤éÌó100Ç¯Á°¡¢¥¬ー¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë²«Ç®ÉÂ¤Î¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤«¤é¥¬ー¥Ê¤Ë°Ü½»¤·¡¢¥¬ー¥Ê¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¡ÖÌî¸ý±ÑÀ¤µÇ°°å³Ø¸¦µæ½ê¡×¤Î·úÃÛ¤Î»Å»ö¤òµ¡¤Ë¥¬ー¥Ê¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á3·»Äï¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÌðÌî¤µ¤ó¤¬6ºÐ¤Î¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ç¥¬ー¥Ê¤«¤éÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§ÆüËÜ¤ËÍè¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¿ô½½¿Í¤ÎÅðÂ±ÃÄ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤ÏÅö»þ¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤Á¤³¤ÁÈô¤Ó²ó¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉË»¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤¬ÂçÉÂ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Î¼«±Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë»Ï¤á¤¿¾Æ¤Ä»²°¤¬µ°Æ»¤Ë¤Î¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤í¡¢ÀàÅðÃÄ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡£Åö»þ¡¢¥¬ー¥Ê¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î³°¹ñ¿Í¤âÁÀ¤ï¤ì¡¢Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é²ÈÂ²¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä½±¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢Éã¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¸å¡¢Éã¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Æ¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤â¤ï¤«¤ë°ìµé·úÃÛ»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯·úÀß²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¬ー¥Ê¿Í¤ÎÊì¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÆÍÁ³¡¢ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¸ì¤äÊ¸²½¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¡¢»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¡£1ÆüÃæ¡¢²È¤ËäÆ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎËöÊÌµï¡¢·»Äï¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ø
¨¡¨¡ ¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¤·¡¢½¢¿¦¤Î¥Ïー¥É¥ë¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£Êì¤ÏËÜÍè¡¢µ¯¶È²È¸þ¤¤Î½÷À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Éã¤È¥¬ー¥Ê¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤â¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¸å¤â¡¢³°¹ñÀÒ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä²½¾ÑÉÊ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥Ü¥Ç¥£¥¯¥êー¥à¤ò¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤É¥Ñ¥ï¥×¥ë¤Ê¿Í¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯Êë¤é¤·¤¿¥¬ー¥Ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¿¼Ìë¤Ëµ¢¤ëÀ¸³è¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¬ー¥Ê¤ÇÍÜ·Ü¾ì¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Éã¤ÈÊì¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ç¡¢¿©»ö¤â²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤È¡¢ËèÆü²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉã¤¬¤Û¤È¤ó¤É²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¡£²ÈÂ²Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¥¬ー¥Ê¤ÎÀ¸³è¤È180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êì¤Ï¤¹¤´¤¯¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼²ñ¼ÒÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡¢Éã¤Î²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾å»Ê¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
Éã¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¤ÎÍÍ»Ò¤òÍý²ò¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Éã¤ÈÊì¤Î´Ø·¸¤Ï¼¡Âè¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Î¾¿Æ¤ÏÊÌµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤È·»¤ÈÄï¤Ï¡¢Éã¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÏÅö»þ¡¢¥Ïー¥É¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÍ¤éÍÄ¤¤3¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤Ì¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á·»Äï¤ò»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤¬8ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡£½é¤á¤Æ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï²¹¼¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤Þ¤ºÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢1Ç¯¤Û¤É¤ÏÉã¤Î³¤³°ÉëÇ¤¤Î´Ø·¸¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á·»Äï¤Ï¤½¤³¤Ç±Ñ¹ñ·Ï¤Î¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ§Ã£¤Ï¥¼¥í¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¤½¤Î¾õ¶·¤Ç»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÆüËÜ¸ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤ÈÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Æþ½ê¸å1Ç¯¤Û¤É¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤È¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤À¤¤¤ÖÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤¬10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÆüËÜ¸ì¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¤Ï°ìÉô¤ÎºÝÎ©¤Ã¤Æ¹Ó¤ì¤Æ¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¥±¥ó¥«¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤ÆÅ¬±þÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢ËÍ¤âºÇ½é¤³¤½¡Ö·ù¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢»ÜÀß¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¡¢³§¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤¿½ÐÍè»ö
¨¡¨¡ »ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Îº¹ÊÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§Æþ½ê¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¶¶ø¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤Ä¤é¤¤ÌÜ¤Ë¤âÁø¤Ã¤¿¤·¡¢¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢¹õ¤ó¤Ü¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤È¤ÏÈùÌ¯¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ä²ÈÂ²¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Îä¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä»ÜÀß¤ËÍè¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Êå«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ëå«¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤³¤½å«¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ÜÀß¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Ä¹¤¯°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëå«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÜÀß¤«¤é°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢ËÍ¤ËÍ¿¤¨¤ëº¹ÊÌÅª¤ÊÌÜÀþ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»É¤µ¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±¤ëº¹ÊÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¥¥Ä¥¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÎÃæ¤ÇÆëÀ÷¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ÜÀß¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÃæ¤ÏËèÆüÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡ »ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤ÎÊý¤È¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°õ¾ÝÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌðÌî¤µ¤ó¡§º£¤Ç¤â¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²¸»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8ºÐ¤«9ºÐ¤Î¤³¤í¡¢»ÜÀßÆâ¤ÇÂç¤¤Ê¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÀèÀ¸¤ò¾¯¤·Î¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÀèÀ¸¤¬ËÍ¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¡¤¤¤¿ËÜ¿Í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤È¤ÀèÀ¸¤Ï½é¤á¤ÆÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¡Ö¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¿¦°÷¤¿¤Á¤ÎµÙ·Æ¼¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤â¤¦Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹ÔÆ°¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤¬ËÍ¤òÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤Î¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÃ¡¤«¤ì¤ë¤è¤ê¤âÄË¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¿´¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤Ï¿Æ¤È¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ïµß¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹âÍü¿¿µª¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÌðÌî¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È